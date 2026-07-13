Hay contactos iniciales, pero no será inmediato el uso de las pistolas Taser en Río Negro

La Policía de Río Negro está autorizada a utilizar “armas menos letales” para tareas de prevención, detección, contención y neutralización, pero no será inmediato este cambio aunque ya comenzaron los contactos para evaluar la compra del equipamiento.

El gobernador Alberto Weretilneck promulgó la ley que sancionó por mayoría la Legislatura de Río Negro a mediados de junio. Sin embargo, con ese acto administrativo no alcanza para implementar la norma ya que se debe reglamentar estableciendo los protocolos de uso y otras tareas.

Fuentes del Gobierno admitieron ante la consulta de Diario RÍO NEGRO que se iniciaron contactos con una empresa proveedora de las armas Taser, aunque remarcaron que se trata de un “primer paso” en un largo camino por delante que requiere además de presupuesto para la compra del equipamiento y un plan de capacitación de los uniformados para el uso de las armas.

En la reglamentación, el Ejecutivo puede definir el uso de este tipo de dispositivos de manera paulatina, por etapas o por grupos especiales y divisiones dentro de la Policía de Río Negro.

A nivel nacional varias jurisdicciones ya adoptaron el uso de armas menos letales o Taser, específicamente. En este grupo están Mendoza, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Jujuy, San Juan, San Luis y Neuquén (a fines de marzo incorporó las primeras armas de este tipo a la fuerza provincial).

El decreto 624/26 publicado en el Boletín Oficial del 25 de junio, promulgó la ley en todos sus términos que impulsó la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), quien cosechó el respaldo mayoritario con apoyo del oficialismo y aliados.

La ley habilita que la fuerza policial utilice “dispositivos electrónicos de incapacitación neuromuscular tipo Taser o Axon”; “aerosol irritante” como sería el gas pimienta u oleoresina de capsicum (OC); “armas de proyectiles de impacto controlado, incluyendo proyectiles de goma o polímeros especiales”; “lanzadores de agentes irritantes utilizados para dispersión o control de situaciones de violencia”; y “dispositivos de disuasión acústica o luminosa, tales como granadas aturdidoras”.

La Policía de Río Negro debe ocuparse de la capacitación de los agentes y tener un registro del personal que están encondiciones de hacer uso de los nuevos dispositivos con metas específicas como inmovilizar a una persona para detenerla o evitar la fuga; para “actuar en defensa propia o de otras personas”; impedir un delito; y controlar situaciones de violencia o alteración del orden público.

Los agentes que utilicen las armas menos letales deben registrar sus procedimientos con sistemas de audio y video para estar disponible ese material ante requisitoria judicial.