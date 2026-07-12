La Patagonia ya vive el invierno: una guía completa para planificar las vacaciones

Cerro Catedral reafirma su liderazgo como lugar donde el deporte, la naturaleza, la gastronomía y la contemplación conviven.

Hay algo que sucede cada invierno en la Patagonia: la montaña vuelve a despertar. Aunque este año la nieve natural llega con timidez, los centros de esquí no se quedan de brazos cruzados. Gracias a la fabricación de nieve, las primeras pistas pudieron abrir antes de las grandes nevadas y miles de personas comenzaron a disfrutar de la temporada. Ahora, con las vacaciones de invierno en marcha, el paisaje empieza a mostrar su versión más esperada. La magia de deslizarse entre bosques nevados, aprender a esquiar, compartir un chocolate caliente frente a la montaña, vuelve a convertirse en una invitación irresistible. El invierno recién empieza.

Cerro Catedral

La espera terminó. Cerro Catedral a solo 19 kilómetros del centro de Bariloche, abrió este lunes 6 de julio la temporada de invierno 2026 con la habilitación del sector de aprendizaje, el espacio destinado a quienes dan sus primeros pasos en el esquí y el snowboard. Como ocurre cada temporada, la apertura será progresiva y, a medida que las condiciones de nieve acompañen, se sumarán nuevas pistas y medios de elevación.

Con 1.200 hectáreas esquiables, 67 pistas y caminos, y 25 medios de elevación, el centro de esquí de Bariloche vuelve a consolidarse como el dominio esquiable más grande de Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica. Este invierno, además, llega acompañado por nuevas inversiones en infraestructura, accesos y servicios.

Catedral despliega una propuesta que va mucho más allá del esquí. Cada invierno recibe a más de 700.000 visitantes que llegan para aprender, perfeccionar su técnica, competir o simplemente disfrutar de uno de los paisajes más impactantes de la Patagonia.

Cerro Catedral reafirma su liderazgo como lugar donde el deporte, la naturaleza, la gastronomía y la contemplación conviven.

Quienes debutan en la nieve encuentran en el Play Park un espacio pensado para el primer contacto con los esquís o la tabla. Para los esquiadores y snowboarders con experiencia, la montaña ofrece un amplio abanico de desafíos. La cumbre alcanza los 2.180 metros sobre el nivel del mar, con un desnivel esquiable de 1.150 metros y una bajada máxima de 9 kilómetros, características que permiten disfrutar desde recorridos recreativos hasta pistas de alta exigencia técnica.

La montaña también puede disfrutarse sin esquiar. Los peatones pueden ascender en la Telecabina Amancay hasta los 1.700 metros sobre el nivel del mar y continuar en la telesilla Diente de Caballo hasta los 1.927 metros, desde donde se obtienen panorámicas privilegiadas de la Cordillera de los Andes, el lago Nahuel Huapi y el Parque Nacional.

En la base, Cerro Catedral reúne todos los servicios necesarios para una jornada cómoda: alquiler de equipos, escuelas y clubes de esquí, comercios, restaurantes, asistencia médica y unas 5.000 plazas hoteleras al pie de la montaña. Además, cuenta con dos amplios estacionamientos conectados mediante un servicio de traslado hasta los medios de elevación.

El complejo funciona todos los días de 9 a 16, sujeto a las condiciones climáticas y de nieve. El estado de las pistas, los medios habilitados y las novedades de la temporada podés consultarlos en tiempo real a través de la aplicación oficial y del canal de WhatsApp de Cerro Catedral.

Con una operación enfocada en la sustentabilidad, el cuidado del entorno natural y la mejora de su infraestructura, el cerro reafirma su liderazgo como lugar donde el deporte, la naturaleza, la gastronomía y la contemplación conviven en una misma experiencia.

