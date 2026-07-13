Nieve, fuertes vientos y lluvia en la Patagonia: qué anuncia el pronóstico semanal para Neuquén y Río Negro

El invierno endurece las condiciones climáticas en el norte de la Patagonia. El ingreso de un sistema de bajas presiones desde el océano Pacífico romperá la estabilidad meteorológica y activará de forma sucesiva alertas amarillas por lluvias y nevadas en el corredor cordillerano de Neuquén y Río Negro.

Los registros oficiales confirman que los fenómenos más complejos se concentrarán en las áreas de montaña, afectando de forma directa la visibilidad y el estado de las calzadas en las rutas turísticas. En tanto, las ciudades del valle experimentarán un escenario dominado por ráfagas moderadas y un marcado aumento de la nubosidad, sirviendo como la antesala de un frente que mantendrá inestable a toda la región hasta el viernes.

El combo que llega al Alto Valle: frío y viento para la semana, los peores días

En el Alto Valle, el paraguas no será necesario por el momento, pero el abrigo y el cuidado con las ráfagas serán indispensables:

Lunes 13: la semana laboral arranca con una máxima de 13°C y una mínima de 4°C . El viento se hará sentir con ráfagas constantes que alcanzarán los 50 km/h .

la semana laboral arranca con una máxima de y una mínima de . El viento se hará sentir con ráfagas constantes que . Martes 14: el termómetro se mantendrá entre los 6°C y los 13°C. Durante la mañana persistirá el viento con ráfagas de hasta 50 km/h , tendiendo a disminuir hacia la tarde.

el termómetro se mantendrá entre los 6°C y los 13°C. Durante la mañana persistirá el viento con , tendiendo a disminuir hacia la tarde. Miércoles 15 al Viernes 17: bloque de estabilidad térmica y cielos cubiertos. El miércoles registrará una máxima de 14°C, el jueves trepará a 15°C bajo un manto nublado, y el viernes cerrará la semana con 14°C de máxima y una mínima de 5°C.

De las lluvias continuas a las nevadas matinales, el pronóstico para Bariloche

La zona andina rionegrina inicia un período crítico de precipitaciones mixtas bajo el efecto de la alerta amarilla por lluvias, con un progresivo descenso térmico hacia el final de la semana.

Lunes 13 (Alerta por lluvia): jornada hostil con lluvia persistente durante todo el día y vientos con ráfagas de hasta 59 km/h . La máxima será de 7°C y la mínima de 1°C.

jornada hostil con y vientos con . La máxima será de 7°C y la mínima de 1°C. Martes 14: el tiempo cambia a media mañana. Tras las lluvias iniciales, comienzan las nevadas acompañadas por vientos de 50 km/h por la tarde (máxima de 6°C y mínima de 1°C).

el tiempo cambia a media mañana. Tras las lluvias iniciales, acompañadas por vientos de 50 km/h por la tarde (máxima de 6°C y mínima de 1°C). Miércoles 15: inestabilidad total con lluvias y nevadas durante todo el día y ráfagas de hasta 50 km/h.

inestabilidad total con y ráfagas de hasta 50 km/h. Jueves 16 y Viernes 17: el jueves presentará nevadas al inicio del día que luego mutarán a lluvia. El viernes repetirá el mismo esquema pero sumará vientos con ráfagas de 59 km/h.

San Martín de los Andes, alerta por nieve fuerte y ráfagas de 78 km/h

La cordillera neuquina registrará los fenómenos más severos de la región. El miércoles será el día clave debido a la activación del alerta por nevadas intensas.