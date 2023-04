Caminar por el bosque para aprender a cuidar el ambiente en San Martín de los Andes

Promover el contacto con la naturaleza, descubrir el entorno, identificar especies del Bosque Andino Patagónico, despertar la curiosidad y conocer un poco más sobre herramientas de orientación y seguridad en la montaña es lo que busca la actividad que el Municipio de San Martín de los Andes (Subsecretaria de Infancias) y el Parque Nacional Lanín (Educación Ambiental, ICE (Incendios Comunicaciones y Emergencias y Zona Sur), organizaron para los jóvenes de la ciudad.

«Caminando el Parque», es el nombre que le pusieron a esta iniciativa que es gratuita, y tiene cupos limitados. Está destinada a chicos y chicas de entre 14 y 18 años a los que les guste caminar y estén interesados en la educación ambiental.

La propuesta consiste en tres encuentros teóricos en el Centro de Visitantes y Museo del Parque Nacional Lanín y tres caminatas dentro del área protegida.

Las charlas teóricas serán para dar a conocer sobre el área protegida, la diversidad y el cuidado del ambiente. Y para ver en el campo, eso que se aprende, en las caminatas los jóvenes estarán acompañados por personal de Educación Ambiental, guardaparques de la zona sur y brigadistas del ICE SMA.

«La idea surge para fomentar que los chicos y las chicas caminen el Parque. Porque se dice que no hay actividades gratuitas para jóvenes sanmartinenses. A todos estos lugares se puede ir fácilmente, están cerca y no requiere que se tenga vehículo. Podés llegar en cole», dijo Florencia Piscicelli responsable de comunicación del parque.

A los que les interesa participar tienen tiempo hasta el 24 de abril para anotarse en el siguiente link: https://forms.office.com/r/xQPNaHT35w

Para salir a la montaña es obligatorio hacer el registro de trekking online al menos 48 Hs antes en: www.pnlanin.com.ar. Siempre tenés que tener en cuenta algunas recomendaciones, para cuidar el ambiente, pero también para tu seguridad.

Recordá:

a) Elegí los senderos a realizar de acuerdo a tu experiencia y tu estado físico.

b) No salgas solo (en caso de una emergencia tu compañero/a puede avisar).

c) Siempre deja a alguien pendiente del sitio a donde fuiste y cuando pensas regresar.

d) Consulta el pronóstico meteorológico antes de la salida y suspéndela si el nivel de alerta meteorológico es alto.

e) Lleva el celular completamente cargado y si tenés un Handy también (Frecuencia emergencias VHF 155675)

f) Por más que salgas en verano el clima en la Patagonia es cambiante y ante un contratiempo o un accidente podés necesitar de abrigo extra para sobrellevar esa situación.

g) Regístrate a través de la página web antes de empezar el recorrido y si es posible avísale al guardaparque del área.

h) No hagas fuego durante los recorridos, salvo en sitios expresamente habilitados.

i) Regresa con todos los residuos que generes.