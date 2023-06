Un paseo por la Ruta de los 7 lagos nevada, uno de los placeres de elegir vivir en la Patagonia

Vivir en la Patagonia, fue un sueño que se convirtió en realidad. María Marchetti y Mauro Cacciatore son de La Plata y en febrero del año pasado decidieron dejar las diagonales cargadas de autos, las plazas llenas de jóvenes, el miedo a la inseguridad para venir a vivir a San Martín de los Andes, con sus calles tranquilas, sus bosques repletos de animales y los paisajes fríos y hermosos que por estos días se tiñen con el blanco de la nieve.

“Conocimos San Martín en unas vacaciones. Nos gustó el lugar, la ciudad está jodida por inseguridad, y hay mucha gente, demasiada. Nos tiramos el lance de venir y ya nos quedamos”, dice María segura y agrega que también se sumaron a la mudanza sus amigas gatas Miel, Laguerta y Delila.

En la cuenta @vivamoslapatagonia comparten paisajes y paseos patagónicos.

Mauro es profe de música, ella de educación física, pero un nuevo trabajo, atado al disfrute se sumó a sus agendas. Desde que llegaron al sur, a medida que recorrían lugares, pensaron que estaba bueno hacer un Instagram para que sus amigos y familiares vieran el lugar hermoso en que viven.

Abrieron la cuenta @vivamoslapatagonia y “parece que gustó porque nos empezaron a seguir un montón de personas y empezamos a perfeccionarlo”.

El sábado del último fin de semana largo había nevado y el pronóstico anunciaba que ese día saldría el sol. “Dijimos tenemos que salir a pasear, así que agarramos el auto y arrancamos para Villa la Angostura, ahí filmamos un video, porque la ruta estaba blanca, nevada, hermosa”.

Iban despacio, sin apuro, como se debe recorrer ese lugar, sobre todo porque durante toda la noche anterior, la nieve había caído sin parar. “Es tan lindo que cuando más lento vas mejor. Es nuestro segundo acá, pero estamos igual de sorprendidos que en el primero, más la nieve, es mágica”, asegura.

Atravesaron todo el camino de los 7 lagos y se fueron a Bahía Brava a comer unos sanguchitos con vista al lago.

“Me voy a vivir al sur”

Por estos días, las nevadas comienzan a volver después de la pausa de esta semana. En las calles de la ciudad que los recibe, todavía se vive la tranquilidad de la vigilia del invierno. En unas semanas, todo se volverá a llenar de turistas del país, chilenos o brasileros que llegan a disfrutar del centro de esquí.

La convivencia con la naturaleza, todo el tiempo, les hace acordar que tomaron muy buena decisión al venir al sur. “Nos gusta hacer trekking, recorrer. Era un hobby que allá no podíamos hacer y acá nos gusta mucho. Salís a caminar a la montaña, hacés ejercicio y sin dudas te oxigenás», dice María.

Si tienen que elegir lugares favoritos, no lo duda, Quila Quina desde que llegaron los conquistó a los dos. «Creo que porque tiene todo, bosque, senderitos, animales. A nosotros nos gustan mucho los respetamos, somos vegetarianos y disfrutamos de su compañía».

Otras de las cosas que disfrutan es salir a recorrer y recoger frutas salvajes. «Me gustan esas manzanitas, o las rosas mosquetas. Acá aprendí a hacer el dulce, es riquísimo, al igual que el sauco», se saborea.

Pero no todo es del color del la paz en la nueva casa de la cordillera. Vivir en el paraíso, tiene sus contras pro y sus contras. A veces, los otoños lluvioso, los fríos del invierno o los precios para turistas pueden poner otros tonos a la experiencia. Aún así, para María el balance da positivo. “La vedad es que nos quedamos acá, no se negocia, no nos importan nada”, dice y se ríe.

