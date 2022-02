El Fuerte Argentino, una playa intrigante al sur de Las Grutas

El fuerte argentino se dibuja imponente a la distancia, desde cualquiera de las playas del centro de Las Grutas. Es esa enorme meseta, que sorprende por sus formas rectas, y a veces se muestra velada por la sutil polvareda que levanta el viento patagónico.

Su presencia es todo un hito porque marca, de alguna manera, la finalización de esa sucesión de playas agrestes ubicadas en dirección al sur. Y despliega el encanto de miles de historias, que la rodean igual que esa laguna en la que se puede disfrutar de las mejores inmersiones para hacer snorkeling.

Flamencos rosados y todo tipo de fauna marina, se puede avistar aquí. Fotos: Martín Brunella.

Llegar a ella no es difícil, porque son varias las empresas de excursiones que la tienen como punto de visita, en una recorrida que culmina allí pero abarca un apasionante derrotero por esas bellas playas que la preceden. El viaje es toda una aventura, además, porque se circula en vehículos todoterreno.

La otra opción es armarse con todo lo necesario para pasar el día y arrancar el viaje con familia o amigos. O incluso en soledad, si la idea es desconectarse a pleno. Pero si ese es el plan hay que saber que, para llegar sin contratiempos sí o sí el vehículo debe ser del tipo 4×4.

Esta condición es tan estricta porque el último tramo del viaje es de arena suelta, así que no hay forma de que un rodado que no tenga la suficiente capacidad de maniobra no se encaje en medio de un sector que no cuenta con servicios de ningún tipo y desde el cual será difícil pedir ayuda por la escasez de señal de celular.

Es una de las excursiones más impactantes. Fotos: Martín Brunella.

Aclarado ese punto, optar por recorrer por cuenta propia el sector es maravilloso. Se parte desde el centro, llegando a esa suerte de portal de las costas del sur que es Piedras Coloradas, y después de ese balneario se toma el camino de ripio que sigue abriéndose hacia el área.

Las playas que se conocerán no cuentan con servicios de ningún tipo ni asistencia de guardavidas, así que es importante acopiar todo lo necesario para disfrutar del día. Y ese todo es por completo abarcativo, porque incluye desde el agua para el mate hasta el suficiente protector solar, las bebidas para hidratarse, los refrigerios y los básicos para gozar de la arena.

Ofrece bellas panorámicas y vestigios del pasado geológico. Fotos: Martín Brunella.

No te demores

Como las playas son tan bellas es importante no perder de vista que el destino es el Fuerte, que está a 42 km al sur desde Piedras Coloradas. Así que demorarse mucho en otras zonas le quitará tiempo de disfrute al lugar, que tiene mucho para ofrecer.

El buque, Morella, El cañadón de las ostras y, finalmente, el Sótano, son los puntos previos dentro de este viaje. Pero la gran meseta está cada vez más cerca y, finalmente, cuándo se llega asombra por su perfecta estructura, como si alguien hubiera medido y perfilado cada ángulo.

La que seduce también es su laguna, que parece que cubriera su base, e invita a conocer la vida que palpita bajo sus aguas. Allí se encuentran muchos peces, entre ellos lisas, así que la inmersión que permite descubrirlos es toda una experiencia.

Desde aquí se realizan caminatas, escaladas, snórkeling. Fotos: Martín Brunella.

Pero obviamente que bañarse en sus aguas sin necesidad de snorkel también es delicioso. El paisaje se impone, y chapotear en esa playa tan particular es toda una gran experiencia.

Además, en toda la costa, con marea baja, el agua va encerrándose en las depresiones que forma la restinga (esa piedra que conforma el lecho marino). Y chapotear allí también es muy divertido.

Para contratar excursión

Si la idea es ir con algunas de las empresas que realizan excursiones, la propuesta sale $7500 para los mayores y $4500 para los menores. Es un plan que incluye un almuerzo al aire libre, o una opción de brindis al cerrar la jornada.

Tiene una estructura trapezoidal perfecta. Fotos: Martín Brunella.

Se parte desde el centro y se visitan cada una de las playas que conducen al Fuerte, arrancando por Piedras Coloradas. Durante la travesía hay datos sobre la flora y fauna local, y secretos del sistema de mareas que hace que, dos veces al día, el mar suba y se retraiga, generando paisajes distintos en la misma costa.

Lo bueno de esta experiencia es que, además, al llegar al Fuerte las empresas facilitan los equipos para hacer snorkeling, así que los que no cuentan con los propios pueden aprovechar para disfrutar a gusto de las inmersiones.

Otra excursión por la zona, que se realiza en viejos vehículos de guerra y llega a las playas del Sótano, está $5000 para los grandes y $3000 para los chicos. La diversión es completa porque incluye deslizamiento por los médanos en trineos. Para cerrar la aventura, se brinda con espumante, o tragos sin alcohol para los niños.

Lo cierto es que hay muchas maneras y planes para llegar al lugar, que es uno de los imperdibles de Las Grutas. Es más, los que tengan la posibilidad podrán optar por descubrirlo mediante las propuestas guiadas y después agendar una aventura en solitario, a bordo de sus propios vehículos.

Pero nadie puede perderse la aventura de descubrir el Fuerte cara a cara, y maravillarse con su mítico encanto.

Datos para tener en cuenta

– El Fuerte está a 42 km al sur de Las Grutas, y el camino es de ripio y en algunos sectores de arena suelta.

– Si no se cuenta con un vehículo adecuado lo ideal es no aventurarse, porque los que no sean del tipo 4×4 pueden encajarse. Y, como no hay señal, no será fácil pedir ayuda.

– La única playa que cuenta con servicios dentro del sector es Piedras Coloradas. Por eso es importante equiparse con todo lo necesario para pasar el día, desde agua para el mate hasta el suficiente protector.

– Las empresas que realizan excursiones allí la cotizan $7500 para los mayores y $4500 para los menores. Es un plan que incluye un almuerzo al aire libre, o una opción de brindis al cerrar la jornada.

– Una excursión más corta, que se realiza en viejos vehículos de guerra y llega a las playas del Sótano, está $5000 para los grandes y $3000 para los chicos. Incluye deslizamiento por los médanos en trineos.

– En el lugar no existe servicio de guardavida, al igual que en las playas del sector. Por lo cual se aconseja ser cauto a la hora de manejarse en el mar, sin correr riesgos innecesarios.