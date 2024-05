Viedma presentó su marca: «transversal» y para que todos se «apropien» de ella

En la capital rionegrina se presentó la Marca Viedma luego de más de dos años de trabajo que involucró a funcionarios municipales, integrantes del Ente Mixto de Promoción Turística (Envitur) y profesionales en marketing y publicidad.

El acto contó las presencias del intendente Marcos Castro, el vicegobernador Pedro Pesatti, el ministro de Gobierno y Turismo de Río Negro, Federico Lutz; y el director nacional de Competitividad de la Marca País Argentina, Martín Giralda; además de integrantes del Concejo Deliberante, legisladores provinciales y representantes de distintas entidades locales.

La Marca Viedma se presentó para la «promoción y posicionamiento de Viedma en el contexto regional y nacional, favoreciendo el flujo de visitantes y oportunidades hacia el destino, el incremento de las exportaciones y la atracción de inversiones, acompañando el talento local expresado en productos y servicios con altos estándares de calidad y en valores vinculados al impacto social y en el fomento del cuidado ambiental».

Sergio Rodríguez, subsecretario de Turismo del municipio y presidente del Envitur dijo que «presentamos la Marca Viedma que tiene que ver con la marca de una ciudad, que no es solo la simplificación, el logotipo; tiene que ver con una estrategia que vamos a llevar adelante desde el gobierno» y «en forma conjunta con empresarios, entidades, con referentes y personalidades de la cultura y el deporte».

Agregó que «vamos a iniciar un camino muy rico, que nos va a permitir que Viedma sea una ciudad cada más conocida en todo el país y en otros países del mundo, es un activo intangible que todos vamos a tener y nos vamos a sentir identificados con esta marca. Vamos a traccionar todos juntos, no es una marca del gobierno, ni de la municipalidad» sino «de la ciudad, donde estamos representados el gobierno, las empresas, las entidades e instituciones»

Rodríguez dijo que «buscamos transcender, promocionarnos» y reconoció que «Viedma es poco conocida desde el punto de vista turístico, nos identifican en el país como la ciudad ala que alguna vez se intentó trasladar la capital y no se pudo, nos identifican como una capital de provincia; pero poco con todo los atractivos turísticos y los recurso turísticos que tenemos, y buscamos eso a través de la marca».

Martín Giralda representante de la Marca País Argentina. Foto: Marcelo Ochoa.

Giralda sostuvo que «me pone muy contento la idea porque lo que nosotros buscamos desde Marca País es incentivar, acompañar y que se sumen a la estrategia de promocionar de la Argentina» y remarcó que «ustedes ya tienen una marca y ahora tienen que empezar a contarla, a posicionarla».

El intendente Castro reconoció «el trabajo que se está haciendo», incluyendo a funcionarios y actores de la actividad privada, y destacó la creación de Envitur en 2021: «En ese momento no nos imaginábamos este resultado pero sí estábamos convencidos que necesitábamos una nueva estructura» y subrayó que «está muy claro que esto no es una marca política, no es una marca municipal, que nos representa a nosotros como fureza política; va mucho más allá, es transversal a todo lo que convive en una ciudad» y felicitó a «Sergio (Rodríguez) y a todo el Envitur» por el trabajo realizado.