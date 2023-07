Las fotos aéreas más asombrosas del mundo fueron premiadas: Mirá

La fotografía titulada ‘Must Resist’ se anunció como la ganadora absoluta de los prestigiosos Drone Photo Awards 2023, el principal concurso internacional dedicado a la fotografía aérea y que forma parte del festival Siena Awards de artes visuales.

Tal como publica el diario El País, junto con las obras ganadoras de las nueve categorías en las que se divide este concurso, estas 16 imágenes se mostrarán en la exposición ‘Sobre nosotros solo el cielo’, que se celebrará en la abadía de San Galgano de la ciudad italiana del 30 de septiembre al 19 de noviembre.

’Sleeping Giant’ muestra a un elefante que descansa.

2- ’Sleeping Giant’ de Dhanu Paran, muestra a un elefante que descansa de lado, con su enorme cuerpo ocupando una parte significativa del encuadre. «Su arrugada piel gris parece armonizar sin esfuerzo con el follaje circundante, dando la impresión de que es un componente inherente del paisaje», describe la imagen su autor, Dhanu Paran. La foto fue realizada en la reserva de tigres de Anamalai, en el Estado de Tamil Nadu (India), y es la ganadora en la categoría de vida salvaje.

‘Skýjasnúningur’ (inversión nubosa, en islandés)

3- Muestra la erupción del volcán Geldingadalir, en la península de Reykjanes, en Islandia. “Esa noche, el cráter siguió expulsando lava en cantidades nunca vistas en los meses anteriores. Pocas horas después de mi llegada, las enormes erupciones cesaron y el cráter quedó cubierto de lava fresca. Al mismo tiempo, la niebla empezó a envolver la zona, lo que dio lugar a esta fotografía de ensueño y surrealista”, la describe su autor Jeroen Van Nieuwenhove, reconocido con una de las mejores fotos aéreas sobre naturaleza.

Foto de Carlos Solinis Camalich: ’La Geria’.

4- La viticultura en la isla canaria de Lanzarote ha permanecido casi inalterable desde el siglo XVIII, con las vides cubiertas por una capa de arena volcánica y protegidas de los vientos alisios por muros de piedra seca. Una forma de cultivo que modela un particular paisaje de cráteres que guarecen las plantas en la zona de La Geria. Así que el título de esta foto de Carlos Solinis Camalich no podía ser más claro: ’La Geria’, una de las imágenes reconocidas en la categoría de fotografía abstracta.

Simon Heather, la primera clasificada de la categoría llamada ‘People’.

5- ’Beach Bliss’ (gozo en la playa). «Los amantes del sol traen sus toallas, bañadores y sombrillas más brillantes a las costas de la localidad portuguesa de Cascais, creando un maravilloso y brillante fondo de pantalla cuando se mira desde arriba. ¡La vida es mejor desde la playa», afirma Simon Heather, autor de esta instantánea que ha sido elegida como la primera clasificada de la categoría llamada ‘People’ (gente, en castellano). S

‘Highline’ (cuerda floja). por David Machet.

6- ‘Highline’ (cuerda floja). En enero de 2021, en medio de un frío intenso, el famoso funambulista Nathan Paulin cruzó con éxito una cuerda floja de 200 metros de largo y 2,5 centímetros de ancho en la Pointe d’Areu, un pico de 2.460 metros de altitud en los Alpes franceses. Una hazaña increíble que requirió del trabajo de seis personas a lo largo de tres días para que fuera viable, y que fue inmortalizado por David Machet. Esta ha sido la primera clasificada en la categoría del concurso dedicada a los deportes.

’Surrounding by waves’, Iwan Ariawan.

7- ’Surrounding by waves’ (rodeada de olas) es el título de esta vista aérea captada por Iwan Ariawan de la piscina de marea construida sobre una plataforma de roca en Mona Vale, un distrito de Sídney (Nueva Gales del Sur, Australia). A pesar de no haber quedado como la primera clasificada en la categoría de fotografía urbana, ha sido una de las imágenes destacadas por el jurado, este año formado por siete profesionales del sector.

‘Vibrant Speckled Way’ (vibrante camino moteado), de Joanna Steidle.

8- ‘Vibrant Speckled Way’ (vibrante camino moteado), obra de Joanna Steidle reseñada en la categoría de fotografía abstracta, muestra el esplendor de la otoñada en los bosques caducifolios de Southampton, en el Estado de Nueva York (EE UU).

’Un monumento al amor eterno’ de Michele Falzone.

