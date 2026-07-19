Cutral Co: Messi se convirtió en la puerta de acceso para recorrer la capital de los monumentos

La enorme estructura con la figura de Lionel Messi, el capitán del seleccionado argentino, moldeada por el artista local Aldo Beroisa, se transformó en la más famosa desde su inauguración en junio pasado. Nadie puede ignorarla porque tiene 27 metros de altura y se levanta a la vera de la Ruta nacional 22, en inmediaciones al kilómetro 1.332, en Cutral Co. Pero no es la única porque esta tierra atesora una veintena de esculturas y esto le valió ser declarada la capital provincial de los Monumentos, desde hace dos años.

Más allá de Messi: Jaime de Nevares, Malvinas y el Cristo

Para los visitantes que transitan la Ruta 22 en Neuquén, desde el este rumbo a la cordillera o quienes lo hacen en sentido contrario, no pasa desapercibida la escultura que se dibuja imponente desde la cinta asfáltica y a varios metros. La figura del futbolista arrodillado y con la casaca albiceleste junto a la copa del Mundial 2022 sobre un pedestal se convirtió en el centro neurálgico de concentración para los hinchas argentinos.

Sin embargo, existen otras tantas esculturas que rescatan personalidades, hechos de índole religioso o alegóricas a hitos históricos. La mayoría se levantaron al lado de la vía nacional, con la intención que los visitantes puedan detenerse y contemplarlas. El relevamiento de la cantidad de este patrimonio se hizo desde la dirección de Turismo, que depende del municipio cutralquense y el número se elevó a 23.

La directora municipal del área, Yamila Temi relató que así fue como se impulsó el proyecto que derivó en la ley provincial 3445, aprobada por la Legislatura en julio de 2024.

La primera escultura en tamaño extragrande fue la del obispo emérito de Neuquén, Jaime de Nevares hecha en 2011. El trabajo que se encargó al mismo artista, Aldo Beroisa, se instaló en la avenida Carlos H. Rodríguez y Matorras, en las puertas del barrio Pampa, por lo que hay que descender de la ruta para observarla. En este caso mide más de cinco metros y pesa poco más de 20 toneladas que se ejecutaron con hierros, caños tubbing, cemento y arena.

Don Jaime de Nevares fue la primera estatua del artista Aldo Beroisa que se instaló en Cutral Co (Foto: gentileza)

Dos años después –octubre de 2013– se inauguró la escultura llamada El Cristo, que está al ingreso este de la ciudad, en la Ruta 22. El rostro y cuerpo con 17 metros de altura anuncian el comienzo del paseo religioso que se puede seguir con las estaciones del vía crucis.

Así la ciudad empezó a llamar la atención y ser punto de referencia para turistas, pero también para artistas de todos los estilos que en el medio de una gira por tierra, se sorprendían con la figura y se detenían para tomar la fotografía y compartirla en redes sociales.

El homenaje a los veteranos de Malvinas está en Roca y 9 de Julio de Cutral Co (Foto: archivo)

Una de las obras del escultor Beroisa que despierta un sentimiento de emoción y recuerdo histórico es la que rinde homenaje a los veteranos de la guerra de Malvinas. Aunque no tiene una enorme magnitud de estatura, su peso lo da el simbolismo y respeto hacia quienes quedaron en las islas luego de la guerra en 1982 contra Inglaterra. Fue inaugurada el 2 de abril de 2018 y para admirarla hay que adentrarse en la ciudad.

Está en la calle Roca -la principal arteria céntrica- y su intersección con 9 de Julio, en el barrio Brentana de Cutral Co. Se eligió instalarla en la plazoleta Jorge Águila, el primer soldado neuquino caído en el desembarco a las islas.

En el recorrido con tinte religioso, desde abril de 2022 se encuentra abierta obra La última cena, que representa a Jesús con los doce apóstoles. Las figuras que tienen siete metros de alto -para quienes están de pie- se encuentran contenidos bajo un tinglado vidriado. Se ubica en la vera norte de la Ruta 22, varios metros después de El Cristo.

