Batea Mahuida: nieve y esquí hasta fines de septiembre con los pases más económicos de la Patagonia

El invierno se resiste a despedirse en Batea Mahuida. Mientras septiembre comienza a asomar en el calendario y en otros destinos la temporada de nieve empieza a quedar atrás, este centro de esquí de Villa Pehuenia-Moquehue decidió extender su actividad hasta fines de septiembre, favorecido por una temporada con una importante acumulación de nieve.

El parte de este martes marca un metro y medio de nieve en la cumbre y el pronóstico todavía guarda una carta más: para este miércoles se esperan nuevas nevadas que podrían sumar más centímetros al paisaje blanco. En la montaña, por ahora, el invierno tiene permiso para quedarse.

La noticia no es solamente para quienes tienen los esquíes preparados. Una de las particularidades de Batea Mahuida es que permite pensar la nieve como una experiencia para toda la familia, incluso para quienes nunca se animaron a deslizarse por una pista.

Los más chicos pueden convertir la montaña en un enorme patio de juegos: correr sobre la nieve, armar muñecos, deslizarse en trineo o simplemente descubrir ese paisaje que cambia por completo la rutina. Mientras tanto, los grandes pueden hacer una pausa, buscar un lugar reparado, tomar algo caliente y disfrutar de los sabores regionales y de las vistas.

Para quienes sí quieren esquiar, la montaña mantiene sus pistas y medios de elevación habilitados. La extensión de la temporada permite, además, aprovechar una época del año en la que los días empiezan a alargarse pero todavía queda suficiente nieve para disfrutar de la propuesta invernal.

Cuánto cuesta esquiar en Batea Mahuida

Desde el 18 de agosto y hasta el cierre de temporada rigen las tarifas de temporada baja para turistas. El pase de día completo cuesta $50.000, mientras que el medio día, desde las 13, tiene un valor de $42.000. El acceso al sector de trineos cuesta $5.000 por persona.

Para los residentes de Villa Pehuenia-Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala, el pase diario cuesta $46.000 y el medio día $25.000.

El alquiler de equipos tiene un valor de $35.000 por el día completo y $28.000 por medio día.

Los peatones tienen entrada y estacionamiento gratuitos. Los pases para esquiadores incluyen el acceso a los medios de elevación y las pistas. Se cobra pase a partir de los 6 años, mientras que jubilados y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no abonan pase para esquiar.

La postal también tiene otro atractivo: Batea Mahuida se encuentra en un entorno volcánico y ofrece una de las experiencias de nieve más particulares de la región. El paisaje de la cordillera neuquina se despliega alrededor de la montaña mientras la nieve transforma senderos, bosques y pendientes en un escenario completamente blanco.

Con la temporada extendida, septiembre se convierte en una nueva oportunidad para organizar una escapada a Villa Pehuenia-Moquehue. Puede ser para esquiar, para jugar en la nieve, para compartir una jornada en familia o, simplemente, para volver a ponerse la campera y comprobar que el invierno todavía tiene algunos días más para ofrecer.