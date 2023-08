La nueva low cost Arajet ya vende pasajes baratos al Caribe: mirá a qué precio

La nueva low cost AraJet puso a la venta los pasajes de Buenos Aires al Caribe, para llegar hasta República Dominicana y destinos de América Central. La aerolínea de bajo costo de República Dominicana confirmó el jueves su desembarco tras recibir la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para iniciar sus operaciones en la Argentina y desde el fin de semana ya podés comprar los pasajes baratos para meter los pies en la arena blanca.

Si bien la resolución de la ANAC publicada en el Boletín Oficial no detallaba las frecuencias, este fin de semana la aérea dominicana ya cargó en su página web los pasajes. Las tarifas promocionales arrancan en u$s 563 finales (incluidos tasas e impuestos ida y vuelta) y en u$s 314 por tramo (precio final). Estos importes incluyen una mochila personal de hasta 6 kilos a bordo.

Desde el 14 de noviembre conectará República Dominicana con Buenos Aires con tres vuelos semanales. Las salidas desde el país centroamericano serán martes, jueves y domingos a las 17.55 hora local con llegada prevista a las 3.05 a Ezeiza. En tanto, las partidas desde Argentina se harán los lunes, miércoles y viernes a las 04.25 de la madrugada con arribo a las 11.40.

La low cost cuenta con la autorización para operar vuelos regulares entre Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires.

Desde su hub de Santo Domingo, Arajet conectará a destinos del Caribe y América Central, como Punta Cana, Cancún, Ciudad de México, Aruba, Curaçao, Kingston, St. Maarten, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Costa Rica, Lima, Quito, Guayaquil, San Salvador y Ciudad de Guatemala, entre otros.

AraJet apunta a comer participación de mercado del centro de conexiones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en la Ciudad de Panamá, que aporta el 15% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y fue renovado recientemente.

Actualmente, Copa Airlines ofrece servicios desde cuatro ciudades del país: Buenos Aires (Ezeiza), Rosario, Córdoba y Mendoza. La ruta con Salta se interrumpió en marzo de 2020 y todavía no se reactivó, pero el plan es retomarla este año. En sus vuelos desde la Argentina, siete de cada 10 viajan al Caribe o Miami.

Buenos Aires es el quinto destino que la low cost dominicana inaugurará en el último trimestre del año, después de iniciar operaciones en São Paulo/Guarulhos (Brasil), Santiago (Chile), Montreal/Trudeao y Toronto/Pearson (Canadá). El plan de expansión de la compañía, que empezó a operar en 2014 como chartera, incluye el desembarco en otros puntos de América del Sur, como Asunción, Montevideo y Santa Cruz de la Sierra.