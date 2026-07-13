Viajar a la Patagonia en invierno: servicios y todo lo que conviene saber antes de salir

Una buena planificación es el mejor aliado para disfrutar del invierno patagónico con mayor seguridad.

El invierno transforma la Patagonia en uno de los destinos más elegidos del país. La nieve, los centros de esquí, los paisajes cordilleranos y los pueblos de montaña atraen cada temporada a miles de visitantes que llegan para disfrutar de unas vacaciones diferentes. Pero, además de planificar el itinerario, conviene dedicar unos minutos a organizar el viaje para evitar contratiempos.

Consultar el estado de las rutas, seguir el pronóstico, conocer cómo funcionan los pasos internacionales, tener a mano los teléfonos de emergencia o saber qué equipamiento llevar son medidas simples que pueden hacer la diferencia. Esta recopilación reúne los principales servicios, contactos y recomendaciones para viajar por Río Negro y Neuquén con mayor seguridad y aprovechar al máximo la experiencia invernal.



Llegar por aire

La Patagonia norte tiene una amplia conectividad aérea desde Buenos Aires y también con vuelos desde distintas ciudades del país.

Aerolíneas Argentinas conecta durante todo el año con la mayoría de los destinos. También operan JetSmart y Flybondi. Latam Airlines y Gol Linhas Aéreas suma conexiones internacional Los aeropuertos principales son:

Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria ( Bariloche ) Ruta Nacional 237 s/n. Teléfono: (0294) 440-5016.

) Ruta Nacional 237 s/n. Teléfono: (0294) 440-5016. Aeropuerto Internacional Presidente Perón ( Neuquén ) San Martín 5901, Neuquén capital. Teléfono: (0299) 444-0448.

) San Martín 5901, Neuquén capital. Teléfono: (0299) 444-0448. Aeropuerto Aviador Carlos Campos ( Chapelco ) Ruta Nacional 234, Km 22. Entre San Martín y Junín de los Andes. Teléfono: (02972) 428-388.

) Ruta Nacional 234, Km 22. Entre San Martín y Junín de los Andes. Teléfono: (02972) 428-388. Aeropuerto Brigadier General Antonio Parodi (Esquel). Ruta Nacional 40. Teléfono: (02945) 45-1676.

Quienes viajen por tierra también encontrarán una amplia oferta de ómnibus de larga distancia que conectan la región con las principales ciudades del país y permiten recorrer los diferentes destinos.

Antes de salir a la ruta

Si el viaje es en auto, la primera consulta del día debería ser el estado de las rutas. En la cordillera las condiciones cambian rápidamente y una calzada que por la mañana está transitable puede presentar hielo o acumulación de nieve pocas horas después.

Además de revisar los partes viales, es importante controlar el estado general del vehículo, verificar los neumáticos, llevar cadenas cuando el recorrido lo requiera y cargar combustible antes de ingresar a sectores de montaña, donde las estaciones de servicio son más espaciadas.

También se recomienda viajar con abrigo, agua, alimentos, una linterna, cargador para el celular y un botiquín básico. Los organismos viales aconsejan evitar la circulación nocturna, ya que durante la noche aumenta la posibilidad de formación de hielo sobre la calzada. Los partes diarios informan sobre sectores con hielo o nieve, uso obligatorio de cadenas, cortes preventivos y trabajos sobre las rutas. ¿Dónde consultar?

Vialidad Nacional | Centro de Atención al Usuario: 0800-222-6272 / 0800-333-0073. Correo: atencionalusuario@vialidad.gob.ar. Estado de rutas: argentina.gob.ar/vialidad

| Centro de Atención al Usuario: 0800-222-6272 / 0800-333-0073. Correo: atencionalusuario@vialidad.gob.ar. Estado de rutas: argentina.gob.ar/vialidad Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén | Teléfono: 0810-333-RUTA (7882). WhatsApp: 2942-572138. Web: www.dpvneuquen.gov.ar. Facebook e Instagram: Vialidad Neuquén.

| Teléfono: 0810-333-RUTA (7882). WhatsApp: 2942-572138. Web: www.dpvneuquen.gov.ar. Facebook e Instagram: Vialidad Neuquén. Dirección de Vialidad Rionegrina | Teléfono: (02920) 422-512. Web: vialidad.rionegro.gov.ar. Instagram: @vialidad_rn. Facebook: Vialidad Rionegrina.



Si el viaje contempla una escapada a Chile, los pasos internacionales pueden modificar sus horarios o cerrar preventivamente por acumulación de nieve. Antes de salir conviene verificar si el paso elegido está habilitado, cuáles son sus horarios de funcionamiento y si es obligatorio portar cadenas. ¿Dónde consultar?

Portal de Pasos Fronterizos – Argentina.gob.ar: estado operativo de los pasos, documentación requerida, mapa interactivo y requisitos de ingreso y egreso del país.

estado operativo de los pasos, documentación requerida, mapa interactivo y requisitos de ingreso y egreso del país. Asistente virtual Tina: disponible las 24 horas por WhatsApp (+54 11 3910-1010), la app Mi Argentina y Argentina.gob.ar para consultar requisitos, documentación y servicios fronterizos.





Centos de esquí: ubicación, teléfono y redes sociales

Cerro Catedral (Catedral Alta Patagonia): Es el centro de esquí más desarrollado de Sudamérica, con más de 120 hectáreas esquiables y una amplia infraestructura en la base.

Ubicación : A 19 kilómetros de San Carlos de Bariloche.

: A 19 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Teléfono de contacto : +54 9 294 460-6414 (Consultas/Escuela).

