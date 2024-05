Viajes de compras a Chile: cuál es la diferencia de precios, cuánto sale dormir y comer allá

Los argentinos parten hacia la cordillera para cruzarla y hacer compras en Chile. La atracción de precios bajos en indumentaria, tecnología hasta neumáticos y hasta artículos de supermercado hace que cada vez más personas decidan cruzar desde Bariloche a Osorno o Puerto Montt. El mes pasado, más del doble de vehículos cruzaron la cordillera desde Argentina en comparación al mismo mes de 2023 y en mayo sigue esa tendencia. Algunos van y vuelven en el día, otros deciden pasar allí una o dos noches e incluso se consiguen agencias o transportes que ofrecen los famosos tour de compras en diferentes ciudades de la cordillera patagónica.

Daniel Teves ofrece viajes de Villa la Angostura a Osorno por un valor de $55.000 mil ida y vuelta. Cuenta que algunos van y vuelven en el día o también pueden coordinar para llevarlos un día y buscarlo al otro. «Llevo pasajeros de la villa, de Bariloche y también turistas que están de vacaciones. Hay mucha diferencia con Argentina te diría casi un 50%. Tenés variadas ofertas, lo más conveniente es línea blanca, electrodomésticos, ropa, calzados y muchas cosas”, dice desde su ciudad.

Para los que manejan, destaca que la ruta “desde la aduana argentina hasta la chilena tiene el camino espantoso, todo roto muchos pozos. Pero manejar con nieve no es tan complicado, ya que se hace el mantenimiento con máquinas que van despejando la ruta y camiones de vialidad que arrojan sal para despejarla del hielo». Una cosa que destaca para que se tenga en cuenta es que en la entrada de aduana argentina gendarmería solicita portación de cadenas, si no la posee, no lo dejan ingresar.

También las empresas de colectivo te pueden llevar. Si vas en colectivo desde Bariloche, un pasaje sale $37.000 por persona y tarda unas cuatro horas y media.

En algunos foros de Facebook, brindan información todos los días. Allí, se discutía si, desde Bariloche, es mejor ir a Osorno, o a Puerto Montt. “En Osorno es más económico y las ofertas de las grandes tiendas son de lunes a jueves. En alojamiento se puede conseguir más barato. Siempre les doy como dato que les conviene venir en la semana”, dice desde chile, Cristian Esteban Sandoval Castro.

Castro, ofrece, en pleno centro, una habitación con baño compartido 30.000 pesos chilenos, con desayuno ($29703 argentinos). En Airbnb se consiguen habitaciones desde 9 dólares ($8080 argentinos) a 55 dólares ($49101), departamentos o casa equipadas.

Desde Puerto Montt, Jaime Lewiy comenta que en estos días ve muchos argentinos. “Llegan para comprar ropa hay variedad de tiendas, las más baratas son Corona, Family Shop, Tricota, Fashion Park. La mayoría están en el mall o shoopings”. Para comer recomienda el mercado municipal Presidente Ibáñez.

Un plato típico, como puede ser una milanesa con papas fritas, ronda los 10.000 pesos chilenos, unos 9.900 argentinos. Y una casa en Puerto Montt, por día, totalmente equipada, con todas las comodidades, 50.000 por noche hasta 6 personas.

Precios de los productos más comprados en Chile

Los segmentos más beneficiados por la diferencia de precios entre Argentina y Chile son la tecnología y la vestimenta, con productos hasta un 50% más baratos. Según un relevamiento realizado por Las Nación un jean Levi´s puede conseguirse, en promedio, a $40.000 argentinos. Unas zapatillas Adidas RunFalcon tienen un valor de $45.000 argentinos. Camperas Columbia o North Face, salen $180.000 pesos argentinos, (en nuestro país supera los $600.000.

Un acolchado plumón tamaño king cuesta en promedio $30.000 pesos argentinos, una notebook HP 14 se consigue a $290.000 argentinos, un celular Motorola G54 $170.000 (acá supera los $450.000). PlayStation 5, $650.000.

Las cuatro cubiertas Michelin o Continental (205/70R16), en Chile sale $800.000. Una cubierta Pirelli P1 rodado 185/65R15 92 T, en Chile, tiene un precio de $68.137,44 argentinos. En Argentina, el mismo producto tiene un precio de $183.980.

En supermercados también hay diferencia, una lata de lomito de atún, en Chile se consigue a $1400 argentinos (en Argentina sale unos $3300 pesos).

Compras en Chile: ¿Cómo pagar ?

En Chile, la opción conveniente es pagar o llevar dólares. Se puede pagar en efectivo en los comercios o cambiarlos por pesos chilenos, a un valor de 900 por dólar. Si llevas pesos argentinos la cotización es a la baja. También, se puede pagar con tarjeta de crédito, pero le cobrarán el impuesto PAIS del 30% y una retención del 30% por Ganancias sobre la suma total.

Para evitar la conversión automática a pesos y el cargo del monto ya abonado en dólares, se recomienda utilizar la opción “Stop debit” y pagar el resumen con dólares en efectivo o depositados en la cuenta en dólares antes de la fecha de vencimiento.

Compras en Chile: ¿Cuánto dinero se puede llevar?

La franquicia para realizar compras en Chile y en el extranjero sin pagar aranceles varía entre U$S300 y U$S500 por persona y por mes. Aquellos que viajen en vehículo particular o colectivo tienen un límite de U$S300, mientras que quienes lo hagan en avión pueden gastar hasta U$S500.

Además, existe una franquicia adicional de U$S500 para productos del free shop.

Las franquicias son acumulables por persona. Por ejemplo, si un grupo de cuatro adultos viaja en auto, el límite de compras sin abonar arancel será de U$S1200. En el caso de viajar en avión, este límite aumentará a U$S2000. Para los menores de 16 años, la franquicia es la mitad de la de los adultos.