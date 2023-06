En el Limay inferior queda temporada de pesca y sacar carpas con mosca es muy entretenido

La temporada de pesca cerró en la mayoría de los ríos y lagos de la Patagonia norte, pero en el Limay inferior, desde la represa de Arroyito hasta la unión de la confluencia con el Río Neuquén se extiende hasta el 30 de junio inclusive. Si querés seguir despuntando el vicio, Nicolás Barros te invita a que te acerques a la costa a pescar carpas, con mosca. Mirá los tips que tenés que tener en cuenta para hacerlo.

«Es una época con temperaturas muy bajas, donde soportar el frío en una jornada de pesca es una tarea tan complicada como pescar carpas en otoño/invierno», dice Nicolás Barros el referente del grupo Carpeando Neuquén, que nuclea a los pescadores.

«¿Qué pasa con las carpas en esta época?», se pregunta y explica que la actividad de las carpas puede sorprender favorablemente incluso a mediados de junio. El agua sigue enfriándose y las carpas siguen comiendo para conseguir la reserva energética que les permita pasar el invierno.

«Tradicionalmente siempre se dijo que la carpa no se puede pescar en invierno, que se aletarga como los osos y no come. Hoy en día está demostrado que la carpa, especialmente la más grande, sigue comiendo, aunque solo lo hace en ciertos momentos del día y nunca de forma copiosa», relata Barros.

Aclara que eso se da en el caso de la carpa grande porque necesita más reserva energética para subsistir durante este periodo y por tanto precisa comer más.

Crecimiento del carpfishing

La pesca de «esta especie al estilo Fly y al estilo tradicional creció en la ciudad de Neuquén capital», dice el pescador. Las diferentes actividades de pesca de la subsecretaria de Turismo de la ciudad, los torneos y el tamaño de las carpas en los ríos, lo ponen como un gran terreno para la práctica del carpfishing.

«Hemos recibido mucha gente de otras provincias y tenemos el agrado de recibir en junio a gente de Madrid que viene exclusivamente a intentar dejar su marca en la pesca de una de estas voluminosas carpas, en los 26 kilómetros de costa disponibles para pescar sobre el río Limay en la capital».

Tips para la pesca de carpas de otoño/invierno

«Como siempre, la localización de los peces es la clave fundamental para afrontar con éxito nuestras sesiones de invierno. Mi primera recomendación para los meses fríos es, básicamente, pescar en sitios que ya conocemos y en los que sabemos con antelación dónde buscar nuestro objetivo. Esto es una gran ventaja, ya que contamos con información muy valiosa que nos va a servir de gran ayuda», dice.

Cuando tengamos clara la zona donde vamos a pescar debemos encargarnos del cebado del área de pesca. Hay que tener presente una cosa: en estas fechas los grandes comederos y lo cebados excesivos no nos van a ayudar debido a las escasas necesidades alimenticias de los peces. Por tanto, hay que realizar cebados concentrados.

Y como en cualquier temporada: «las cuatro claves más importantes para pescar carpas son la paciencia, el sigilo, buscar al pez y presentarle con delicadeza la imitación».

Un nuevo torneo de pesca con mosca de carpas

Por estos días, están organizando el 6to torneo de pesca de carpas junto a la Subsecretaria de Turismo de la ciudad de Neuquén. La actividad no solo convoca a los apasionados de la pesca, sino también a muchas familias que quieren aprender o disfrutar de un momento a orillas del río.

«Esta edición la vamos a realizar en el Balneario Valentina, el día 24 de junio, de 11.30 (hora de acreditación) a 17, con cupo para 80 pescadores. La inscripción será de manera digital por Eventbrite. A través de redes sociales de Carpeando Neuquén y Turismo Neuquén capital irán informando la fecha que se habilite. Es un requisito fundamental contar con el permiso de pesca en vigencia», concluye Nicolás.