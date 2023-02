Iban al Cajón del Azul, había una multitud: en el camino disfrutaron de la playita salida de un sueño

Noe en una maravillosa playita del río Azul, que nace en la cordillera de los Andes y baja por las montañas hasta El Bolsón. Fotos: Modo Rutero.

Por estos días, como te contamos la semana pasada, Noe y Jiu recorren la Patagonia. Los seguimos en las redes y te recomendamos hacerlo: en Modo Rutero postean con onda, las fotos son geniales y te comparten la info de cada lugar al que llegan, el auténtico uno más lindo que el otro. Y si venían de un trekking de aquellos hasta una bahía escondida en Epuyen, ahora no se quedaron atrás. Y eso que la idea original era ir al Cajón del Azul, ese ícono de El Bolsón donde el río corre encajonado y transparente y los que van son multitud, tanto que hubo que poner un límite de mil personas por día que deben registrarse: si sos el 1001 te quedás afuera. ¿El premio después de entre tres y cuatro horas de trekking según tu ritmo? Un chapuzón de esos que te acordás toda la vida. Así que entre esos mil iban Noe y Jiu, que ya conocían y por eso volvían. Pero había tanta gente que recalcularon. Acá te cuentan dónde terminaron, bien cerca. Te va a da ganar de ir…

Una multitud rumbo al Cajón del Azul

A la cola. Para cruzar la pasarela y llegar al famoso Cajón del Azul. Noe posa, Jiu, con el clic.

Volvimos a ir al Cajón del Azul, el trekking más popular y concurrido de El Bolsón. Dejamos el auto en la Chacra Wharton, donde el precio del estacionamiento es ‘a voluntad’.

Emprendimos el camino que nos demandó menos de tres horas -con una parada intermedia en La Playita- hasta la pasarela previa al Refugio Cajón del Azul, donde finalmente nos quedamos a almorzar, descansar y disfrutar del río.

Almuerzo… y siesta.

No fuimos hasta la zona del encajonamiento porque no paraba de pasar gente, gente y gente. Como ya conocemos el lugar, evaluamos que no la íbamos a pasar bien.

La vuelta la hicimos ATR en dos horas y cuarto. El último tramo de subida entre la confluencia de los ríos Azul y Encanto Blanco y la Chacra Wharton fue el más agotador.

Si vas en temporada alta, salí temprano y andá con paciencia. Te podés demorar para cruzar las pasarelas y, seguramente, quienes van a caballo te van a obligar en más de una ocasión a parar, correrte del camino y dejarlos pasar (además, te van a llenar de polvo).

La principal recomendación para hacer este trekking es: realizá el registro obligatorio previamente a través del sito de la Anprale (https://anprale.com/recomendaciones-registro/) para evitar la fila (¡como la del banco! que se arma en el inicio del sendero para cumplir con el trámite de forma presencial.