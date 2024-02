Lamarque prepara una gran Fiesta Nacional del Tomate: espectáculos, feria, tomatina y mucho para hacer

La Fiesta del Tomate nació en 1967, en Lamarque, Valle Medio para homenajear y valorar a los productores y sus familias por el incansable esfuerzo realizado para lograr la cosecha de este fruto. Con el tiempo los festejos comenzaron a tomar relevancia hasta que en 1994 fue declarada como Fiesta Nacional y desde el 7 de marzo volverá a brillar con toda su magia en su vigesimonovena edición.

Se llevará a cabo hasta el domingo 10 de marzo con feriantes, paseo gastronómico, juegos y diferentes atractivos, propuestas culturales y una mística difícil de explicar, y todo hace pensar que será un evento único.

En cuanto a los artistas centrales estarán Grupo Green y Los Chakales el jueves 7, viernes 8 Yoel Hernández, Los Chamas de Cristal, Los Tipitos y Santi Cairo, sábado 9 Nico Mattioli, La Repandilla y Valentina Márquez, domingo 10 Perro Primo y La T y la M. Una grilla de gran nivel, con clásicos de gran trayectoria y mucha vigencia, además de artistas del momento, un combo que parece perfecto para que te diviertas.

La T y La M en el escenario de la Fiesta Nacional de la Confluencia. Foto: Matías Subat

A partir del eslogan «la fiesta de todos», la próxima celebración pretende ser «un tributo al productor, un reconocimiento, un agasajo, una puesta en valor de los pequeños y medianos productores de tomate y toda la variación de producción que hay, porque hay pasturas, ganadería, lo que nos hace un valle muy rico y con mucho potencial sobre todo cuando hablamos de alimentos», señaló Sergio Hernández, intendente de Lamarque.

Respecto de los festejos, Hernández contó que «el epicentro es la plaza, el centro cívico y que extiende de dos, tres manzanas en la que se monta una gran kermés con parque de diversiones, feriantes, muestras de maquinarias, instituciones, patios de comida, espectáculos al aire libre, espectáculos callejeros, espectáculos musicales».

El funcionario sostuvo que «no escapamos a la crisis, pero vamos a poner el pecho a las balas. Estamos dispuestos a renunciar a nuestra idiosincrasia. No estamos dispuestos a renunciar a nuestra historia, a nuestra fiesta, si nos sacan la sonrisa, el sentido de pertenencia, es algo difícil de recuperar, por eso estamos ansiosos de festejar en estos cuatro días», dije en radio Télam.

Uno de los atractivos más convocantes lo constituye la tomatina, que el intendente define como «una guerra de tomates».

«Dos equipos, en un campo de juego que es similar a la cancha de tenis, donde de ambos lados de la red hay dos equipos y bueno, es a la orden del silbato que comienzan a arrojarse el tomate, pero no arrojarse el tomate por arrojarse, sino para lograr tirarle al equipo contrario unas latas que tienen puntos y que están al fondo, a espaldas de los jugadores y que los jugadores no tienen otra otra forma de cubrir a esas latas que no sea con el cuerpo de ellos. Es sobre un piso inestable, lo que es muy divertido», relató y agregó que hacia el final es un «todos contra todos».

Muestra de Arte

Habrá una muestra cultural con obras de pintores y fotógrafos de la región. Estará disponible desde las 19, del jueves a Domingo en el Salón de las Artes.

Museo Paleontológico “Héctor Cabaza”

En el museo se exhibe la réplica de un fósil único en el mundo encontrado en los campos de Lamarque: el Tuarangesaurus Cabazai. El museo se puede visitar en su horario de verano de martes a domingo de 9 a 12 horas y de 17 a 20 horas.

El Museo tiene características únicas en la provincia y en el país. Si bien el grupo Amigos del museo comenzó a trabajar a mediados de la década del ‘80 en la búsqueda de fósiles, recién en el año 2000 pudo tener un edificio donde funcionar permanentemente.

Tiene especies únicas de fósiles, muchos de ellos encontrados en la zona del bajo de Santa Rosa. Por ello, ha recibido reconocimiento de especialistas de las más prestigiosas facultades y museos tanto del país como del exterior. Ubicación: Libertad y Rivadavia, Lamarque.

La estatua y la historia del gigante del Lamarque

Noelito Berthe, es parte de la historia Lamarqueña por ser el hombre más alto de la Patagonia, e incluso, uno de los más altos del mundo. Noelito, nació el 28 de abril de 1914, en el campo perteneciente a su familia, lugar conocido como Trapalcó, Don Noel Berthe era su padre y Florentina Villanueva su madre, la pareja construyó una familia numerosa de diez hijos.

Noel llegó a medir 2,46 metros, y pesar alrededor de 170 kilos, su trabajo en el campo lo llevo a clavarse una espina de alpataco provocándole una gangrena que terminó provocando su fallecimiento el día 5 de junio 1948 a los 34 años de edad.

Noel Berthe, su nombre es leyenda y pasó a ser parte de una de las historias más cautivantes para conocer. Si te interesa saber más y realizar una visita por el centro cultural donde se puede observar su escultura solicitá un turno al Facebook Citur Lamarque.

Casa de Rodolfo Walsh

Si bien no estará disponible en los días de la fiesta, un imperdible en Lamarque es ir a conocer y visitar la casa en la que nació el reconocido escritor Rodolfo Walsh. Esta casa se encuentra dentro del predio de una estancia. A su alrededor se encuentran plantaciones de frutales, bosques y extensos campos de un gran atractivo paisajístico.