Viajes de compras a Chile: las 10 cosas que tenés que saber y nadie te dijo

Según información de un reporte del Servicio Nacional del Turismo de Chile, en todo el 2024 hasta septiembre pasado ingresaron alrededor de 1.3 millones de argentinos.

La atracción de los tours de compras y los precios convenientes en Chile siguen seduciendo a los argentinos que encuentran precios muy por debajo de los locales, con diferencias que van hasta el 80% o incluso más según los productos.

La tecnología es uno de los rubros más buscados, y en algunos casos puede haber diferencias de hasta 100% con lo que se paga en la Argentina. Grandes tiendas como Falabella -que cesó sus operaciones en Buenos Aires en 2021-, París y Ripley son las favoritas de los argentinos para adquirir tecnología a valores convenientes. Para vestuario y accesorios, los tours de compras incluyen a Zara y la sueca H&M. Además de enormes shoppings y centro comerciales, hay tiendas outlets y de discontinuados.

1- Según el encargado de las operaciones de H&M en Sudamérica, José Manuel Castillo,-citó Perfil- la forma de distinguir a los trasandinos es fácil: son quienes entran a la tienda con maletas vacías. Aunque no sea una valija, llevar una mochila vacía, es de gran ayuda para ir metiendo tus compras y no cargar con bolsas en las manos que te dificulten a la hora de revisar en cada perchero. La bolsita de papel la venden, pero sale unos 200 pesos argentinos cada una y son de papel no aguantan nada de peso. Además, si bien en algunos locales te dejan entrar con el carrito de supermercado, en otros no y subir a los ascensores pequeños con los carros grandes a veces es engorroso.

2- Ir temprano también te puede dar una ventaja, porque lo que van comprando no lo reponen de manera inmediata y si vas a primera hora tendrás más variedad.

3- Por otra parte, si llegaste en auto, el estacionamiento en el shopping es gratis hasta el cierre, lo que te puede servir para ir dejando las compras a medida que las hagas y seguir comprando.

4- Hace un mapeo con las cosas que querés comprar y en qué locales las venden. Ir con una idea de cómo están los precios y disponibilidad en cada local puede ser clave si no tenés muchos días para comprar. Eso te dará tiempo para, por ejemplo, probarte la ropa que vas a llevar, que lleva algunos minutos porque los probadores muchas veces tienen una fila de gente en espera.

5- No tienen gas natural, así que si son días de frío, mejor llevar abrigo.

6- Para comer, un buen consejo es ir al shopping, allí podés conseguir opciones más económicas que en un restaurante. Además, los locales para comer en el centro a las 10 de la noche cierran. Si no comés carnes, hay pocas opciones para veggies. Un tenedor libre puede salir unos $ 15.000 por persona tenedor.

7- Tené en cuenta que los enchufes allá son diferentes, por lo que no tendrás para cargar tu celular o usar tu computadora. En Chile, se utilizan enchufes de tipo C y tipo L, que son de dos clavijas redondas con una toma de tierra en el medio. Por lo que si viajás desde Argentina, donde se usan los enchufes de tipo I y C, sólo te servirán los dispositivos que tengan este último modelo. De lo contrario, si tus dispositivos son del tipo I probablemente necesites un adaptador. Lo más conveniente es que si tenés que gastar, compres un adaptador universal para que te sirva para viajes a otros destinos.

8- Si bien con el documento podés ingresar, no está de más llevar el pasaporte por las dudas. Cualquier contratiempo, es preferible llevar documentación de más y no tenes que volver a casa a buscarlo.

9- En precios, si tu idea es ir sin gastar demasiado, un hostel con cama matrimonial, baño compartido

con desayuno, a 5 cuadras del Portal Temuco, se puede conseguir a 32.000 pesos chilenos.

10- También es bueno que lleves, o tengas a mano un cuchillo o una tijera para sacar etiquetas.

Importe de franquicia

Precios 50% más baratos que en Argentina y el nuevo protocolo en la Aduana

Es importante aclarar que quien cruza la frontera generalmente lo hace acompañado con un equipaje, el cual es considerado por las autoridades como “los objetos nuevos o usados que un viajero utiliza para consumo personal o para obsequiar, siempre que la cantidad, la calidad, la variedad y el valor no permitan presumir que se importan o exportan con fines comerciales o industriales”.

Los objetos de uso o consumo personal hace referencia a ropa, elementos de higiene personal y todo objeto que el viajero lleve para “uso o consumo personal”, valga la redundancia. Ante esto, existe una franquicia para ingresar otros objetos dentro del concepto equipaje (que no sean ropas, objetos de uso personal, libros, folletos y periódicos) por vía fluvial o terrestre.

Mayores de 16 años hasta USD 300.

Menores de 16 años: USD 150.

Sin franquicia en el free shop de llegada.

Las franquicias se consideran de forma individual y no se pueden acumular.

Todos los excesos de franquicia serán alcanzados por el Tributo Único, impuesto que se cobra por el ingreso de mercaderías. La alícuota es del 50% sobre el exceso de la franquicia. Es importante que no olvides llevar los formularios que presentaste cuando saliste del país y las facturas de tus compras en el exterior.

Objetos prohibidos

No se puede ingresar cualquier objeto desde el exterior, ya que hay ciertas restricciones a tener en cuenta:

Cualquier tipo de mercadería con finalidad comercial o industrial.

Electrodomésticos línea blanca.

Armas de fuego, salvo autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Explosivos, inflamables y estupefacientes.

Mercadería de importación prohibida por razones no económicas (salud, seguridad, etc.).

Cabe destacar también que para el caso de los bienes adquiridos en el exterior que no se encuentren comprendidos en régimen de equipaje, pero que ingresan por esa vía, debe efectuarse al amparo de la Resolución General de la AFIP 3172 de 2011 sobre “Importación de mercaderías por personas físicas sin finalidad comercial y/o industrial”.