Precios:

Los pases diarios para esquiar tienen un valor de $160.000 , mientras que el Día Peatón , destinado a quienes solo desean ascender para disfrutar del paisaje, cuesta $90.000 . También está disponible el Pase Exclusive Temporada Esquiador , con un valor de $10.000.000 . El estacionamiento Sur tiene una tarifa de $70.000 por día y el Estacionamiento del Valle, $35.000 . Los menores de 5 años ingresan sin cargo y todas las tarifas incluyen IVA. Los pases están disponibles en: www.catedralaltapatagonia.com

, mientras que el , destinado a quienes solo desean ascender para disfrutar del paisaje, cuesta . También está disponible el , con un valor de . El estacionamiento Sur tiene una tarifa de por día y el Estacionamiento del Valle, . Los menores de 5 años ingresan sin cargo y todas las tarifas incluyen IVA. Los pases están disponibles en: www.catedralaltapatagonia.com El estacionamiento en la base del cerro Catedral cuesta 70.000 pesos.

Una hamburguesa clásica (con papas fritas) en el shopping cuesta 29.000 pesos; un sandwich de pollo, 32.000 pesos; uno de lomito, 35.000 pesos, una ensalada «de montaña», 33.000 pesos y una porción de tarta, 16.000 pesos.

Cerro Chapelco

En San Martín de los Andes, a 19 kilómetros del centro, Cerro Chapelco abrió sus puertas para peatones el miércoles, y ayer, desde las 9:15 quedaron habilitados nuevos medios de elevación y pistas para esquiadores, en una ubicación privilegiada con un entorno natural que lo distingue. Sus laderas, protegidas por un extenso bosque nativo de lengas, ofrecen un escenario ideal para quienes se inician en los deportes de nieve como para los esquiadores experimentados.

El complejo cuenta con 29 pistas que suman casi 25 kilómetros de recorrido, distribuidas en distintos niveles de dificultad, y 12 medios de elevación entre los que se incluyen una nueva telecabina con capacidad para transportar hasta 3.000 personas por hora, telesillas, T-bar y alfombras para principiantes. Esta infraestructura permite recorrer la montaña con fluidez y acceder a sectores con vistas del lago Lácar, la cordillera de los Andes y el volcán Lanín.

Inmenso bosque de lengas, Cerro Chapelco combina pistas para todos los niveles. Foto archivo.

Uno de los cambios más esperados de esta temporada fue la renovación del estacionamiento, que ahora cuenta con pavimento y duplicó su capacidad. A esa mejora se suma una innovación tecnológica: los Smart Lockers, un sistema de guardado inteligente que permite reservar espacios de manera online para dejar el equipo durante varios días. Las inversiones también alcanzaron los servicios de la base.

El Rental fue completamente renovado e incorporó más de 2.000 equipos nuevos. Otro de los ejes de esta temporada será la calidad de la nieve. Chapelco incorporó nuevos equipos para la fabricación de nieve técnica que cubrirán el sector comprendido entre la cota 1.400 y la Base.

La propuesta del cerro va mucho más allá del esquí. Los visitantes también pueden disfrutar de paseos con raquetas, excursiones en motos de nieve, recorridos en snowtruck y diferentes espacios gastronómicos, donde todo se combina con un paisaje hermoso.

El pase diario tiene un valor de $160.000 para mayores. Más información en cerrochapelco.com.ar.

Cerro Perito Moreno

Laderas inició la temporada en El Bolsón de manera escalonada: el 23 de junio abrió para peatones y desde el 2 de julio comenzó a recibir esquiadores en forma parcial. Las nevadas de esta semana, sumadas al sistema de fabricación de nieve, permitieron habilitar nuevos sectores de la montaña, mientras que la pista Ski Fun Day se encuentra en excelentes condiciones para quienes dan sus primeros pasos sobre los esquíes.

Esta semana nevó en Cerro Perito Moreno de El Bolsón.

Uno de los grandes protagonistas de este invierno es la Escuela de Ski & Snowboard, que ya funciona a pleno para recibir tanto a principiantes como a esquiadores que regresan temporada tras temporada. El centro de esquí apuesta especialmente al aprendizaje, con un equipo de instructores certificados y con experiencia internacional.