En este punto se encuentra una oficina de Turismo municipal que recepta a las personas que se detienen en busca de información o para hacer un alto en su travesía. Hay disponibilidad de folletería, de agua caliente y fría y un número de teléfono que funciona las 24 horas. Muchos visitantes duermen una noche y continúan su viaje, por lo que la disponibilidad de información sobre hoteles y alojamientos disponibles en Cutral Co.

En la misma línea de la Ruta 22, y ya a la salida de Cutral Co, después de Lío Messi, se encuentra la estatua que homenajea a la Mujer. Se inauguró el 8 de marzo de 2024 y con la que se cierra el circuito, al menos por esta vía de comunicación nacional.

En el medio del trayecto -siempre por la ruta- se ubican otros monumentos más pequeños aunque de enorme relevancia histórica como el avión AVRO que transportaba a trabajadores de YPF y que en abril de 1976 se estrelló a pocos kilómetros de la comarca petrolera.

Los propios empleados de la petrolera y las mujeres de las familias petroleras también tienen su referencia con la típica torre y la figura femenina tallada en madera.

Un city tour gratuito para estudiantes y vecinos

Como una forma de reforzar el conocimiento del patrimonio escultórico e histórico de Cutral Co está disponible el city tour que una vez por semana realiza la dirección de Turismo. Está disponible los viernes en dos horarios: a las 10 y a las 14, con el minibus y los guías que comparten la información para las delegaciones o vecinos que se anoten para sumarse al recorrido.

En el caso de las escuelas locales, se debe solicitar el turno y el transporte los pasa a buscar al establecimiento y luego los regresa. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, los grupos de las asociaciones vecinales o deportivas.

La dirección de Turismo funciona también en avenida Carlos H. Rodríguez N° 272. El teléfono fijo es el 299 4867772 que funciona 24 horas al igual que el celular 2995530758. Éste último recibe WhatsApp también.

El recorrido demanda alrededor de una hora y media y aunque no visita la totalidad de los monumentos, si los más icónicos. Se extiende también al monolito fundacional de Cutral Co, la primera escuela primaria N° 119, el edificio municipal, el parque solar, los viñedos, el parque de la Ciudad, el centro cultural y la sala de Dioramas, entre otros, completan el recorrido.

La enorme figura de Lionel Messi convoca a cientos de hinchas en Cutral Co (Foto: gentileza)

Messi convertido en un nuevo ícono

Desde que se inauguró el monumento al futbolista argentino, Lionel Messi, en junio de este año, Cutral Co trascendió las fronteras de un modo casi inimaginable. Tanto por lo que significa el capitán del seleccionado argentino que juega en el Mundial 2026, como por la enormidad de la escultura de 27 metros.

Desde hace un mes, el nombre de la ciudad, el autor del artista, Aldo Beroisa y el del propio intendente Ramón Rioseco, llegaron hasta las páginas del New York Times, uno de los diarios de Estados Unidos con mayor influencia y prestigio en el universo mediático. Lo mismo ocurrió con Le Monde Diplomatic que envió a su corresponsal en Argentina para registrar el momento en el que se trasladaba la estatua a su lugar definitivo.

Los móviles de televisión para programas de los canales nacionales también se sumaron a la fiebre mundialista con el máximo ídolo homenajeado.

Las inmediaciones al monumento fueron acondicionadas con estacionamiento para facilitar el acceso al lugar y seguir las instancias de los festejos. En la Ruta 22 se colocó un semáforo para permitir un descenso y ascenso seguro al predio.

No es para menos porque sin contabilizar a los vecinos de la comarca petrolera, son alrededor de 50 las personas que vienen desde otras ciudades para conocer la obra, según relevó la directora de Turismo. Es probable que se instale una oficina o un espacio para que el personal del área pueda ofrecer toda la información que los visitantes requieran.

Cómo contactarse con Turismo Cutral Co

Además de las dos oficinas donde atiende la dependencia municipal también se pueden consultar las redes sociales: Instagram: @direcciondeturismocutralco | Facebook: Turismo Cutral-co 2 | YouTube: www.youtube.com/@turismocutralco

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