Yuco la playa más linda de San Martín de los Andes: el paraíso escondido de la Patagonia

El entorno le da el tono turquesa a las bahías.

Rocas imponentes en medio de un manto esmeralda frío y virgen. Yuco, la playa de agua color esmeralda a 30 km de San Martín de los Andes, nada le envidia al Caribe. Descansa sobre la orilla del lago Lácar y es una de las más elegidas por los turistas en los últimos veranos. Son cinco playas ubicadas dentro del Parque Nacional Lanín: tres en bahías de aguas cálidas y tono turquesa; y dos más frías sobre lago abierto. Cómo llegar y qué tener en cuenta para pasar un día extraordinario en este lugar mágico.

A Yuco se llega por la ruta provincial 48. Tiene cinco playas conectadas por unos 600 metros de senderos. Las tres primeras, las de las bahías, son las más elegidas: Turquesa (la uno, de de unos 100 metros de largo por unos ocho de ancho; Arenosa (la dos, de unos 150 metros de largo por 15 de ancho) y la más chica, Rocosa (la tres, de unos 10 metros de largo por 10 de ancho).

Del otro lado, ya sobre lago abierto, aguas frías y sin reparo, aparecen la cuatro, Muelle viejo y la cinco, Del bosque. Del color del agua proviene el «caribe de la Patagonia».

Muchos viajeros se sienten atraídos por sus aguas cálidas protegidas del viento a las que el entorno de coihues y el origen glaciar le dan ese irresistible tono turquesa.

En las bahías, el declive es suave. A unos 30 metros de la orilla, con un metro de profundidad, los chicos pueden bucear. Foto: Patricio Rodríguez

Las playas de arena, los arrayanes sobre la costa, las rocas ideales para tirarse a tomar sol, las corrientes calmas para remar en el kayak o parado sobre la tabla de SUP, meterse con la colchoneta inflable y dejarse llevar. Por ese suave declive de unos 30 metros hasta el veril.

Nadando en el Lácar. Foto: Patricio Rodríguez



Aquí, en el Parque Nacional Lanín, no hay que pagar para acceder. En el área no se puede realizar fuego. La capacidad de lugares para estacionamiento es de 130 vehículos, está totalmente prohibido estacionar sobre la ruta 48 porque es la única vía de emergencia. Y cómo siempre se recuerda, no se puede ingresar con perros a los Parques Nacionales, ni realizar ruidos molestos y debés regresar a la ciudad con todos los residuos que generes.

El sol marca el ritmo. Hasta las 14, cuando entra en sombra, la mayoría elige la Turquesa, para después mudarse a Arenosa y Rocosa. A partir de las 15.30, hay éxodo a Muelle viejo y Del Bosque, aunque las piedras son una opción que varios aprovechan.

Los carteles de fin de área de uso público en las playas significan exactamente eso, que no se puede ir más allá. Algunos cruzan el límite para tirarse al agua desde las rocas. Aunque hay profundidad, siempre encierran un riesgo latente. No hay servicio de guardavidas.

Las aguas cristalinas de Yuco. Foto: Patricio Rodríguez

Cuando no hay más lugar en Yuco, las opciones más cercanas son el lago Nonthue a unos 10 km y la playa Hua Hum a unos 15 km.

Hay proveeduría, food truck, mesas hechas con troncos caídos y baños de uso libre y gratuito y piden tirar los papeles solo en los cestos de basura.