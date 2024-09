El caribe escondido del norte de Brasil: cómo llegar y cuánto cuesta ir a la increíble isla de Boipeba

Parece un sueño es la isla de Boipeba, un tesoro oculto en el estado de Bahía en el norte de Brasil.

Un tesoro escondido en el norte de Brasil empieza a ser descubierto por los argentinos: isla de Boibea. El escenario es el estado de Bahía y su sucesión de maravillosas playas desiertas en el litoral más extenso de Brasil, con 932 kilómetros de los más de 7.000 de costa de un país bendecido por su belleza sobrenatural. Cuando dicen con orgullo que es el mais lindo do mundo les sobran argumentos para salir al debate. Los argentinos lo saben bien, porque una vez que van es difícil resistir la tentación de volver. Es como un embrujo que los impulsa cada año a buscar la manera de saltar los vaivenes de la economía y disfrutar una vez más de esos paraísos de arenas blancas y aguas cálidas, cristalinas o azules, entre morros de ese inconfundible verde profundo que custodian pequeñas bahías. No es que no les gusten las playas de Mar del Plata, Bariloche o Las Grutas. Es que Brasil es otra cosa. Y por si faltara una evidencia más, ahí está la isla de Boipeba.

Rumbo a Boipeba, el tesoro escondido

En el litoral del estado de Bahía, incluso en destinos cada vez más populare al sur, como Arraial d’Ajuda y Trancoso, podés encontrar rincones tranquilos junto al mar. Esos dos encantadores pueblitos no eran tan conocidos no hace tanto tiempo atrás. Argentinos que viajaban en los años 80 aun recuerdan divertidos el cartel del pequeño colectivo que iba de Arraial a Trancoso por un camino de tierra entre la selva: «Prohibido fumar macogna». El chofer era la ley y no quería marihuana a bordo. Otros tiempos, antes del boom.

En el caso de ilha de Boipeba, aún vas a encontrar un paraíso oculto en estado puro, antes del inevitable boom que sucederá tarde o temprano: ya está en el radar, detectada como una de las islas más lindas del estado de Bahía. Como Brasil, es otra cosa.

Panorámica de Boipeba.

Un paraíso preservado

Boipeba está situada al sur de Salvador y forma parte del archipiélago de Tinharé (municipio de Cairu) que incluye al hermoso Morro de São Paulo, una de las mayores atracciones de Bahía.



A menos de 100 kilómetros de la zona portuaria de Salvador, no es fácil llegar a Boipeba y esa es la razón por la que aún es un paraíso preservado. Tiene buen tiempo todo el año, aunque en temporada alta (diciembre a febrero, carnaval y vacaciones de julio), el flujo de visitantes y los precios del alojamiento aumentan en forma considerable.



Las razones están a la vista. El mar de la isla es transparente, con una temperatura agradable, colores que oscilan entre el azul y el verde. Y por si fuera poco, cuenta con piscinas naturales que se forman durante la marea baja.



Las playas están casi siempre vacías y hay una hermosa vegetación de cocoteros y manglares, esos bosques costeros vitales para el ecosistema que regalan las vistas más lindas.



Maravilla. El color del mar en isla de Boipeba.

Los arrecifes se extienden a lo largo de la costa y protegen a algunas de las playas de olas y corrientes. Son extensos y están atravesados por canales y pequeñas piscinas.



La flora y la fauna son ricas, con una amplia variedad de corales, algas, peces, crustáceos, erizos, estrellas de mar. Además, muchas tortugas marinas de la región desovan en las playas de la isla.



Las áreas boscosas de la isla son refugio para muchas especies de la fauna. Hay una gran variedad de aves y colibríes, armadillos, zorros y reptiles, entre otros.





Mientras que Morro de São Paulo es más conocido por su bullicio, Boipeba ofrece paz y tranquilidad, playas desiertas y sol garantizado para los paseos en lancha rápida por las playas de la región. En la isla hay una variedad de posadas (nunca resorts ni grandes hoteles) junto al río y en las calles interiores, donde no circulan autos ni colectivos.



La mejor forma de conocerla es con los alucinantes recorridos en el paseo marítimo. Tractores adaptados están disponibles para trasladar a quienes no opten por las caminatas.

La historia de Isla de Boipeba

Boipeba es uno de los más antiguos lugares de colonización de Bahía, ya que en 1537 los jesuitas fundaron la Aldea y Residencia de Boipeba. Hay en la isla tres pueblos: Velha Boipeba, São Sebastião, Moreré y Monte Alegre.



El único acceso es por mar o por río. El acceso fluvial es más utilizado debido a la seguridad que ofrecen las tranquilas aguas del estuario. Sin embargo, este acceso tiene pequeños obstáculos en los momentos de marea baja por la existencia de algunos bancos de arena.