Cerro Perito Moreno continúa consolidándose como uno de los centros de esquí de mayor crecimiento del país. Con 25 kilómetros esquiables, 17 pistas y 9 medios de elevación, ya ocupa el quinto lugar entre los complejos más grandes de Argentina y sigue ampliando su infraestructura para ofrecer una experiencia cada vez más completa durante la temporada invernal.

Además de su propuesta para esquiadores y familias, Laderas Cerro Perito Moreno tendrá una intensa agenda de eventos durante todo el invierno. El calendario incluye fechas del Campeonato Argentino de Freeride, competencias del circuito FIS y de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), el tradicional Rugby Xtreme sobre nieve y el Campeonato Nacional de Raquetas y Esquí Alpino de Olimpiadas Especiales.

Se puede esquiar por día desde $ 99.000, para mayor en temporada media, comprado hasta el 11 de julio. Del mismo modo, en temporada alta, el dato más relevante es que Laderas ofrece un importante descuento en la compra de tickets por varios días, por lo cual el precio del pack mayor por 5 días queda en $ 92.400 por día. Más información: https://www.laderas.com.ar/

Caviahue Ski Resort

Caviahue es uno de esos destinos donde la naturaleza parece marcar el ritmo de cada estación. Ubicado a 1.650 metros sobre el nivel del mar, al pie del volcán Copahue y rodeado por un bosque de araucarias milenarias, este rincón del noroeste neuquino combina nieve, montaña y paisajes volcánicos en un entorno único de la cordillera de los Andes. Su ubicación privilegiada garantiza una de las temporadas de nieve más extensas y de mejor calidad del país.

En Caviahue Copahue, la laguna al pié y el volcán en la montaña crean el marco ideal.

El centro de esquí cuenta con 325 hectáreas esquiables, 22 pistas para todos los niveles y 12 medios de elevación con capacidad para transportar hasta 8.800 personas por hora, lo que permite disfrutar de la montaña con escasas demoras. Además, dispone de dos carpet lift, cintas transportadoras especialmente pensadas para facilitar el aprendizaje de quienes se inician en el esquí y el snowboard.

La propuesta está diseñada para toda la familia. La escuela de esquí y snowboard ofrece clases grupales para niños, jóvenes y adultos, mientras que el complejo suma guardería infantil, jardín de nieve, Club Junior, alquiler de equipos, paradores gastronómicos y un departamento de aventura que organiza excursiones en motos de nieve, vehículos oruga, experiencias de freeride y cenas nocturnas en la montaña.

Durante toda la temporada, ofrecerá eventos recreativos, como el Rugby Extreme, previsto para el 4 y 5 de julio. Otro de los atractivos será el tradicional Snow Polo, programado para el 15 y 16 de agosto.

En temporada alta, el pase de medio día cuesta $108.000 para mayores y $87.000 para menores. El pase de un día tiene un valor de $120.000 para mayores y $96.000 para menores, mientras que el pase por dos días asciende a $234.000 para mayores y $188.000 para menores. https://www.caviahue.com/

Cerro Bayo

La temporada de nieve sigue creciendo en Villa La Angostura y Cerro Bayo acaba de dar uno de los pasos más esperados del invierno. Desde el fin de semana pasado quedó habilitado el acceso hasta la cumbre a través de la nueva aerosilla cuádruple, una obra que mejora la circulación dentro del centro de esquí y abre la puerta a uno de los miradores más espectaculares.

Desde los puntos más altos de la montaña, las vistas panorámicas del lago Nahuel Huapi, la cordillera y los bosques se convierten en uno de los grandes atractivos, tanto para quienes practican esquí o snowboard como para quienes simplemente buscan disfrutar del paisaje.

La nueva aerosilla forma parte de un plan de inversiones que también incluyó la ampliación del sistema de nieve artificial con nuevos cañones que llegan hasta la base, la incorporación de una moderna máquina pisapistas PistenBully 600 y una magic carpet destinada a la escuela de esquí, especialmente pensada para quienes dan sus primeros pasos sobre la nieve.

Esquiar en la Patagonia es mucho más que un deporte.

