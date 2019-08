Weretilneck: "Piden que tengamos diálogo, pero nos tratan de extorsionadores"

El gobernador dijo que esperarán algunas semanas antes de insistir con la CSJ.

(Foto: Marcelo Ochoa)

Luego de suspender la acción ante la Corte Suprema de Justicia por las modificaciones previstas en el IVA y el Impuesto a las Ganancias, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck señaló este martes que ayer "medió un llamado" que hizo cambiar la determinación, también acompañada por su par neuquino Omar Gutiérrez.

Según el mandatario, ninguna de las medidas "fueron dialogadas, y nos sentimos liberados a hacer una acción judicial. El perjuicio para Río Negro es cerca de mil millones de pesos; no es un monto menor, con gran parte del presupuesto ejecutado y con una paritaria que hay que terminar de ejecutar" declaró en "Vos a Diario".

Sobre la solicitud del gobierno nacional, Weretilneck explicó que el llamado "me pareció un pedido sincero. Pero la virulencia de la mesa de anoche de Cambiemos, donde nos acusan de extorsionadores a los gobernadores... Piden que tengamos diálogo, vínculos, y por otro nos acusan de extorsionadores. Es opinable la actitud nacional".

Respecto del vínculo con el senador Miguel Pichetto, después de las últimas declaraciones sobre los mandatarios provinciales, el gobernador señaló que no habló con él. "Es su opinión, lo respeto; pero no se puede poner en duda nuestra actitud, no tenemos otra opción que no sea esta", indicó.

El Dato 1000 Millones de pesos es el perjuicio aproximado que sufrirá Río Negro en sus arcas provinciales.

Finalmente, sobre los reclamos salariales de los gremios Weretilneck insistió en que no se podrá pagar el bono de 5 mil pesos previsto por el Ejecutivo nacional. "Cuando no hay plata es más difícil ponerse de acuerdo con los gremios. Esto tiene que ver con la disponibilidad de los recursos, no con la actitud de los gremios. Pedimos respeto y la misma actitud de diálogo, para encontrar salidas intermedias", concluyó.

Escucha la nota completa: