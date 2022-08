«Parecía que jugaban»: las ballenas se acercaron al velero en Puerto Madryn y mirá lo que pasó…

«Fue ayer, muy cerquita del muelle de cruceros, al lado de Prefectura, pleno centro de Puerto Madryn. Había escuchado que andaban las ballenas así que me levanté temprano y les hice un video con la salida del sol. Después, cuando fui a llevar a mi hija a la escuela digo ‘voy a pasar de nuevo’. Y pasé y vi que estaban ahí nomás de un velero, que se movía mucho. Así que fui a buscar la máquina al auto». Así comienza su relato Luis Pereyra, que comparte en las redes las imágenes que capta en la ciudad de la costa de Chubut donde se radicó hace 36 años como Fotero Patagónico.

"Las ballenas pasaban por abajo y lo movían de un lado para el otro"

«Empecé a filmar. Las ballenas pasaban por abajo, volvían a salir, lo movían de un lado para el otro. Parecía que jugaban, no es que lo atacaban, evidentemente lo tomarían como un juego «, agrega.

«El velero estaba fondeado como otros frente al Club Náutico y no había gente arriba, obvio. Las he visto con los pilotes del muelle, pasan y se frotan. Así que creo que fue algo así. Imaginate que con su tamaño ese bote es chiquito», continuó Luis, feliz como cada día de las maravillas que encuentra a su paso en Puerto Madryn.

Otra imagen de la secuencia de las ballaneas y el velero. Fotero Patagónico.

Aun recuerda cada detalle de la primera vez que vio la costa de Puerto Madryn, la inmensidad del mar después de tanta meseta, las piruetas de las ballenas tan cerca de la orilla, esa Luna llena que lo encandiló y los amaneceres y atardeceres que descubría con el correr de los días y lo atraparían para siempre en la Patagonia. “Quedé impactado, después de una curva apareció el golfo, la ciudad. Me quedó en la memoria”, relata.

“Me gusta mucho fotografiar las ballenas y la Luna”, cuenta. “Pero también puede ser una flor o una abeja”, agrega. “Sacar fotos lindas en Puerto Madryn es fácil. Vea lo que es este lugar”, explica. Se presenta así en las redes: «No soy fotógrafo, saco fotos por placer. Generalmente en Puerto Madryn, Chubut. Fotear me pone bien y cuando tomo una imagen es para alguien que no pudo estar en ese instante».

Encontró su lugar en el mundo y de ahí es difícil moverlo. “La cordillera es linda y la disfruto, pero después de una semana las montañas siguen en el mismo lugar y no se mueven y me quiero volver. A mi me gusta el mar. Una vez que usted lo conoce cuesta dejarlo”, dice.

“Acá uno tiene la suerte de que hacer 15 km hasta la playa Las Canteras y tiene a las ballenas ahí nomás, a metros de la orilla. Mi mujer hace yoga y cuando van con la música a la playa parece que los sonidos las llamaran y se acercan, es increíble eso. Y yo aprovecho para las fotos”, cuenta Luis.