En la isla no hay automóviles: los recorridos se hacen a pie o en tractor. Esta característica juega un papel importante en la preservación ambiental y motiva el turismo ecológico. El acceso a las estancias, granjas y aldeas se realiza con buques o a través de caminos vecinales a pie o en tractor.



En la isla el equipaje es transportado con carretillas o cargado. Es aconsejable no llevar cosas innecesarias. Ropa ligera y zapatos, así como sandalias son apropiadas para el clima tropical. No todos los caminos tienen iluminación y por lo tanto es bueno tener una linterna o un teléfono móvil con lámpara.

Cómo llegar



Desde Buenos Aires hay pasajes de avión desde 590.000 pesos ida y vuelta a Salvador de Bahía en octubre. Una vez allí hay varias alternativas. La más rápida, pero más cara, es tomar un avión pequeño desde el aeropuerto de Salvador hasta Morro de São Paulo y hacer el trayecto restante en lancha. Ese vuelo ida y vuelta en septiembre cuesta 185 dólares. Estas son las opciones disponibles:

* Traslado semiterrestre: de Salvador a Bom Despacho (isla de Itaparica) se puede ir en ferry boat, el costo es de 6,60 reales (1,17 dólares) y el transfer esperará en Bom Despacho para hacer conexión con la lancha rápida, que sale 650 reales (115 dólares) para dos personas.



* Si se prefiere salir de Salvador con mayor comodidad, la opción es subir a un automóvil privado en el aeropuerto o en el hotel. En este caso, el precio para dos personas es de 1200 reales (212 dólares).



* Vía Morro de São Paulo: el viaje en catamarán para continuar en 4×4 y luego en barco cuesta aproximadamente 300 reales (53 dólares) por persona. Si se toma esta alternativa, el mejor plan es pasar la primera noche en Salvador, alojarse en un hotel en la céntrica zona de Comercio, aprovechar para conocer algo de la ciudad y partir al día siguiente. El punto de partida de los catamaranes es la Terminal Marítima, justo detrás del Mercado Modelo de Salvador, en el barrio de Comercio. Lo ideal, dicen los guías de turismo, es comprar un paquete que unifique todos esos traslados.

Precios de alojamientos



Posadas en Boipeba: los precios por noche parten de 76 reales (13,50 dólares) por persona en habitaciones compartidas, hasta 890 reales (157 dólares) en un posada con desayuno y todo el confort por pareja. También hay camping y decenas de opciones intermedias en ese rango de precios.

Cuánto ciuesta salir a comer



* Un plato con pollo a la plancha y dos guarniciones sale a partir de 30 reales por persona (5 dólares), lo mismo que un bife o un pescado, pero hay muchas opciones.

* Un restaurant más sofisticado costará unos 120 reales (21 dólares) por persona sin bebidas. En el medio, el rango es amplio y variado.



* Hay muchos lugares para comer afuera en Boipeba, incluyendo bocadillos y empanadas (pasteis), en caso de que se prefiera algo más rápido y económico a la hora de la cena.

Cuanto cuesta la excursión recomendada en Boipeba



Aunque se puede conocer Boipeba caminando y es recomendable hacerlo, si el presupuesto lo permite, vale la pena hacer al menos una excursión en lancha rápida alrededor de la isla, que es una oportunidad para visitar las piscinas naturales de Moreré, la playa de Ponta dos Castelhanos y la hermosa costa de Boipeba, todo por 250 reales (44 dólares) por persona y el paseo insume buena parte del día.



La alternativa a caminar es utilizar los medios de transporte de la isla: tractores y quads.



El tractor lleva de Velha Boipeba a Moreré por 15 reales (2,65 dólares por persona), pero debe haber al menos seis pasajeros, lo que puede hacerte esperar un rato.



Cristalina. El increíble mar

El quad también puede llevarle a Moreré por 25 reales (4,42 dólares) por persona y los vehículos admiten hasta dos pasajeros. También se puede ir en quad a Praia da Cueira, que cuesta 15 reales (2,65 dólares) por persona y 25 reales (4,42 dólares) dos personas.



Sin embargo, también es posible llegar a pie, siguiendo el camino de arena que recorre el quad. El recorrido completo es de aproximadamente 1,5 kilómetros desde el punto de tractor y quad en el pueblo.



Otra posibilidad es tomar el hermoso sendero que bordea la playa de Boca da Barra, pasando por tramos de rara belleza como un tramo de la Mata Atlántica y acceder a varios perspectivas de la maravillosa playa de Tassimirim hasta llegar a Cueira.



Es decir que sin engrosar demasiado el presupuesto podés recorrer la isla para formarte una idea profunda de la increíble belleza del caribe brasileño.