Cerro Bayo cuenta con 280 hectáreas esquiables, otras 180 hectáreas en el sector Provinciales, 25 pistas de distintos niveles de dificultad y más de 14 kilómetros de recorridos. Uno de sus diferenciales sigue siendo el sector para principiantes, ubicado en cota 1500, donde las condiciones de nieve suelen mantenerse durante parte de la temporada.

Más allá del esquí, la montaña ofrece caminatas con raquetas, tubing, paseos panorámicos y una propuesta gastronómica en distintos refugios, donde la cocina patagónica y las vistas son parte de la experiencia.

Para acompañar esta nueva etapa de la temporada, Cerro Bayo ofrece distintas alternativas para quienes quieran planificar su escapada a la nieve.

Los Ski Pack, que incluyen pase, clases grupales y alquiler de equipos, parten desde $666.270 para esquí y $752.220 para snowboard (programa de 3 días en temporada baja) y llegan hasta $1.329.655 y $1.422.720, respectivamente, para los programas de 6 días en temporada alta. Además, continúan vigentes beneficios de financiación de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa Signature del Banco Galicia. https://www.cerrobayo.com.ar/tarifas/pases.php

Lago Hermoso

En el corazón del Camino de los Siete Lagos, donde la Ruta 40 atraviesa bosques de lengas y coihues antes de asomarse a espejos de agua de origen glaciario y montañas nevadas, Lago Hermoso Ski Resort volvió a recibir visitantes. Rodeado por un entorno natural privilegiado, el centro de esquí propone una experiencia con infraestructura pensada tanto para quienes dan sus primeros pasos sobre la nieve como para los esquiadores más experimentados.

La propuesta deportiva está organizada para acompañar la evolución de cada visitante. El sector para principiantes cuenta con un medio de elevación exclusivo y una pista de pendiente suave y gran amplitud. Su ubicación, a pocos metros del estacionamiento y junto al restaurante de la base, facilita el acceso y permite que toda la experiencia resulte cómoda desde el inicio.

Lago Hermoso es el centro de esquí más joven de Neuquén.

Para quienes ya cuentan con experiencia, Lago Hermoso dispone de una red de pistas de distintos niveles y una nueva silla cuádruple que amplía las posibilidades de recorrer sectores intermedios y avanzados, además de acceder a áreas de fuera de pista donde la nieve y el entorno natural ofrecen una experiencia diferente.

El crecimiento del centro también incorpora espacios específicos para nuevas disciplinas. Esta temporada suma un Freestyle Park con medio de elevación propio, pensado exclusivamente para la práctica de esquí freestyle y snowboard. Además este invierno, decidió sumar una experiencia que difícilmente tenga comparación.

En la cumbre instalaron un Shelter Antártico, un pequeño refugio desarrollado originalmente para soportar las condiciones extremas del continente blanco. La propuesta incluye el pase de esquí, el ascenso en moto de nieve, la cena, el desayuno y la posibilidad de dormir allí. En uno de los escenarios naturales más lindos, el centro de esquí invita a vivir la montaña desde múltiples perspectivas, con cabalgatas, trekking con raquetas y más.

El tarifario de invierno 2026 contempla un pase diario de $89.000 para mayores y $74.000 para menores. Entre las propuestas más elegidas, el Bautismo de Iniciación (incluye equipo y dos horas de clases) cuesta $198.000 para adultos y $189.000 para menores, mientras que el Pack Iniciación de 3 días, con equipo y dos horas de clases diarias, tiene un valor de $490.000 para mayores y $460.000 para menores. Para más información y reservas, ingresar en www.lagohermoso.com.ar o seguir las novedades en Instagram @lagohermososki.

Batea Mahuida

En Villa Pehuenia Moquehue este cerro combina deportes de invierno, paisajes volcánicos y la identidad de la Comunidad Mapuche Puel, que administra el centro desde sus orígenes. Ubicado a solo 10 kilómetros del pueblo, ofrece un ambiente familiar donde la naturaleza y la cultura local forman parte de cada jornada en la montaña.

