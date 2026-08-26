La cascada de 40 metros de Neuquén que el frío convierte en una una increíble postal de hielo

La cascada La Fragua en el norte neuquino.

A cuatro kilómetros de Manzano Amargo, la cascada La Fragua cambia de aspecto cada invierno. El agua que cae desde unos 40 metros de altura queda rodeada de nieve, escarcha y grandes formaciones de hielo después de las jornadas de temperaturas bajo cero que atraviesa el Alto Neuquén.

El salto cae desde unos 40 metros de altura y debe su nombre a la fuerza con la que el agua golpea contra las rocas, como el martillo de un herrero sobre una fragua. Pero cuando las temperaturas bajan varios grados bajo cero, esa potencia cambia de aspecto. Grandes sectores del salto se congelan y la escarcha comienza a dibujar nuevas formas sobre la montaña.

Cuando el agua se encuentra con el hielo

Las últimas nevadas volvieron a transformar el paisaje. Después de jornadas en las que las temperaturas llegaron a ubicarse entre 8 y 10 grados bajo cero, el blanco cubrió el entorno de La Fragua y dejó una imagen invernal que contrasta con la postal de los meses más cálidos.

La nieve se extiende sobre la estepa, las rocas y la vegetación, mientras el salto permanece parcialmente congelado. El agua no desaparece: continúa descendiendo entre las formaciones de hielo, como si la montaña hubiera quedado suspendida por unos instantes.

Ese contraste es parte del atractivo. La Fragua no es una cascada completamente detenida, sino un paisaje en transformación, donde el agua y el hielo conviven durante los días más fríos.

Un paseo corto desde Manzano Amargo

Llegar hasta la cascada también forma parte de la experiencia. Desde la ruta provincial 43 se toma el desvío hacia la ruta provincial 54 y, una vez en el sector de La Fragua, un sendero de aproximadamente 300 metros conduce hasta el salto. El recorrido es corto y permite acercarse al paisaje sin necesidad de realizar una larga caminata.

En el lugar hay:

Estacionamiento.

Mesas al aire libre.

Sanitarios.

Un parador gastronómico, que funciona durante la temporada alta, entre noviembre y mayo.

La cercanía con Manzano Amargo permite además combinar la visita con un recorrido por la localidad y otros atractivos del norte neuquino.

Un rincón del Alto Neuquén para descubrir en invierno

La Fragua es apenas una puerta de entrada a una región donde el paisaje cambia a medida que avanzan los kilómetros. Montañas, cursos de agua, estepa y caminos cordilleranos construyen un territorio de pequeñas localidades y grandes escenarios naturales.

Durante el verano, el agua y los colores de la vegetación dominan la escena. En invierno, en cambio, la nieve modifica rutas, cerros y valles y convierte lugares conocidos en postales completamente diferentes.

Por eso, acercarse a La Fragua durante los meses fríos permite descubrir otra versión del mismo paisaje: una cascada que conserva su movimiento mientras el hielo gana terreno alrededor.

Dónde alojarse y qué tener en cuenta

La Hostería de Manzano Amargo permite alojarse en la localidad y utilizarla como base para conocer La Fragua y recorrer otros atractivos del Alto Neuquén.

Durante la temporada invernal, las hosterías administradas por NeuquénTur cuentan con beneficios y promociones especiales. Las condiciones y opciones disponibles pueden consultarse antes de realizar la reserva a través de @hosteriasdelneuquen.

Para obtener información turística sobre el destino y consultar las condiciones de acceso a La Fragua, se puede contactar a Turismo de Manzano Amargo:

Una escapada para hacer con precaución

El invierno también exige planificar el viaje. Antes de salir hacia el norte neuquino se recomienda consultar el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas, llevar cadenas y respetar las indicaciones de los organismos oficiales.

La Fragua queda cerca de Manzano Amargo, pero el paisaje cordillerano tiene sus propias reglas, especialmente cuando llega la nieve. Y quizás allí esté parte de su encanto: en llegar hasta una cascada que durante el invierno parece detenida en el tiempo, pero donde, entre el hielo y la nieve, el agua todavía encuentra la manera de seguir bajando.