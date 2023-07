Así está cerro Chapelco: cuál es el precio para esquiar en vacaciones de invierno

El cerro Chapelco de San Martín de los Andes está a pleno y con mucha nieve todo es disfrute. Los esquiadores se deslizan por la montaña, entre el bosque y llegan a los refugios a reponer energías en los paradores gastronómicos. Por estos días, las nevadas vuelven, traen alegría al inicio de temporada y se empiezan a vivir las vacaciones de invierno de a poco.

La Escuela de Esquí y Snowboard ya da sus clases para adultos y niños, se habilitó la Guardería Infantil y el Jardín de Nieve y se ofrecen clases para principiantes. También funcionan los circuitos de motos de nieve, paseos en trineos con perros huskies, y caminatas con raquetas.

En el corazón de Chapelco, en la cota 1700, el refugio Graef creció para hacerse más grande. Este invierno Chapelco inauguró la ampliación en un 40% de las instalaciones de su parador icónico, aumentando la superficie del salón en el sector que balconea sobre la pista El Palito. La obra incluyó la ampliación de la cocina que permite reversionar su menú y agilizar el servicio a las mesas.

Chapelco registró un récord en la pre-venta de pases para medios de elevación, clases de esquí y snowboard así como alquiler de equipos durante los meses previos a la apertura.

Se aguarda una importante afluencia de visitantes durante el invierno 2023, provenientes de la Argentina y de países como Brasil, Chile y Uruguay, donde se realizaron importantes viajes promocionales y comerciales.

Cuánto cuesta esquiar en Chapelco

El pase diario para un adulto en el cerro de San Martín de los Andes costará $24.300 en temporada alta, $21.800 en la media y $19.400 en la baja. Menores (6 a 11 años) y seniors (60 a 69 años) los valores serán de 19.400 ; $17.500 y $15.500 respectivamente. Infantes (0 a 5 años) y mayores de 70 años, sin cargo.

Hay muchas opciones, como el pase de fin de semana o de tres a siete días. Pueden ser por días consecutivos, o no. Por ejemplo, tres días no consecutivos en temporada baja salen $57.600 mayores y $46.100 menores y en alta $72.000 mayores y $57.600 menores.

A eso deberás sumar el alquiler de equipos, si no contás con ellos. El equipo completo de esquí, por día para mayores sale $10.500 y menores $8.400 y de SUP $16.800 en temporada baja y esquí mayor $13.100 menos $10.500 y SUP $21.000 en temporada alta.

La ciudad, tiene una confortable hotelería y gastronomía. En hospedajes, una familia de cuatro personas, para el 10 de julio, pagará un apart hotel unos $27.000. Una cabaña, por estos días se consigue desde $60.000.

Vuelos a San Martín de los Andes

Una aerolínea de bajo costo empezó a realizar, desde el lunes, tres vuelos semanales para unir la ciudad de Buenos Aires con el aeropuerto de San Martín de los Andes Aviador Carlos Campos con un Airbus 320 con capacidad para 186 pasajeros.

Las expectativas para esta temporada son sumamente altas, sobre todo si se considera que el año pasado, durante los meses invernales, el aeropuerto de la provincia del sur alcanzó un récord de pasajeros, con 36.000 personas en agosto y 29.000 en julio.

En cuanto a Aerolíneas Argentinas, se estima que operarán 30 vuelos desde Buenos Aires, tres desde Rosario, tres desde Córdoba y dos desde San Pablo, Brasil. Por su parte, JetSMART sumará a partir de julio tres vuelos semanales directos desde la capital argentina.