La temporada se distingue por su extensa duración. Gracias a la gran acumulación natural de nieve y a sus laderas protegidas del viento, las condiciones para esquiar y practicar snowboard suelen mantenerse durante casi cinco meses, un rasgo poco habitual entre los centros de nieve argentinos. Desde la cumbre, a 1.900 metros sobre el nivel del mar, se despliega una panorámicas con vistas a los lagos Aluminé y Moquehue, el paso Icalma y los volcanes Villarrica, Llaima y Lonquimay, en Chile.

Una opción familiar en el Parque de Nieve Batea Mahuida.

El parque tiene pistas para distintos niveles, una pista exclusiva para trineos, escuela de esquí y snowboard con instructores de la Comunidad y cuatro medios de elevación de arrastre que permiten recorrer la montaña de forma ágil. La propuesta se completa con caminatas en la nieve, motos de nieve y actividades especialmente pensadas para disfrutar en familia.

En la base funciona una confitería-restaurante donde se preparan platos de cocina regional, muchos de ellos elaborados con piñón de araucaria, uno de los productos emblemáticos del lugar. Además, el cerro cuenta con alquiler de equipos, estacionamiento, patrullaje permanente en pistas y un servicio de primeros auxilios.

Entre las novedades de esta temporada se destacan mejoras en servicios, accesos, estacionamiento y espacios gastronómicos, además de nuevas propuestas recreativas para quienes visiten el centro de esquí.

El pase diario sale $60.000 en temporada alta y $50.000 en temporada baja, mientras que el pase de medio día costará $48.000 y $42.000 respectivamente. Además, residentes de Villa Pehuenia, Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala accederán a tarifas promocionales desde $46.000 el pase diario. También continúan las promociones en alquiler de equipos y clases de esquí, con opciones grupales e individuales para principiantes y familias. https://www.cerrobateamahuida.com/

Parque El Llano

Ubicado a pocos kilómetros de Andacollo, sobre la Ruta Provincial 43, Parque El Llano se consolidó como una nueva alternativa para disfrutar del invierno en el norte neuquino. El predio abrió el pasado 20 de junio con una propuesta orientada al turismo familiar y a la espera de las condiciones de nieve que permitan potenciar todas sus actividades. El espacio ofrece alquiler de culipatines, propuestas de iniciación al esquí y snowboard, caminatas con raquetas, trekking sobre nieve, concursos y diferentes experiencias recreativas durante toda la temporada invernal.

Durante el último año, el parque incorporó infraestructura y servicios para mejorar la experiencia de quienes llegan al lugar. Entre las principales mejoras se destaca un domo geodésico acondicionado como refugio y punto de encuentro, además de conectividad, sanitarios, atención de primeros auxilios y espacios destinados a emprendedores y prestadores locales. La agenda de invierno contempla actividades como caminatas con raquetas, trekking sobre nieve, concursos de trineos y muñecos de nieve.

La Hoya

A solo 13 kilómetros de Esquel, en plena cordillera chubutense, La Hoya tiene su principal diferencial no solo en la infraestructura ni en sus pistas, sino en la propia montaña. Las condiciones naturales hacen una montaña versátil, preparada para recibir a quienes se calzan los esquíes por primera vez y a los deportistas experimentados.

Su relieve permite que la mayoría de las pistas confluyan hacia un mismo sector, una característica que brinda mayor seguridad y tranquilidad a las familias. El sector para principiantes fue diseñado para aprender sin sobresaltos. Cuenta con una pista amplia, de pendiente suave, rodeada por los principales servicios del complejo. Al mismo tiempo, la montaña ofrece alternativas para niveles intermedios y avanzados, con cañadones, fuera de pista y descensos.

La Hoya alcanza los 2.075 metros sobre el nivel del mar en su cumbre y parte desde una base ubicada a 1.430 metros, con un desnivel esquiable de 645 metros. El centro cuenta con 14 kilómetros de pistas, un recorrido máximo de 5,1 kilómetros y pendientes que van desde los 10° hasta los 40°, características que permiten disfrutar de un esquí recreativo como de exigencia.

La Hoya en Esquel, a 2.075 metros sobre el nivel del mar.

