Weretilenck, entre jefe de campaña y acuerdos en el Senado

“Qué pasa. No estás posteando lo de la campaña”, sorprendió Alberto Weretilneck, con un llamado, a un dirigente regional.

El senador, por momento, también asume ese monitoreo de la programada difusión de las redes de Juntos, que actualmente es el centro de su campaña, con las recorridas de los candidatos.

Coordina el discurso y las recorridas de los cuatro postulantes, repasa encuestas y habla con consultores y, también, dialoga con la gobernadora Arabela Carreras para definir la agenda de actos gubernamentales.

Weretilneck mantiene su praxis de poder entonces incorpora la inclusión de referentes de otras fuerzas, como el intendente de Fernández Oro, Mariano Lavin o el ex jefe comunal de SAO, Javier Iud. Un radical y un peronista. Vale, en tiempos electorales, la foto. Así, se hizo con estas coincidencias ya conocidas.

Hay resoluciones favorables, pero inoportunas.

El senador accedió a la presidencia de la Comisión de Agricultura por la renuncia del puntano Adolfo Rodríguez Saa para conducir la deseada de Relaciones Exteriores. El rionegrino finalmente logró aquel pretendido lugar y fue posible por el vínculo con el justicialista Martín Doñate, quien valora el aporte de su comprovinciano en la Cámara Alta y así se lo transmite a la vicepresidenta Cristina Fernández.

El mando de una Comisión para un parlamentario de otro partido nunca es sencillo y menos aún en dominio del FdT. Existen 27 comisiones del Senado y sólo seis preside la oposición, repartidas entre UCR y PRO. Una, ahora, para un partido provincial: JSRN.

“Cristina se asegura un aliado”, tituló la Nación, destacando que el ex exgobernador se alineará con el kirchnerismo y que el mismo no dejó dudas sobre el trasfondo político al agradecer “de corazón a la presidente del Senado y al bloque del Frente de Todos”.

Weretilneck satisfecho, a pesar que esa promoción cae cuando Juntos busca diferenciarse de la fuerza que lo promovió y de Juntos por el Cambio.

Por eso, un simple posteo suyo de agradecimiento a los “compañeros senadores” fue toda la difusión del logro de esa presidencia. Participó de la reunión, por zoom, desde Viedma, entre actividades proselitistas, incluyendo el encuentro y la imagen de Iud de su pública adhesión a Juntos.

No se distrae de la campaña y supervisa cada cumplimiento del organigrama, que se armó con sus lineamientos. El consultor Mario Riorta es protagonista en esa estructura. Fue quién planteó este presente discurso monopolizado en el rechazo a la grieta y en las críticas, por igual, de ambas fuerzas nacionales.

Las encuestas le confirman que Aníbal Tortoriello, uno de los candidatos por JxC, será difícil en Cipolletti aunque no tenga -por lo menos, aún- incidencia importante en el resto de la Provincia. Preocupa igualmente por su proyección para el 2023 y, además, pone en jaque a la ciudad núcleo de Weretilneck.

Existen, por eso, instrucciones locales para el intendente Claudio Di Tella y ya instaló su base de operación otro cipoleño, el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler. Y, poco a poco, el legislador y candidato Lucas Pica también se concentrará en ese electorado.

Por ahora, el senador instruye, alienta, ordena y organiza, incluyendo diálogos telefónicos con la mandataria para coordinar agendas.

Su incursión pública de estima para las últimas dos semanas, pues su imagen sigue siendo primordial.

Encuentro de intendentes y el mensaje en imagen

La fotografía del ex gobernador Alberto Weretilneck y el ex legislador Javier Iud concluyó con el anuncio del peronista de su pase a JSRN. Esta decisión se conocía, tanto como que el ex jefe comunal tenía reservado el cargo de secretario de Pesca de Río Negro y no lo fue por la actual imputación penal por el manejo de los fondos de Techo Digno. La exhibición tuvo propósito electoral y, tal vez, un mensaje interno y regional, orientado al intendente de SAO, Adrián Casadei.

La autonomía del intendente suele molestar al senador y eso ocurrió días atrás a partir de un encuentro en Las Grutas de jefes locales de JSRN, entre ellos, el barilochense Gustavo Gennuso y el viedmense Pedro Pesatti. Participaron, además, Marcelo Orazi (Regina), Bruno Pogliano (El Bolsón), Liliana Martín (Allen), Diego Ramello (Choele Choel), Gustavo San Román (Río Colorado); Miguel Petricio (Mainque); Mariano Lavin (Fernández Oro) y Nelson Quintero (Ramos Mexía).

Fue el sábado 14, en el balneario, en actividades por el lanzamiento de la Temporada de Avistaje, con la participación de la gobernadora. Casadei cerró con una cena en el Centro de Jubilados de SAO, reuniendo a Carreras y los intendentes. Estuvieron, además, la secretaria de Salud y candidada, Mercedes Ibero, y la legisladora María Gemignani.

No faltó quién retomara la idea de la reedición de la Liga de intendentes, pensada en varias ocasiones aunque, después, desactivada porque Weretilneck no cree en espacios paralelos al del partido. Esta resistencia seguramente se potencia en ocasión de la campaña. Otro factor para ponderar: el ámbito otorgado a Carreras.