Trenes Argentinos ya vende los pasajes de larga distancia para el verano: precios y horarios

Trenes Argentinos habilitó la venta los pasajes de larga distancia para la temporada de verano, permitiendo a los pasajeros adquirir boletos para los meses de diciembre, enero, febrero y hasta el 4 de marzo, incluidos los feriados de Carnaval.

De esta manera, a partir de hoy podrán adquirirse los tickets para los ramales Constitución-Mar del Plata; General Guido-Divisadero de Pinamar y Once-Bragado, mientras que el martes se venderán los boletos de los trenes que salen de Retiro y que van hacia Rosario, Córdoba, Tucumán y Junín.

El expendio, que comenzó a las 4 de la madrugada de este lunes, se desarrolla con un buen ritmo: ya se vendieron casi 60.000 boletos para viajar a Mar del Plata y Pinamar, dos de los principales puntos turísticos de la Costa Atlántica.

Los pasajeros podrán realizar la compra de los boletos a través de la página web https://webventas.sofse.gob.ar/ con un 10% de descuento o en las cabeceras de Constitución, Retiro Mitre, Retiro San Martín, Once y en los más de 50 puntos de venta en todo el país (hasta un máximo de 8 pasajes por persona).

En cuanto a los beneficios, los jubilados tendrán un 40% de rebaja al realizar la compra; las personas con certificado único de discapacidad (CUD) podrán obtener su pasaje sin cargo a través de la página oficial de la compañía; y por último, los menores de 3 años viajan en forma gratuita siempre que no ocupen asiento y de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje.

Verano 2025: cuánto cuestan los pasajes hacia la Costa Atlántica

Los usuarios que adquieran boletos para los servicios de larga distancia no deberán realizar ningún trámite adicional para poder viaja. Asimismo, la operadora informó que los pasajes podrán cambiarse una sola vez.

Buenos Aires a Mar del Plata, cuesta $35.000 en primera y $42.000 en pullman. Para el mismo circularán tres servicios que saldrán, a partir del 16 de diciembre, de lunes a viernes a las 6:08 -parando en todas las estaciones intermedias, con combinación en General Guido hacía Divisadero de Pinamar-, 11:57 y 17:10 directos desde Constitución a Mar del Plata. El regreso será a la 1:20 y 16.37 (directos) y a las 14:12 (parando en todas) desde la estación de la localidad balnearia.

En lo que respecta a los sábados, partirán de la terminal porteña a las 6:00, 12:29 y 17:12, de Mar del Plata vuelven a la 1:20, 14:50 y 16:40; mientras que en los domingos y feriados el horario de viaje será a las 6.05, 12:18 y 17:23 desde Buenos Aires, y a la 1:25, 14:28 y 16:19 desde la ciudad marplatense. También adicionaron un refuerzo directo con salida los viernes a las 14:15 y retorno de Mar del Plata, los domingos a las 23:44.

Divisadero de Pinamar a Constitución, los tickets cuestan $28.000. Circula con un servicio los miércoles, viernes y domingos partiendo de General Guido a las 10:25. Mientras que, desde Divisadero de Pinamar sale a las 13:35.

Mar del Plata, uno de los destinos más populares para este verano 2025.

Verano 2025: pasajes para visitar el interior del país

Buenos Aires a Rosario, saldrá un tren diario, desde Retiro a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 3:01. Los pasajes cuestan $13.000 en primera y $16.800 en pullman.

Buenos Aires a Córdoba saldrán dos trenes semanales, desde Retiro los jueves y domingos a las 15:45 y de Córdoba los martes a las 17:00 y los viernes a las 21:13. Los pasajes cuestan $25.000 en primera, $30.000 pullman y $72.400 en camarote.

Buenos Aires a Tucumán los pasajes cuestan $38.000 en primera, $46.200 en pullman y $131.200 en camarote para dos personas. Cuenta con dos trenes semanales que parten desde Retiro los miércoles y domingos a las 21:10 y de Tucumán los martes y viernes a las 21:30.

A Bragado cuestan $12.000 en primera y $14.295 en pullman. Saldrán tres servicios semanales que parten desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes a las 1:50 y los miércoles y viernes a las 4:50.

A Junín cuestan $12.000 en primera y $16.000 en pullman. Partirá un servicio diario desde Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.