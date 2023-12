Caviahue Copahue: así está el Salto del Agrio; un paseo entre nieve, cascadas y lagunas

En cada estación ir a Caviahue Copahue es una invitación a dejar el mundo real y meterse en un paisaje onírico, diferente a todo. Pero este año, después de abundantes nevadas de invierno y primavera, llegar a los pies del gran volcán es realmente, estar en otro mundo. Omar Moya lo sabe y es por eso que, aunque contaba con pocos días para recorrerla, agarró su drone, su equipo de fotos y videos y partió desde Neuquén a registrarla, porque no hay vez que no lo sorprenda.

“Me levanté temprano y me fui al Salto del Agrio, había viento, ya no tiene nieve, está como siempre pero con mucho caudal. Esta fecha es espectacular porque se ven los saltos tremendos, traen mucha agua”. Ahí hay un nuevo cartel que anuncia que o se puede bajar», cuenta Omar.

De ahí se subió al auto y salió para Copahue. Estaba solo porque los amigos que a veces lo acompaña trabajaban. Hizo el camino de ripio tranquilo y lo primero que encontró fue la Laguna Las Mellizas, se están descongelando, hasta hace unos días estaban cubiertas de hielo y nieve y lo sorprendieron con su belleza.

“Parecía la Antártida, me bajé filmé en el agua, abajo del agua. Ese fin de semana unos chicos habían estado haciendo buceo ahí, me los encontré y me contaron la experiencia”.

Llegó a Copahue, había muy poca gente en las Termas. El mirador está lleno de nieve y subió por un sendero que se comienza a abrir. Hay que tener mucho cuidado porque hay algunos cañadones en los que podés caer, porque no los ves al estar tapados de nieve. Caminé unos 20 minutos, andaban unos pocos caminando. A tres kilómetros está el hito, pero no llegué hasta allá”.

Pasó un día hermoso entre los paisajes más diversos y cuando se acostó, el ruido del agua caer por el gran salto del Agrio, daba vueltas en su mente. Se levantó y «las cascadas» lo llamaban.

A un kilómetro del pueblo, antes de cruzar el puente sobre el río Agrio, está el acceso a las cascadas: 500 metros por un sendero de ripio entre araucarias milenarias. El circuito es conocido como las siete cascadas: son las más accesibles y de mayor tamaño, aunque el camino tiene 23 saltos de agua hasta llegar al volcán.

“Fui a dos, la segunda es la cabellera de la Virgen, es hermosa, gigante. Estuve abajo, me mojé y es un lugar tremendo. Me crucé con los guardafaunas que me explicaron que no hay que cortar camino, sino ir por el sendero. Hay que cuidar, porque es un territorio muy grande que tienen que controlar muy pocas personas”, recomienda el viajero que ama retratar paisajes inolvidables.

Para recorrer las cascadas podés ir en auto, en bici, a caballo o a pie. La pendiente es leve y en el estacionamiento vas a encontrar un cartel con información sobre el circuito. Te recomendamos caminar. Tenés por delante un espectacular recorrido de unas dos horas si lo hacés tranqui, con tiempo para contemplar cada una y sacar fotos. Ida y vuelta: 3,5 km.

“La cascada viene desde el deshielo, me metí hasta la rodilla estaba helada, me mojé un poco la cabeza. Es un lugar único”, asegura y se despide. Dejará Caviahue pero seguirá su recorrido por Neuquén. Tiene pensado llegar por estos días, a las playas más lindas y transparentes de Villa Traful y promete dar noticias desde allí.

Omar siempre comparte sus producciones en @omaralexismoya.