Escapada diferente de feriado largo: 5 glampings, mucho lujo y precios accesibles en Semana Santa

Los glampings son establecimientos que ofrecen una experiencia de pleno contacto con la naturaleza ideal para toda la familia. También se pueden combinar y conocer diferentes destinos en Argentina. Estar cerca de la naturaleza, disfrutar de las comodidades de un hotel exclusivo y vivir experiencias en cada destino son características que suelen tener en común los glampings.

Esta tendencia intenta combinar lo mejor de todo esto y ofrecer una manera diferente de viajar y hacer turismo. Se trata de una modalidad que creció exponencialmente en los últimos años y que se convirtió en una de las palancas más importantes del turismo sostenible ya que, en la mayoría de los casos, también se trata de establecimientos que promueven el cuidado del medioambiente.

Junto con la mayor demanda, también creció la oferta y la variedad de servicios que una experiencia de este estilo puede ofrecer. Según Glamping South, el buscador de este tipo de alojamientos más grande de Sudamérica, el crecimiento de establecimientos registrados en la plataforma fue abrupto: en 8 años pasó de tener 15 glampings a más de 400. También aparecieron los fanáticos de este tipo de turismo y, con esto, más demanda vinculada a conectar destinos viviendo esta experiencia o complementar una estadía con otras actividades y propuestas.

“En Glamping South podés elegir entre todos los glampings de Sudamérica. Visitar su ficha con sus descripciones y contactarte directamente con el glamping. Y, a partir de ahora, podés comprar también paquetes organizados. Desde ahora organizamos tu estadía, traslados, excursiones en paquetes super convenientes con diversas formas de pago para que no tengas que organizar nada, más que dejarte llevar por las ganas de conocer esta experiencia”, explica Gustavo de Figueredo, uno de los socios de la plataforma. A continuación, cinco glampings que ofrecen sus paquetes y estadías a precios accesibles en diferentes rincones de Argentina.

Cinco glampings en rincones únicos: paquetes ideales para Semana Santa

1- Glamping Las Marías – Marcos Paz, Buenos Aires

Es un destino donde el paisaje, la naturaleza y la vida rural son los protagonistas. La estancia dispone de una casa principal con espacios compartidos, como comedor, living, sala de juegos y más. Además, ofrece 3 domos y 3 silos totalmente equipados. Ofrecen estadía lunes, miércoles y viernes. Las estadías son como mínimo una noche, dos días, con desayuno. Incluye mini sauna y jacuzzi para los domos.

Precios: Domo Nido y silos $179.300 (por noche), Domo Tacuara y Aventura $152.900 (por noche). Los días de semana, el check in es a las 11 hs. y el check out a las 18 hs. del día siguiente. Los viernes el check in es a las 11 hs. y el check out a las 10 hs. del día siguiente. Más información: Instagram: @estancialasmarias_

2- Geo Glamping – Capilla del Monte, Córdoba

Está a los pies del Cerro Uritorco y ofrece una experiencia de alojamiento ecológico en un entorno de más de ocho hectáreas de monte serrano. Sus cuatro domos de estilo viajero vintage, con capacidad para dos o tres personas, incluyen baño privado, ropa blanca, amenities y desayuno, además de espacios compartidos como un living con electrodomésticos y asadores al aire libre. El predio también cuenta con una piscina con vistas al atardecer y un local gastronómico que prioriza ingredientes frescos y saludables.

Precio: estadía de dos noches para 2 personas cuesta $285.000 (incluye desayuno). También se pueden realizar actividades holísticas como yoga, reiki,masajes y meditaciones guiadas. Más información: Instagram: @dosaguasnatural

3- Agreste Bahía Rosales – Parque Nacional Los Alerces, Chubut

Ofrece una experiencia única para quienes buscan desconectarse y disfrutar de la naturaleza. Con una hermosa playa en el lago, amplias áreas de camping con fogones y domos equipados con aire acondicionado, combina aventura y comodidad en un entorno tranquilo. Sus instalaciones incluyen baños con duchas de agua caliente y wifi público, mientras que su ubicación facilita el acceso a diversos atractivos naturales de Esquel y sus alrededores.

Precios: dos noches de estadía (fin de semana) en el Domo Plus por $90.000 para dos personas por noche. El horario de check in es a las 11 hs. y el de check out a las 14 hs del día siguiente. El servicio incluye desayuno buffet y cocina compartida. Más información: @bahiarosales.agreste

4- Aguada de Lunas – Amboy, Córdoba

Ofrece una experiencia única que combina naturaleza y confort en un entorno de 23 hectáreas de sierras atravesadas por el río Amboy. Su complejo cuenta con seis domos equipados con el confort de un hotel, integrados con la vegetación para garantizar privacidad, además de una piscina natural y senderos para explorar a pie o en bicicleta. Diseñado con un enfoque sustentable, minimiza el impacto ambiental con plataformas de madera y permite la libre circulación de la fauna. Dos ranchos históricos de más de 150 años, con paredes de adobe y techos de caña, completan el encanto del lugar, que invita a descubrir miradores y cuevas naturales en un paisaje inolvidable. La experiencia es all inclusive.

Precios: de jueves o viernes a domingo con pensión completa y actividades $359.990 por persona por dos noches. El horario de check in es a las 14 hs. y el del check out a las 15 hs. los domingos con almuerzo incluido.

Más información: Instagram: @aguadadelunas

5- Desert Camp – Fiambalá, Catamarca

Sus domos, elevados sobre decks de madera para minimizar el impacto ambiental, están totalmente equipados con baño privado, aire acondicionado, y todo lo necesario para un desayuno casero, incluso opciones sin gluten.

La experiencia incluye recorrer senderos, disfrutar de fogones en miradores estratégicos, explorar viñedos con una copa en mano y admirar la salida de la luna sobre el desierto. Un destino perfecto para vivir la magia de la naturaleza con confort e innovación.

Precios: el domo chico para dos personas cuesta $115.000 (por noche). El domo grande para dos personas sale $125.000 (por noche) Más información:

Instagram: @desertcamp.arg