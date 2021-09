Weretilenck consideró “difícil” que el gobierno pueda revertir el resultado de las PASO

“Si bien falta un mes y medio y es mucho tiempo, creo que es difícil que se modifique el resultado de las PASO” admitió el senador Alberto Weretilneck (JSRN), quien este lunes recorrió la Región Sur para brindar su apoyo a los candidatos a concejales de Jacobacci, Maquinchao y Sierra Colorada.

Afirmó que más allá de lo que implica la pandemia, la “foto institucional” y la crisis del gobierno luego de la derrota del 12 de septiembre, “hay algo más profundo que es la pobreza que hay en el país, con más del 50%, con una inflación anual también de más de 50%, que significa más del 4% mensual, y la falta de expectativa. Creo que nadie de nosotros ve en este gobierno una expectativa que la economía vaya a mejorar. De que haya un plan a futuro, un programa. Eso es lo que castigó eso” afirmó.

Resaltó la ausencia de una visión optimista hacia adelante y una situación económica que afecta mucho en lo diario a los argentinos. “No hay alguien al que le esté yendo bien y alguien que le esté yendo mal. Acá nos está yendo mal a todos. Los comercios no pudieron mejorar sus ventas y aquellos que cerraron no pudieron volver a abrir. Los que se endeudaron no pudieron pagar sus deudas. Y las personas que perdieron su trabajo no lo pudieron recuperar. Ha sido muy dura la pandemia y el gobierno siguió con la única cuestión de echarle la culpa a Macri y no generó nada que nos saque de esta situación”.

El senador admitió que “puede haber un movimiento de votantes”, considerando a aquellas personas que votaron a un partido que no llego al piso y que ahora podrían elegir a otra fuerza política, y de aquellos que no concurrieron a votar el 12 de septiembre y lo hagan en noviembre. “Pero me da la sensación que la mayoría de los votantes va a seguir votando de la misma manera que lo hizo en la elección pasada” aclaró.

Respecto al nuevo gabinete que acompaña al presidente Alberto Fernández, sostuvo que “no influirá en las próximas elecciones”. “Es un gabinete con más política, con más personalidad, pero no creo que tenga tiempo suficiente que modifique algo en beneficio todos los argentinos. Mi lectura desde afuera, es que es un gabinete más pensado en las elección del 2023 que para modificar la situación actual” sentenció.