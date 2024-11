Armá la carpa: cinco campings recomendados para disfrutar la naturaleza en la cordillera de Neuquén

Vacacionar en carpa en la cordillera de Neuquén es una excelente opción tanto para familias como para grupos de amigos, ya que ofrece una experiencia única de convivencia en contacto con la naturaleza. Actividades al aire libre, como el senderismo, la pesca, el avistaje de fauna y los paseos por los lagos, permiten disfrutar de momentos divertidos y aventureros.

Si bien hay distintas opciones, acampar en la cordillera es una alternativa más económica que hacerlo en cabañas u hoteles y permite extender las vacaciones o realizar más actividades. El entorno natural, con paisajes impresionantes y el aire fresco, es perfecto para relajarse y disfrutar de la tranquilidad.

En los últimos años crece la tendencia hacia el turismo y la recreación en contacto con la naturaleza. Son cada cada vez más los turistas que quieren hacer su experiencia de inmersión completa en la naturaleza.

En esta nota te ofrecemos cinco campings recomendados que ofrecen seguridad y comodidad para quienes buscan desconectar y disfrutar de unas vacaciones únicas, ya sea en familia o con amigos.

Piedra Mala Camping, a orilla del lago Paimún

Está ubicado a orillas del lago Paimún en Junín de los Andes. Se llama así por una de las montañas que rodean la base del volcán, que impide ver su base y deja sólo ver el pico superior. Esa postal es única y no debes perdertela. Está a unos 60 kilómetros del centro de la localidad.

Piedra Mala Camping, a orillas del lago Paimún en Junín de los Andes. Foto gentileza Piedra Mala Camping.

Para llegar, se debe tomar la Ruta Provincial 61, teniendo cuidado con el camino de ripio. Después de pasar por el CEAN (Centro de Ecología Aplicada de Neuquén), se cruza la boca del Río Chimehuin, un lugar ideal para los amantes de la pesca con mosca.

Pronto se llega a la entrada del Parque Nacional Lanín, donde es necesario abonar la entrada. El recorrido continúa entre coihues y notros hasta llegar al borde del lago. Al final del camino, armar la carpa y disfrutar de un día de playa es una de las actividades más recomendadas.

Piedra Mala es un camping organizado que cuenta con los siguientes servicios: mesa, fogón, baños con duchas de agua caliente, proveeduría para comprar alimentos básicos y comedor para compartir el espacio (sobretodo si hay mal tiempo). También tiene bajada para lancha, wifi y dormis estilo glamping agreste (para quienes no andan con equipamiento encima).

Las tarifas de acampe se cobran por persona y por noche. Hasta el 20 de diciembre de 2024, los menores de 6 años no tienen costo; de 6 a 12 años y jubilados pagan $5.000 y mayores de 12 años, $6.500. A partir del 21 de diciembre, de 6 a 12 años cuesta $6.000 y mayores de 12 años $8.000.

Cabe aclarar que los servicios de duchas y wifi se pagan aparte y tienen un costo de $500. Para más información y contacto escribir por Whatsapp a estos teléfonos: 2944 226428 – 2944 167540 – 2944 158862 y a Piedra Mala Camping en IG.

Puerto Pucará, camping libre en el lago Lácar

A 52 km de San Martín de los Andes, está Puerto Pucará, un lugar increíblemente hermoso. Para llegar deberás tomar la Ruta Provincial 48 (que es la que te lleva al Paso Internacional Hua Hum, en el límite con Chile). Tras pasar la hostería y el puesto de informe, doblás a la izquierda y cruzas el río Hua Hum. Seguís y pasas por puerto Chachín, luego sigue una subida hasta llegar a Puerto Pucará.

Es un lugar tranquilo, reparado, sobre el fondo del lago Lacar, en la península del mismo nombre, muy cerca de la unión de los lagos Lacar y Nonthue. Hay hermosos bosques y una excelente y protegida playa desde donde observar increíbles amaneceres sobre el lago.

La zona cuenta con camping libre a orillas del lago donde se puede pasar el día o hacer un pernocte. Es dentro del Parque Nacional Lanín. Hay trailer sanitario con baños pero no hay servicio de agua caliente ni duchas. Si tenés un par de días podés visitar la cascada de Chachin y también realizar un trekking de 13 km en total hasta Ruca Ñire, un lugar increíble lleno de historia.

Puerto Pucará, sobre el fondo del lago Lácar tiene un área de camping libre a la orilla del espejo de agua. Foto archivo.

Si bien la temporada ya está en marcha todavía no está habilitado pero estiman que en diciembre ya quedará disponible. Para más información, contactar a este teléfono del Parque Nacional Lanin (02972 420664 Int. 101).

Camping Lago Falkner, parada obligada de la Ruta de los Siete Lagos

Ubicado a 47 kilómetros de San Martín de los Andes, el camping del lago Falkner es uno de los más accesibles. Cualquier colectivo que realice el recorrido hasta Villa La Angostura pasa por la puerta del camping sobre la Ruta Nacional 40.

Cuenta con 80 parcelas de acampe disponibles y recibe motorhome y casillas. Hay luz en espacios comunes, baños y duchas con energía renovable y un generador eléctrico que se prende por la tarde – noche para que puedas cargar tus equipos. Hay espacio para picnic a la orilla del lago, bajada de lancha, despensa, fogones comunitarios, parrillas y quincho.

