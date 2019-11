Vuelve la alegría

Puerto del Este

No quiero mostrar animosidad alguna contra Macri. Será la Justicia (si mejora) y luego la historia las que lo juzguen. Lo importante hoy es que tenemos el país en manos del neoliberalismo como Chile -ya vemos cómo le va- y otros países de la región en iguales condiciones. Miles de personas testimoniaron alegría frente al presidente electo Alberto Fernández en Capital Federal. Esa misma noche hubo reunión de directivos del Banco Central y ya tenemos medidas que nunca tomó Macri, por ejemplo un nuevo control en salida de dólares, etc.

Quiere decir que el presidente Macri rápidamente tomó medidas para cuidar la sangría de dólares, en particular por temor a la reacción de Fernández, a quien en forma estratégica ante lo que se le viene invitó a la Rosada queriendo demostrar colaboración que antes no hacía. Ahora Macri teme las represalias por entregar un país desmantelado social y económicamente, y por ello -a mi juicio- no tendrá perdón. Quemó -con sus amigos- las reservas en dólares del país y lo endeudó por cien años, eso le puede pasar a un ignorante pero no al presidente y su gente, todos con grandes capitales en dólares depositados en el extranjero.

Espero de la unión del peronismo -que no tendría que llamarse kirchnerismo- y otras fuerzas de corte patriótico y federal una política sabia y sin rencores. Como peronista desafiliado, y por haber sido entre otras cosas empresario (fundé la primera empresa de transporte urbano Las Malvinas en San Martín de los Andes, cuyo contrato de concesión fue finalizado por persecución del partido radical de esa localidad que no permitía el aumento de tarifas y frenó el desenvolvimiento de la empresa), mi opinión la expreso con conocimiento de causa. ¡Dios salve a la Argentina!

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429