: +54 9 294 460-6414 (Consultas/Escuela). Sitio Web : catedralaltapatagonia.com

: catedralaltapatagonia.com Redes Sociales: Instagram @cerrocatedralok | Facebook Cerro Catedral



Cerro Catedral

Cerro Perito Moreno (Laderas): Un centro invernal de perfil marcadamente familiar y un crecimiento sostenido, ideal para disfrutar de la nieve con tranquilidad.

Ubicación : A 25 kilómetros de El Bolsón.

: A 25 kilómetros de El Bolsón. Teléfono de contacto : Consultas directas mediante canales web corporativos.

: Consultas directas mediante canales web corporativos. Sitio Web : laderas.com.ar

: laderas.com.ar Redes Sociales: Instagram @laderascerroperitomoreno | Facebook Laderas Cerro Perito Moreno

Cerro Perito Moreno

Cerro Chapelco (Chapelco Ski Resort): Uno de los centros tradicionales más importantes del país, distinguido por la calidad de sus servicios y sus emblemáticos bosques de lengas.

Cerro Chapelco.

Cerro Bayo (Ski Boutique) Conocido por sus exclusivas vistas panorámicas hacia el Lago Nahuel Huapi y su compromiso con la gestión ambiental.

Ubicación : A 9 kilómetros de Villa La Angostura.

: A 9 kilómetros de Villa La Angostura. Teléfono de contacto : +54 9 294 423-4828 (Atención al Huésped) | WhatsApp Ventas: +54 9 11 6155-2329.

: +54 9 294 423-4828 (Atención al Huésped) | WhatsApp Ventas: +54 9 11 6155-2329. Sitio Web : cerrobayo.com.ar

: cerrobayo.com.ar Redes Sociales: Instagram @cerro_bayo | Facebook Cerro Bayo



Cerro Bayo.

Caviahue Ski Resort: Ubicado al pie del Volcán Copahue, se destaca por su gran acumulación de nieve natural y un paisaje rodeado de araucarias milenarias.

Ubicación : A escasos kilómetros del pueblo de Caviahue (Noroeste de Neuquén).

: A escasos kilómetros del pueblo de Caviahue (Noroeste de Neuquén). Teléfono de contacto : +54 (2948) 495015 (Fijo administración) | +54 (2942) 405960 (Ventas).

: +54 (2948) 495015 (Fijo administración) | +54 (2942) 405960 (Ventas). Sitio Web : caviahue.com

: caviahue.com Redes Sociales: Instagram @caviahueskiresort | Facebook Caviahue



Cerro Caviahue.

Lago Hermoso Ski Resort: El centro de esquí más nuevo de la provincia de Neuquén, emplazado en el corazón del Parque Nacional Lanín.

Ubicación : Sobre la Ruta de los 7 Lagos, a unos 35 kilómetros de San Martín de los Andes.

: Sobre la Ruta de los 7 Lagos, a unos 35 kilómetros de San Martín de los Andes. Teléfono de contacto : +54 9 2944 12-7208.

: +54 9 2944 12-7208. Sitio Web : lagohermoso.com.ar

: lagohermoso.com.ar Redes Sociales: Instagram @lagohermososki | Facebook Lago Hermoso Ski

Lago Hermoso.

Parque de Nieve Batea Mahuida: Un parque de nieve administrado y operado por la Comunidad Mapuche Puel, ideal para dar los primeros pasos en un entorno cultural único.

Ubicación : A 8 kilómetros de Villa Pehuenia.

: A 8 kilómetros de Villa Pehuenia. Teléfono de contacto : WhatsApp +54 9 2942 54-5280.

: WhatsApp +54 9 2942 54-5280. Sitio Web : cerrobateamahuida.com

: cerrobateamahuida.com Redes Sociales: Instagram @cerrobateamahuida | Facebook Cerro Batea Mahuida

Batea Mahuida.

Clima: qué me pongo

El clima patagónico se caracteriza por su gran variabilidad. Incluso durante una misma jornada pueden alternarse momentos de sol, lluvia, viento y nieve.

Antes de viajar conviene consultar el pronóstico oficial y seguir su actualización durante toda la estadía, especialmente si se realizarán excursiones o actividades al aire libre.

La recomendación para vestirse es utilizar el sistema de capas: una primera capa térmica, una prenda intermedia de abrigo y una campera impermeable y cortaviento. También resultan indispensables un buen calzado, gorro, guantes, anteojos de sol y protector solar, ya que la radiación ultravioleta aumenta con la nieve. ¿Dónde consultar?

Servicio Meteorológico Nacional | www.smn.gob.ar

| www.smn.gob.ar Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) | www.aic.gob.ar

La experiencia en el cerro

Cada centro de esquí publica un parte diario con información actualizada sobre las condiciones de la montaña: qué pistas están habilitadas, cuáles son los medios de elevación en funcionamiento, el estado de los accesos, la cantidad de nieve acumulada, el pronóstico para las próximas horas y las eventuales restricciones.

Además del equipamiento adecuado, se recomienda utilizar casco durante todas las actividades en pista (en algunos centros es obligatorio) y, en el caso del snowboard, llevar siempre la correa o leash de seguridad.

También es importante adaptar la velocidad al estado de la nieve y al nivel de experiencia de cada persona, respetar la prioridad de quien desciende por delante, evitar detenerse en sectores con poca visibilidad y seguir toda la señalización instalada en la montaña.

Si ocurre un accidente dentro de un centro de esquí, la primera asistencia siempre la brinda la patrulla del complejo, que evalúa la situación y coordina, si es necesario, el traslado al centro de salud correspondiente.

Alojamiento: dónde domir

Para una experiencia de viaje más segura también se recomienda contratar alojamientos, excursiones y prestadores turísticos que cuenten con habilitación oficial. ¿Dónde consultar?