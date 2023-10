Guías de montaña se declaran en rebeldía por el paro de Parques Nacionales: «vamos a subir igual»

El 30 de octubre, en Neuquén comenzará el juicio en el que hay cuatro guardaparques imputados por la muerte de dos niños en el en el camping Lolen, luego que cayera un árbol de 40 metros. Parques Nacionales anunció una medida gremial en apoyo a quienes enfrentan el proceso judicial, pero los guías de montaña sostienen que “les prohíben trabajar y los tienen como rehenes”.

Esta mañana, integrantes de la Asociación de Guías de Montaña, entregaron una carta en mesa de entrada del Parque Nacional Lanín, para que los contingentes que ya habían pagado salidas al volcán Lanín, puedan hacerlo.

En la página de Parque Nacionales se publicó que mientras dure el juicio (del 30 de octubre al 2 de noviembre) se llevará adelante una paralización total en todas las áreas protegidas de país. Según relatan los guías de Neuquén, hace poco más de una semana, también recibieron una comunicación vía mail para informarles que, por este motivo, deberían suspender las actividades programadas.

Adolfo Gatica, guía de cordillera y trekking e integrante de la Asociación de Guías de Montaña de la República Argentina explicó: “es una medida gremial, no hay una resolución. Alegan que, al estar la gente en una protesta, no tienen personal para hacer el cuidado de las personas en la montaña y eso nos crea un enorme problema, porque la gente tiene vacaciones programadas, con reservas de hoteles, vuelos y demás».

Relatan que tuvieron reuniones con gente del Parque Lanín para plantear la posibilidad de destrabar el conflicto, pero “ellos están centrados en que no nos prohíben subir, pero si subimos, nos pueden sancionar. No sabemos con que sanción, si un acta, o una multa. Esto afecta nuestro derecho a trabajar. Reconocemos que pueden protestar como gremio, pero no abren el diálogo”, sostuvo.

“En mi caso tenía el 2 de noviembre y para subir el 3, lo charlé con mi grupo y cambié los días para evitar los conflictos y ser empáticos con Parques. Fue un trastorno porque los clientes son de Buenos Aires pero lo pudieron hacer y cambiamos al 3 y 4 y ahora me encuentro que esos días está con cupo máximo de 90 personas y no permiten más. Planteé que se amplíe el cupo como excepción, pero la respuesta no fue positiva, fue de evasivas, por eso, lo hicimos con un abogado”.

Destacan que hay muchos guías afectados, varios no pudieron cambiar el día y por el compromiso con sus clientes van a subir igual, con el riesgo de una sanción, que les afecte toda la temporada, que recién comienza. Para Gatica “no tiene lógica, nuestros clientes ponen su confianza en nosotros y sentimos que nos tienen de rehén”, y hoy en RÍO NEGRO RADIO sumó que por eso «van a ir de todas maneras, porque no se cierra la montaña, sino que lo que no se garantiza es la seguridad. Si hay un accidente o urgencia es culpa de Parques».

Es por eso que decidieron pedir por carta que se amplíe la capacidad de ascensos. El abogado Ariel Quiñones sostuvo que la medida está publicada en la página oficial de Parques Nacionales y que hoy mantendría una reunión con los guías que integran la Asociación de guías para ver como continuar.

“Los ascensos al Lanín se hacen con 8 meses, o un año de anticipación, por eso suspenderlo es un gran trastorno. Podemos evaluar dos alternativas, una es pedir una reunión con la intendenta del Parque Nacional Lanín o solicitar una guardia mínima”, concluyó.

