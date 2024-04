Viaje de compras a Chile: los tips infalibles que debés tener en cuenta, precios y recomendaciones

Como si fuera un partido de ping pong, el turismo de compras entre Chile y Argentina va y viene. Hasta hace poco era común ver a chilenos cruzar la frontera para aprovechar las ofertas en Argentina, pero el fin de semana largo se notó como el panorama cambió drásticamente y en la Patagonia, miles de autos cruzaron la cordillera para recorrer los locales comerciales de Osorno, Puerto Montt, Temuco, Pucón o Santiago.

Fernando Ferreira en 2017 viajó por primera vez a Chile a hacer compras, llegó al país vecino sin muchos datos y cuando regresó sintió que había perdido varias oportunidades. Por eso, abrió una página de Facebook En auto a Chile, de compras, para compartir información y ayudar a los que cruzan la frontera a comprar.

En diálogo con RÍO NEGRO contó que el cambio favorece de vuelta, muchos viajan y en cuanto a recomendaciones hay que diferenciar, lo que es comprar en shopping, o en zonas de oulet. “Lo que pasa en Chile es que los precios de baja temporada son realmente bajos. Cuando entran modelos nuevos en Chile, los modelos viejos pasan a valer la mitad”, dice.

Estacionamiento de paso fronterizo Samoré. (Foto: gentileza)

En cuanto a tecnología hay productos en Chile que al no tener aranceles de importación cuestan hasta tres veces menos y también cobra importancia el tema de las ofertas. «Por ejemplo, en celulares antes no convenía, porque los equipos tenían como una bonificación y tenías que tener el aparato un año. Eso cambió y pasamos a pagar los precios reales y ahí pasaron a ser mas barato. Si compras el iPhone 15, acá vale 1.500 dólares y allá 1.200, no es tanta diferencia, pero si vas a comprar un iPhone 13 acá sale 1100 dólares y allá 600. Todo lo que sea modelo viejo conviene: televisores, consolas, tablet», cuenta Fernando.

Para los preguntan, comparte a precio Dólar Blue lo que conviene comprar, en Abril 2024. «Calzado deportivo (Nike, Adidas, Under Armour) 40% menos, Jeans (Levis, Wrangler) 50% menos, celulares ( Samsung A54, A24, IPhone 15) hasta 40% menos, consolas y Notebook, 40% menos. Y si buscas y encontrás liquidación o saldos, lo pagas hasta 70% menos de lo que lo pagas en Argentina», dijo en la página de Facebook. Por ejemplo, un par de zapatillas Adidas que acá salen 160 mil, allá se consiguen a 32 mil pesos.

El consejo que da es que no lleven pesos Argentinos, «los cambian 25% menos de su valor. Lleven dólares Blue o MEP, ahí casi no pierden en el cambio», dice y explica que no conviene pagar con dólar tarjeta. «Hoy ese dólar vale 1.400 contra 1.000 que sale el Blue, con el tarjeta te devuelven el 35% presentándolo en la AFIP, pero en seis meses».

Asegura que conviene ir en auto, porque si bien en avión los precios de los pasajes low cost son baratos, son sin equipaje y si comprás cosas, pagás el exceso de equipaje y termina saliendo más caro. En cuanto al combustible, siempre era más barato en Argentina, pero con los aumentos ahora no es tan diferente.

Los mall y los shopping por estos días liquidan la ropa de verano, deportiva y están todas las marcas. «En cuanto a alojamiento, el argentino en cualquiera de sus destinos turísticos paga caro, y allá es más barato. En lo que es gastronomía, es un poco más caro, por ejemplo en la cadena de comida rápida, sale un 10% más. El consejo para el que quiera ir es buscar precios de reviente, porque liquidan de verdad”, concluye.

Límites para gastar en Chile

Al realizar compras en Chile hay que tener en cuenta el límite de gasto permitido. La franquicia para realizar compras en Chile y en el extranjero sin pagar aranceles varía entre 300 dólares en auto y si van en avión pueden gastar hasta 500 dólares. Además, existe una franquicia adicional de 500 dólares para productos adquiridos en el free shop.

Si un grupo de cuatro adultos viaja en auto, el límite de compras sin abonar arancel será de 1200 dólares. Para los menores de 16 años, la franquicia es la mitad de la establecida para los adultos.

Tenés que entregar los ticket, en general, si no compras para revender, la ropa no la controlan. Si supera el límite, deberán abonar un arancel del 50% sobre el excedente en la aduana. Este pago se puede realizar en pesos y con tarjeta de crédito.

Qué papeles hay que llevar para cruzar a Chile

Además del dinero, es importante tener en regla la documentación necesaria para viajar a Chile. La Cédula Nacional de Identidad o el Pasaporte vigente son requisitos indispensables para chilenos y argentinos. Si se viaja con menores de 18 años, se recomienda obtener una autorización notarial en caso de que viajen solos o con un solo progenitor.

Al cruzar la frontera en vehículo, es necesario contar con el Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Vehículos y la Licencia de Conducir, el seguro obligatorio argentino y la revisión técnica vehicular correspondiente. Además, se debe completar una declaración jurada sobre los productos transportados y llevar moneda chilena y argentina para peajes.

Para ingresar a Chile, toda persona deberá completar una declaración jurada indicando si porta algún producto o subproducto animal o vegetal en un Formulario de Declaración Jurada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio Nacional de Aduanas.