En cuanto a las tarifas vigentes este 2024, el valor de la noche es de $12.000 por persona y el auto $3000. Para pasar el día $6.000 y auto por el día $2000. Hay tarifa para residentes de San Martín de los Andes por acampe a $6.000 y diruno a $3.000. De 0 a 5 años sin costo y de 6 a 12 años 50% off. El horario de check in es a las 11 am y de check out a las 10 am.

El lago Falkner es parada obligada de la Ruta de los Siete Lagos. Foto gentileza Camping Lago Falkner.

Cabe aclarar que tienen únicamente parcelas para el acampe por lo que es necesario que cada uno lleve su equipo personal para acampar. No trabajan con reservas; las parcelas se asignan por orden de llegada por lo que aconsejan llegar temprano por la mañana para tener lugar ya que suele ser bastante concurrido. Para más información, el contacto es Camping Lago Falkner en IG.

Camping Nonthué, ideal para desconectar

En la «angostura» que conecta los lagos Lácar y Nonthué en San Martín de los Andes, aparece un lugar sereno y apacible, rodeado de playas y paisajes deslumbrantes. El camping Nonthué es ideal para disfrutar de diversas actividades como kayak, pesca con permiso, juegos al aire libre y mate a cualquier hora.

Ubicado en el Parque Nacional Lanín, a 36 kilómetros del centro de la localidad, para llegar debes tomar por la Ruta Provincial 48 (el camino internacional a Chile por Paso Hua Hum) y luego de aproximadamente una hora de viaje por camino de ripio llegas a la entrada. Está a 9 km después de Yuco. Es recomendable ir despacio y con tiempo ya que es un camino de montaña y tiene sus irregularidades.

Las parcelas del camping tienen fogones y mesas, hay trailer sanitario con baño y ducha, agua potable y electricidad solamente en proveeduría para cargar dispositivos. Se pueden alquilar parrillas y en el almacen hay venta de snack, galletitas, carbón, leña, hielo, gaseosa y agua; no comida elaborada.

No trabajan con reserva previa sino que las parcelas se entregan por orden de llegada. Las tarifas de referencia para lo que queda del 2024 son las siguientes: acampe por día (hasta las 11) mayores $8.000 en tanto que menores y jubilados $ 5.000. Por el uso diurno hasta las 20, se paga mayores $5.000, menores y jubilados $3.000.

Camping Nonthué, ideal para desconectarse a 36 km de San Martín de los Andes. Foto gentileza Camping Nonthué.

Los niños menores de 6 años no abonan. De 7 a 11 años aplica tarifa de menores y de 12 en adelante se consideran mayores. La bajada de lancha se paga $5.000 (pago único acampantes) Se reciben motorhome, casa rodante y auto extra a $5.000 por día. Los residentes de San Martín y Junín de los Andes pueden acceder a descuentos; deberán presentar su DNI donde figure el domicilio.

Cabe aclarar que no hay señal de teléfono ni internet. No se permite el uso de grupos electrógenos ni motosierras. No hay recolección de residuos por lo que la basura debe regresar con cada uno a la ciudad. No se admiten mascotas. No está permitido el uso de parlantes y se deberán respetar las normas de convivencia y ruidos molestos. Para más información, el contacto es Camping Nonthué en IG.

Camping Lago Hermoso, con costa, muelle y cascada

El lago Hermoso, con sus playas de canto rodado, angostas, en suave desnivel y aguas de amable tempreratura hacen de este maravilloso espejo de agua un punto de alto valor en el verano. Su camping cuenta con costa propia, muelle y un acceso a la cascada de río Hermoso, que invita a refrescarse en sus aguas.

Para llegar hay que tomar la Ruta Nacional 40, hacia Villa la Angostura. Unos 35 km después de San Martín de los Andes, a mano derecha, entrás a un camino de ripio. Luego de dos kilómetros llegas a la orilla del lago. Allí deberás continuar el camino hacia la izquierda y siguiendo las indicaciones llegarás al acceso al camping.

Belleza pura. Así de increíble es el lago Hermoso a 35 km de San Martín de los Andes por la ruta nacional 40. Foto: Patricio Rodríguez.

Las tarifas vigentes para este 2025 son las siguientes: acampe por día por persona es de $15.000 (el horario de salida es a las 11). Para pasar el día (hasta las 20) es de $5.000 por persona y el auto, $5.000. Los menores de 10 años y mayores de 70 años no pagan. Los residentes de San Martín de los Andes y jubilados tienen un descuento del 50% en el área de camping.

El camping lago Hermoso admite reservas previas abonando el 50% de la tarifa. Cuentan con dormis equipados con capacidad para 4 personas a $90.000, también con reserva previa del 50%. Para más información, el contacto es IG Lago Hermoso.

Armar la carpa en el Parque Nacional Lanín

Acampar en el Parque Nacional Lanín ofrece una experiencia única rodeada de la naturaleza patagónica. Los visitantes disfrutan de paisajes prístinos, lagos y arroyos, creando momentos inolvidables junto al fuego bajo un cielo estrellado.

Existen tres tipos de campamentos. El campamento libre es básico, sin servicios, y suele estar cerca de cursos de agua o seccionales de guardaparques, siendo popular entre los mochileros. El campamento agreste, concesionado o privado, ofrece servicios básicos como duchas con agua caliente y parrillas, ideal para quienes buscan comodidad sin perder el contacto con la naturaleza.

Por último, el camping organizado es la opción más completa, con servicios como sanitarios, iluminación y comedor, dirigido a familias que buscan comodidad y una estadía más estructurada, con tiempo para explorar el parque y disfrutar de sus instalaciones.