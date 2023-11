Las Grutas: el video del golfo más claro con la voz del más grande es tendencia

El color del mar, en los videos, muestra la magia del Golfo de San Matías. El viento, las olas que van y vienen invitan a la playa y en las puertas de diciembre las ganas de un chapuzón salado y lleno de espuma blanca se renuevan. Maximiliano Cartes Salas comparte las imágenes en sus redes con la voz de Gustavo Cerati cantando el tema Puente y conmueve.

Maxi cuenta que capturó las imágenes a fines del verano pasado. «Fue en una pleamar, por eso está tan limpio el mar. El sol pega tan fuerte que muestra esos colores en el mar, esperé una semana para que el agua este fuera del radar de la sudestada, porque si no, no sería igual ese vídeo y el año pasado fueron ‘pleas’ de muchas algas», cuenta.

Las imágenes llegaron hasta la hermana de Gustavo Cerati. «Me envió un mensaje y me empezó a seguir con muy buena onda, además me facilitó el copyright para que no me quiten el audio. Recuerdo en el mensaje me había puesto, ‘son cosas que le hacían bien’ y me dijo que también se lo había mostrado a la mamá», recuerda Maxi y desde Las Grutas comentaba que era un día espectacular, que ya parece de pleno verano.

Maximiliano un cazador de imágenes

Maxi habla con pasión de este hobby que descubrió de manera casual. Quería hacerle un homenaje audiovisual a su abuelo, que fue quién plantó el famoso arbolito de Salas de San Antonio y nunca más paró de grabar.

Las ganas que le pone, el compromiso con el que lo hace, y sobre todo el lugar en el que vive, le abrieron la puerta para salir a volar. “Soy un privilegiado. Soy nacido y criado acá en San Antonio, nieto e familiar de pescadores. En el tiempo libre que tengo, ya sea media hora, una hora, agarro los equipos y salgo”.

Maximiliano destaca la importancia de respetar mucho las áreas naturales protegidas como la Bahía de San Antonio y el Golfo Azul. No molestar a los animales, los espacios y pedir permiso. Muchos de los videos que Maxi registra con el drone en Las Grutas se hicieron virales y los comparte en su Instagram: @maximilianofcartes

Las Grutas para las fiesta

Muchos por estos días buscan asegurarse un lugar en las playas para ir a pasar las fiestas. A partir de diciembre un departamento para 4 personas (una pareja y dos chicos) relativamente cerca del mar saldrá $65.000. Si el mismo departamento estuviera frente al mar estará $90.000 por día, y si estuviera en la periferia de la villa turística se cotizará $45.000.

Esos precios los hizo públicos la asociación de extrahoteleros, que dio a conocer sus tarifas sugeridas.

En hotelería un lugar de tres estrellas (con desayuno incluido y pileta) ofrece a $75.000 una habitación cuádruple.

Si el cuarto es para dos personas sale $60.000 diarios si tiene balcón con vista al mar, $57.000 si sólo da a la playa y $55.000 si no mira a la costa.