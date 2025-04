Crecen las búsquedas de viajes a Roma: cuánto sale ir a despedir al papa Francisco

Viajar a Roma tras la muerte del Papa: las búsquedas crecieron 35 %.

La muerte del Papa Francisco sacudió al mundo entero y conmovió a los católicos argentinos que no solo perdieron a su líder, sino también al primer compatriota en haber alcanzado el cargo más destacado de la Iglesia Católica. A horas de conocerse la noticia las agencias de viajes tuvieron boom de demanda para despedir al pontífice el próximo sábado en Roma.

Desde Turismocity, una plataforma que permite buscar y comparar precios de viajes, su fundador Julián Gurfinkiel adviertió a Clarín que durante el lunes aumentaron 35% las búsquedas de pasajes aéreos a Roma en su web, comparando con el lunes pasado.

“Si miramos otros destinos –que suelen ser muy buscados por os argentinos- como Madrid o Miami, no tuvieron variación”, dijo Gurfinkiel, al tiempo que destaca que ese crecimiento, por ahora, se nota en búsquedas para viajar en lo que queda de abril y algo en mayo.

«Tenemos vuelos directos a Roma tanto hoy, el jueves y el viernes. Los tres ya está completos. Tenían un buen perfil de ocupación previo, pero con la noticia de la muerte de Bergoglio se completaron rápidamente. Así que salen al 100%», explicaron desde Aerolíneas Argentinas.

El ataúd del Papa Francisco ya está en la Basílica de San Pedro para el último adiós.

En la agencia Despegar contaron que se incrementaron por 20 las búsquedas a Roma comparado con las últimas semanas.

«Este comportamiento refleja el interés de miles de personas en formar parte de los homenajes y despedidas al Sumo Pontífice. Entendemos que se trata de un momento histórico para muchos viajeros y fieles, y por ello estamos trabajando para ofrecer opciones de viaje que se ajusten a esta demanda», dijo Alejandro Festa, Gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar a El Cronista.

Los precios para viajar a Roma

Viajar a último momento encarece los precios. Conseguir un vuelo directo a Roma es casi una odisea.

Un vuelo directo de ITA Airways, partiendo mañana a Roma y volviendo el domingo, después de la ceremonia, tiene un valor de u$s 5100 por persona. Las opciones más económicas con dos escalas y más de 24 horas de viaje cuestan en promedio u$s 2000 por persona.

El alojamiento, por tres noches de hotel en Roma tiene un precio promedio de $ 1 millón. Esos valores suben con el paso de las horas por la alta demanda.

En Despegar aprovechan la oportunidad para ofrecer paquetes de viaje por 10 noches, del 24 al 5 de mayo a $ 3.730.953 por persona. Incluye vuelo con una escala ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con jardín.

En Travel Services, hay opciones para volar con escalas a Roma, con salida entre el 23 y el 25 de abril, por LATAM desde U$S 2.078 por persona; y directos por ITA, saliendo el 24, por U$S 4.421 por persona. Una noche de un hotel 3 estrellas para dos personas se puede conseguir desde los U$S 273 la noche cerca del Vaticano; en la zona de la Plaza Navona, desde U$S 257, y por Trastevere, U$S 232.

Aquellos que tengan la oportunidad de extender el viaje pueden ahorrarse dinero. Los precios de los aéreos bajan tres veces su valor después del funeral del Papa Francisco.