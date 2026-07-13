Salarios estatales en Neuquén: arranca la paritaria con un pedido para actualizar las subas por IPC

Las condiciones salariales y de trabajo de buena parte de la administración pública de Neuquén volverán a ser tema de debate este lunes, jornada en la que está previsto que el Gobierno provincial y los gremios estatales se entrevisten para reactivar la paritaria.

La convocatoria se materializó hace dos semanas e incluirá a los sindicatos que, en la mesa de discusión que se realizó a fines del 2025, llegaron a un acuerdo por la primera mitad de este año.

De acuerdo al cronograma que difundió el Ejecutivo, la primera organización en sentarse con los funcionarios será ATE, a partir de las 9:30.

Más tarde será el turno de Unavp y UPCN, que se reunirán con las autoridades provinciales a partir de las 14 y las 16, respectivamente.

El contexto gremial y el último convenio

Los encuentros se llevarán a cabo en un momento particular de la relación entre la gestión de Rolando Figueroa y los gremios, al menos en el caso de ATE y ATEN, el sindicato docente que no será parte de esta instancia ya que firmó un convenio de extensión anual.

El mes pasado ambas organizaciones encabezaron las críticas al acuerdo entre Neuquén e YPF para desarrollar las áreas que se destinarán a la exportación de GNL.

Los cuestionamientos se plasmaron incluso con una medida de fuerza provincial y una movilización hasta la Legislatura, donde los diputados finalmente aprobaron por amplia mayoría la propuesta oficial.

La pauta acordada a fines del año pasado garantizó la continuidad de los aumentos trimestrales por IPC a través de un ponderado entre el dato que mide Neuquén y el que confecciona el Indec a nivel nacional.

También contempló el pago de una compensación neta, no remunerativa y no bonificable de $350.000, y la actualización por inflación de las llamadas asignaciones familiares.

El último incremento que recibieron los trabajadores estatales fue del 9,13% en abril, a partir de la suba de los precios registrada entre enero, febrero y marzo. El próximo debería darse con los sueldos de este mes, tomando como referencia la inflación acumulada en abril, mayo y junio.

La paritaria, entre los convenios y el IPC

Carlos Quintriqueo, el secretario general de ATE en Neuquén, pidió que la nueva paritaria no sea solamente salarial.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, consideró importante que se aborden también otras cuestiones, referidas a los convenios colectivos y su aplicación en algunos organismos «donde vemos que no se están cumpliendo«. Al ser consultado por las áreas en cuestión, mencionó lo que ocurre en los registros civiles, salud y el Cippa, que registraron medidas de fuerza en el último tiempo.

Sobre la cuestión de los salarios, no obstante, aclaró que el sindicato insistirá con la «necesidad de recuperar el poder adquisitivo» de los agentes públicos.

Alejandro Roselli, del gremio de los trabajadores viales, dijo que desde la entidad que lo tiene como secretario general «no iremos con nada formal todavía» y que esperarán a «la postura que tome el Gobierno».

En UPCN, por su parte, anticiparon su preocupación por el mecanismo que se utiliza para calcular los aumentos y pedirán que se tome como referencia «el IPC que resulte más alto en cada mes», adelantó su secretario gremial, Fabricio Martínez.

El dirigente indicó de todos modos que la entidad «analizará todas las variantes posibles» y «lo que traiga también el Poder Ejecutivo». «Queremos concretar el mejor acuerdo salarial para el segundo semestre del 2026», agregó.

Actualmente el IPC pondera en partes iguales el número de Neuquén con el de la Nación. Por lo general, según lo visto a lo largo de este año, el dato local suele ser más alto que el del resto del país, dando cuenta del costo de vida diferencial que tiene la provincia.