Pero la experiencia no termina en las pistas. La cercanía con Esquel, ciudad considerada la principal puerta de entrada a la cordillera chubutense, ofrece más de 3.100 plazas de alojamiento, propuestas gastronómicas, excursiones y atractivos. Desde allí es posible recorrer el Parque Nacional Los Alerces, subir al histórico tren La Trochita, descubrir la herencia galesa y de los pueblos originarios o simplemente disfrutar del paisaje.

El valor del pase diario quedó fijado en $100.000. El trámite se realiza de manera 100% digital. Ingresar al sitio web oficial del centro de esquí (www.skilahoya.com).

Parques de nieve

En Bariloche, uno de los clásicos es el Teleférico Cerro Otto. La experiencia comienza con el ascenso en sus cabinas panorámicas hasta los 1.405 metros de altura, donde las vistas del lago Nahuel Huapi y la cordillera justifican por sí solas la visita. Una vez en la cumbre, la propuesta se multiplica: caminatas con raquetas, recorridos guiados, el tradicional funicular, una palestra para escalar, tirolesa y la emblemática confitería giratoria convierten al cerro en un plan ideal para toda la familia.

Muy cerca aparece Piedras Blancas. Sus más de tres kilómetros de pistas permiten deslizarse en trineo durante horas, mientras las aerosillas facilitan el regreso a la parte superior. La propuesta se completa con el snow safari, una tirolesa, dos confiterías y la posibilidad de combinar la visita con una clase de esquí para principiantes en el Winter Park.

Otra alternativa diferente es Valle Challhuaco, donde la nieve se vive con un ritmo más pausado. Allí una con un excursión de día completo atravesarás bosques de lengas hasta llegar a la Laguna Verde, que durante el invierno permanece congelada. El recorrido finaliza con una de las actividades favoritas de los más chicos: deslizarse en culipatín junto al refugio Neumeyer.

Centro de Ski Nórdico, un espacio pensado para descubrir otra forma de recorrer la nieve. El esquí de fondo invita a internarse por senderos boscosos, disfrutando del silencio y de un paisaje completamente diferente al de las pistas tradicionales. Durante el invierno también se realiza la experiencia Noche Nórdica, una travesía nocturna entre lengas que culmina con una cena gourmet en un refugio de montaña.

En San Martín de los Andes, la puerta de entrada a este universo es C4 Parque de Nieve, ubicado sobre la Ruta Provincial 19, a pocos minutos de Cerro Chapelco. El parque ofrece clases de iniciación en esquí y snowboard, alquiler de equipos y una pista especialmente diseñada para quienes nunca esquiaron.

Banco Patagonia y BPN: Beneficios

Las vacaciones de invierno también llegan con beneficios.

En Río Negro, Banco Patagonia acompaña a sus clientes con beneficios exclusivos para disfrutar de Bariloche y El Bolsón. Entre las novedades se destaca el Bus Banco Patagonia Visa, un servicio gratuito para clientes Singular que conecta el centro de Bariloche con el Cerro Catedral, además del Refugio Banco Patagonia en la base del cerro, con wifi, lockers, snacks y espacios de descanso.La propuesta incluye también descuentos, cuotas sin interés y reintegros en hoteles, chocolaterías, restaurantes, escuelas de esquí, alquiler de autos, indumentaria y transporte.

En El Bolsón, los beneficios alcanzan al Centro de Ski Laderas Cerro Perito Moreno, con hasta 9 cuotas sin interés en medios de elevación, rental y escuela de esquí, y promociones en hoteles, gastronomía e indumentaria. A esto se suman las 3 cuotas para viajar en el Tren Patagónico.

En Neuquén, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) acompaña la temporada con 12 cuotas sin interés con Tarjeta Confiable y seis cuotas sin interés con Visa y Mastercard para compras en centros de esquí, parques de nieve y alquiler de equipos. También ofrece financiación para alojamientos, hoteles del ISSN y Hosterías del Neuquén, además de descuentos en combustible, beneficios en estaciones YPF y Cabify.