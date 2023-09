El color rosa invadió un amanecer en Las Grutas y lo cubrió de magia

El cielo de Las Grutas a veces se tiñe de rosa. Entre el olor y el sonido de las olas, diferentes tonos invaden la escena. Frente a ese espectáculo Maximiliano Cartes Salas recibió el día. Había llegado a la playa antes del amanecer con su drone y registró el instante exacto en el que mar y cielo jugaban con el color.

En la costa de Río Negro, la primavera tiene para los locales esa idea de “calma que antecede al huracán”. Durante el verano todo se llenará de turistas. Lo aceptan, porque es parte de sus vidas, pero también disfrutan los días de paz.

“En la playa por momentos no hay nadie, ni un alma. Esa marea rosada muestra uno de esos minutos que te regala el día. No es que siempre vas a ir a ese horario y vas a encontrar eso, pero a veces se da”, dice Maximiliano.

Muestra el video que registró y cuenta que el martes se iba a trabajar, y pensó “me llevo los equipos y me voy a quedar un rato en la playa”. Era muy temprano, estaba subiendo la marea.

“Me puse a grabar y el paisaje se prestó. Se ve el agua como si fuera espesa. Venía por el costado del acantilado, bien pegadito y levanté un poco el drone y salió una toma de segundos. El paisaje tenía ese color. Cuando grabo voy mirando en el celular y son perfiles grises. Generalmente cuando estás grabando no estás contemplando absolutamente todo el paisaje, pero intuí lo que pasaba porque estaba sentado y una señora pasó y me dijo, ‘¿estás filmando?, mira qué bonita que se ve el agua, parece aceite’,”.

Después las olas empezaron a chocar contra un acantilado y ya no se pudo pasar. No había nadie más en la playa y no había salido el sol todavía. Ella subió por las escaleras de la Cuarta Bajada y en segundos, todo se puso amarillo y luego aclaró.

Los atardeceres en San Antonio Oeste también tienen su color.

Maximiliano es un cazador de imágenes y habla con pasión de este hobby que descubrió de manera casual. Quería hacerle un homenaje audiovisual a su abuelo, que fue quién plantó el famoso arbolito de Salas de San Antonio y nunca más paró de grabar.

“Empecé con un drone relativamente barato y después me encontré con un mundo. Hice unos 18 cursos, para aprender sobre edición, colorización, fotogrametría. Me encanta editar. Con el tiempo me di cuenta que grabar es una parte pequeña y es mucho el tema de la edición. Después una vez que exploté ese primer drone fui cambiando”, relata.

Los cursos, los equipos, se pagan en dólares, así que no es solo tiempo el que le dedica a esta pasión. “Empezás a invertir un montón. Yo trabajo en otra cosa, pero mucho de lo que gano va a parar acá”, dice.

Las ganas que le pone, el compromiso con el que lo hace, y sobre todo el lugar en el que vive, le abrieron la puerta para salir a volar. “Soy un privilegiado. Soy nacido y criado acá en San Antonio, nieto e hijo de pescadores. En el tiempo libre que tengo, ya sea media hora, una hora, agarro los equipos y salgo”.

Asegura que la naturaleza es impredecible, “nada es premeditado, o sea, no es como ir a grabar un clip de música y decir movete para acá, para allá. Antes de grabar me siento a mirar, contemplo, a veces parece que es un día como cualquier otro, pero es un lugar que siempre te va a regalar algo, o casi siempre”, destaca.

Muchos de los videos que Maxi registra con el drone en Las Grutas se hicieron virales y los comparte en su Instagram: @maximilianofcartes