9- ’Un monumento al amor eterno’. «Es muy difícil describir un edificio tan hermoso como el Taj Mahal. Porque cuando por fin te colocas delante del mausoleo de mármol blanco que el emperador Shah Jahan construyó para su tercera y amada esposa Mumtaz Mahal te das cuenta de que todo lo que has visto, leído y oído acerca de él, se queda corto», describe este lugar Michele Falzone, el autor de esta foto aérea también reconocida por el jurado en la categoría urbana del concurso.

’Rastrillando arroz’ de Md Tanveer Hassan Rohan.

10- ’Rastrillando arroz’. Trabajadores de un molino arrocero secan arroz con cáscara manualmente bajo el sol en Bogra (Bangladesh, India). Rastrillándolo continuamente y barriéndolo después, se aseguran de que el proceso de secado de este ceral se desarrolle correctamente. Empiezan temprano por la mañana y trabajan hasta el atardecer. En autor de esta colorida estampa, reconocida como una de las mejores en la categoría de ‘People’, es Md Tanveer Hassan Rohan.

‘Austfonna Ice Cap’. de Thomas Vijayan.

11- ‘Austfonna Ice Cap’. “He visitado este lugar varias veces”, explica Thomas Vijayan, el autor de la foto, “pero el año pasado fue descorazonador ver cómo el hielo marino se derretía ya en junio. Nuestro barco pudo navegar a través del hielo derretido y llegar al casquete glaciar [de Austfonna, en las islas Svalbard]. Incluso el casquete glaciar había comenzado a derretirse antes de lo habitual el año pasado, lo cual fue una observación preocupante”. El resultado ha sido merecedor del primer puesto en la sección dedicada a la naturaleza.

’Playground’, de Sebastian Piórek.

12- ’Playground’, de Sebastian Piórek. «Un parque infantil lleno de alegría escondido en algún lugar del sur de Polonia muestra su belleza desde arriba al primer rayo de sol. La región de Chorzów es conocida por sus minas y el carácter fuertemente urbano de su arquitectura, por lo que un parque infantil tan colorido es una especie de perla desde el suelo y también desde el aire», describe su fotografía, la primera clasificada en la categoría de fotografía urbana.

’Los pulmones exhaustos de la Tierra’. Ignacio Medem.

13- ’Los pulmones exhaustos de la Tierra’. La cuenca del río Colorado —aquí en su tramo por el noroeste de México— se ha visto gravemente afectada por una combinación de mala gestión y sequía prolongada, alcanzando un punto crítico de no retorno. Los intrincados patrones formados por el agua, que metafóricamente se asemejan a los pulmones de la tierra, se han agotado y se tambalean al borde del colapso. Esta es la descripción que hace Ignacio Medem de su propia imagen, ganadora en la categoría de fotografía abstracta de los Drone Photo Awards 2023.

’Regata de barcas tradicionales’, firmada por Md. Asker Ibne Firoz.

14- ’Regata de barcas tradicionales’, firmada por Md. Asker Ibne Firoz, ha sido una de las imágenes destacadas por el jurado en la categoría deportiva. Varias embarcaciones de colores —’Nouka Baich’, en bengalí— cruzan la meta en Gopalganj (Bangladesh), donde las carreras de barcas están estrechamente ligadas a la cultura y las tradiciones del país, fronterizo con India.

’Amigos’, obra de Joseph Cheires,

15- ’Amigos’, obra de Joseph Cheires, es el título elegido para esta instantánea en la que un grupo de ballenas grises se acerca a una barca de turistas en las lagunas someras de Baja California Sur (México), adonde las ballenas regresan cada invierno para parir y aparearse. Esta ha sido otra de las fotografías destacadas en la categoría de vida salvaje. JOSEPH CHEIRES

‘The Breakup’ (la ruptura), obra de Janessa Anderson.

16- En ‘The Breakup’ (la ruptura), obra de Janessa Anderson, un kayak se desliza por un río azul formado por el deshielo de un lago de Alaska al comienzo de la primavera. Una sola persona en medio de un paisaje helado le ha valido ser reconocida por el jurado como una de las mejores fotos de la sección del concurso dedicada a ‘People’.

1- Y la primera es Must Resist, la gran ganadora del principal concurso internacional dedicado a la fotografía aérea y que forma parte del festival Siena Awards de artes visuales. Or Adar, fotógrafo israelí, capturó la instantánea, cuyo título en castellano se podría traducir como ‘Hay que resistir’, y por la que ha ganado 500.000 euros para invertir en material fotográfico.

La imagen muestra a miles de manifestantes en Tel Aviv (Israel) parcialmente ocultos por tres enormes pancartas. El ganador final fue seleccionado entre miles de candidaturas recibidas de participantes de países de todo el mundo.

Fuente: Diario El País.