Se le cayó una mosca de la cartuchera, la usó y picó esta trucha en el Limay Medio

Casi al contrario que la mayoría de los pescadores, me gusta pescar los domingos. El ambiente te lo permite, los buenos asados de los sábados a la noche con charlas de pesca, de moscas y algún tinto por ahí al lado del fuego te hacen ya acostarte con las ganas de madrugar para empezar a pescar el gran Limay. Esta vez, fuimos a la estancia Fortín Nogueira, en el km 1431 aprox. de la ruta 237, a unos 210 km de Neuquén capital. Se paga $ 1.500 por persona una sola vez (no importa la cantidad de días) y eso da acceso a acampar y pescar en unos 10 km de costa.

El Limay Medio, un gran pesquero cercano al Alto Valle. Aquí, en la zona de Fortín Nogueira.

Y asi fue! El sábado llego el primer grupo (Juan, Aldo, Pedro y Marcelo), primereando un buen campamento y la leña que se puede juntar. La mitad restante (Juan, Miguel y el que relata) llegamos ya en la tarde del sábado para los últimos tiros del día.

Ahora, ya entrando en los principios del otoño, las grandes marrones que vamos a buscar empiezan a «mover», por lo que cada tiro bueno es esperar el lindo sonido del chapuzón, del reel o la plantada de caña que antecede a la pelea. Hasta tarde, Pedro intentó con una trucha que presentía en el hilo de agua, y mientras recibía el llamado de su mujer, se escuchó el «mirá, ahí está!». Con el teléfono en una mano y la caña en la otra, salió una linda marroncita, así que a brindar!

En el campamento empezó el fuego, y las artes del asador.

De vuelta a casa. La devolución de la trucha.

"Nos metimos en una linda corredera"

«Domingo madrugamos» dijimos, para intentar en las primeras luces. Confiados, nos metemos en una linda corredera que desemboca en un gran barranco, alto y difícil de pescar con caña de una mano.

Yo utilizo en Limay Medio una caña de spey cast, en donde se usan las dos manos en la caña para realizar el lanzamiento; esta modalidad tiene grandes ventajas, ya que con algo de técnica podes hacer lanzamientos en lugares donde tenés dificultades para el over de la caña de una mano.

Entonces, empecé a vadear el barranco, pescando el agua nueva, como nos gusta a la mayoría (cuando nadie pasó pescando esa agua). Unos primeros tiros y un buen «toque», pero esta vez no prendió. Salgo por un pucho a mirar la cartuchera y para mi sorpresa, al abrir la cartuchera se cae una mosca al suelo. Esa es la elegida, saltó sola al agua.. ! Era un streamer de Bucktails, imita un pez forrajero o un juvenil de trucha.

La mosca que se le cayó al abrir la cartuchera.



Entonces, hago el nudo y chequeo el tippet como es recomendable. Todo bien digo, y me meto a pescar ese gran barranco, de un escalón muy profundo. Segundo tiro, la mosca cae bien, ya «cae pescando», y ahí siento la trucha prendida al anzuelo.



Gana fuerza en la corriente del barranco, así que no me deja acercarla muy rápidamente. Pedro, que venía aguas arriba, me ve la caña y se viene para la foto. Costó vararla, para no dañar, pienso en cansarla un poco hasta que Pedro puede agarrar su cola. Un par de fotos, y procuro sostenerla bien para evitar mayor daño, así que demasiado para mi y al agua rápido.

La trucha marrón que pescó el domingo pasado en el Limay Medio.

No medimos ni pesamos la marrón, por eso es complejo animarse a vaticinar un peso, aunque claro, tenemos las estimaciones por su envergadura. Más allá de eso, hay que disfrutar de la captura de los peces por sobre su tamaño.

Ya en el mediodía, subimos a pescar la zona del Colectivo (aguas arriba de nuestro campamento), con buenas capturas de truchas arco iris. Luego bajamos flotando y vimos varios «troncos», unas buenas marrones que estaban en pozos y un poco esquivas.

Como dato de color, vimos gran cantidad de páncoras (crustáceos) con la muda de su exoesqueleto (caparazón); gran razón de la buena pesca con moscas que la imiten ya que es parte principal de la dieta de las truchas y percas.

Páncoras: parte principal de la alimentación de las truchas. Es bueno usar truchas que las imiten.

Nos vinimos con grandísimas sensaciones de compartir con amigos una buena pesca y un gran campamento. Y además, se viene lo mejor de la temporada!