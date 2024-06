Pesca con mosca en el Limay inferior: las carpas te esperan este fin de semana largo

La pesca de carpas con mosca en Limay inferior atrae a pescadores de todas partes y aún queda temporada. Si bien en la mayoría de los pesqueros de la región, la temporada terminó, desde la presa de Arroyito hasta la unión con el río Neuquén se extiende hasta el 30 de junio y ofrece un tiempo extra que podés aprovechar el fin de semana largo. Se pueden pescar con devolución todas las especies, a excepción de la carpa, que es sin devolución y sin límite de extracción, algo que se reglamentó hace unos años, porque si bien, según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), no es considerada plaga, su reproducción avanza a pasos agigantados.

«La capital neuquina y sus espejos de agua son el sitio elegido por amantes de la pesca que viajan desde España y Alemania en busca de una captura bajo esta modalidad», informó Nicolás Barros el referente del grupo Carpeando Neuquén, que nuclea a los pescadores y acaró que «cuando hablamos de tipos de mosca hay una infinidad, pero las que les gusta a esta especie son pocas. Las formas, los colores y hasta el peso influye además del equipo adecuado».

Muchos pescadores dedican horas en condiciones frías para intentar capturar al pez Ciprinus carpio O carpa con la modalidad de mosca. Muchos amantes de la pesca, al cerrar la temporada en los demás pesqueros de Neuquén no guardan sus equipos e intentan hacer lo imposible para llegar a algún espejo de agua de los tantos que tiene el Limay inferior y tentar a este pez con alguna imitación.

Nicolás Barros, hace años estudia y pesca este pez, organizo más de 6 torneos en la ciudad y sostiene que «no solo es lanzar moscas, también se conjugan otros dos puntos importantes, que son el silencio y la cacería. Por eso es importante tener en cuenta que la carpa, es la carpa y no hay absolutamente nada igual o parecido a otras especies al momento de pescarlas. Apagar el modo pescador ansioso es fundamental para tener éxito”.

No son presas fáciles

«Quiero contarles que pescar esta especie no solo los dejara boqui abiertos con la pelea que pueden llegar a dar, sino también con el gran desafío operativo que debemos hacer previo a pescarlas. Necesitamos entender que no estamos frente a un depredador que persigue y se come a las demás especies como muchos dicen, si fuera así, pescarlas con mosca, con cualquier streamear juvenil sería mucho más fácil, y además efectivo. Pero no es así», sostiene el pescador.

También escuchó muchas veces decir que come barro, y asegura que tampoco es así, que lo que hace la carpa es sustraer una porción de barro del fondo del agua y luego expulsa fuertemente hacia arriba lo ingerido y atrapa entre los sedimentos dispersos, los diferentes organismos que habitan en la comunidad bentónica y que son su principal alimento.

Datos que deben tener en cuenta para pescar carpas con mosca

Barros sostiene que es un pez que tiene visión y control de absolutamente todo lo que está a su alrededor, por esta razón cualquier objeto nuevo que aparezca en su radar de patrullaje lo observara y analizara detenidamente antes de extender su boca protráctil y comerlo, más aún cuando las temperaturas son bajas. «Por eso es importante no utilizar moscas que tengan brillo, evitaremos el cristal flash y también los colores que no estén asociados al entorno natural. Para vestir las moscas utilizaremos anzuelos desde numeración #8 al #4».

En los meses de mayo y junio el agua comienza a ponerse fría y la carpa se refugia en el fondo evitando cualquier desgaste de energía, incluso dejando de comer. Algo que impactara directamente en la pesca. «En esta época con días nublados buscaremos principalmente en profundidades entre los 2 y los 4 metros aproximadamente, ahí estarán ellas, verlas no será nada fácil, pero debemos estar atentos a pequeños movimientos que ellas hacen en el agua al moverse», recomienda.

No recomienda realizar vadeo, porque la carpa se alerta de esa presencia hasta con el ruido del reel. Por esa razón, lo que más recomienda es esperar a las carpas en las zonas puntales con paciencia.

«Debemos estar listos, los metros de línea que pretendemos sacar deben estar afuera del reel. Podemos hacer algunos falsos cast para ajustar nuestra distancia al objetivo. Haremos una primera presentación con moscas lastradas y líneas de semi hundimiento dejaremos que las moscas se hundan y con movimientos muy sutiles con la punta de la caña le daremos una natación lenta a la mosca. Con esto no intentamos pescarlas, sino crear un efecto de atracción para sacarlas de su zona de confort y poder tenerlas más cerca de la orilla».

Seis pasos a tener en cuenta para que la pesca de carpas con mosca

1- Equipo Adecuado:

Caña y Reel: Utiliza una caña de mosca # 6 a 8, que tenga suficiente potencia para manejar carpas grandes y la línea de mosca adecuada. Un reel con un buen sistema de freno es esencial para manejar las corridas fuertes de las carpas. Línea de Mosca: Una línea de peso hacia adelante (weight forward) flotante o de hundimiento lento puede ser ideal, dependiendo de las condiciones del agua.

2- Selección de Moscas

Moscas de Imitación de Alimento: Utiliza moscas que imiten los alimentos naturales de las carpas, como ninfas, cangrejos. Moscas populares incluyen Woolly Buggers, por ejemplo. Moscas de Algas y Vegetación: Las moscas que imitan algas y vegetación acuática pueden ser efectivas, ya que las carpas a menudo se alimentan de estas fuentes.

3- Ubicación y Observación

Zonas: Busca carpas donde haya vegetación o estructuras sumergidas. Observación: Las carpas suelen mostrar signos de alimentación, como burbujas o movimientos en la superficie del agua. Identificar estos signos puede ayudarte a localizar a los peces.

4- Presentación de la Mosca

Suavidad y Precisión: Lanza la mosca suavemente para evitar espantar a las carpas. Es importante que la presentación sea lo más natural posible. Lances Cortos: Las carpas pueden ser muy sensibles a los movimientos en el agua, así que trata de lanzar la mosca cerca pero no directamente sobre ellas.

5- Técnicas de Recuperación:

Movimiento Lento: Recupera la mosca lentamente, imitando el movimiento natural del alimento. Las carpas suelen tomar la mosca de manera sutil, así que presta atención a cualquier cambio en la línea. Dejar Sinking: Deja que la mosca se hunda lentamente antes de comenzar la recuperación, especialmente si estás usando una mosca que imita ninfas o crustáceos.

6- Técnicas de Anclaje y Lucha

Anclaje Firme: Una vez que la carpa toma la mosca, haz un anclaje firme pero no demasiado brusco para evitar romper el líder. Control y Paciencia: Las carpas son conocidas por sus fuertes corridas. Usa el freno del reel y mantén una tensión constante. Permite que el pez corra y se canse antes de intentar traerlo a la copón.

Más información: Carpeando Neuquén.