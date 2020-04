“Ya dio un paso audaz”

Vamos bien. La curva de casos se aplanó desde el 21 de marzo y lleva ya 2 semanas en esa tendencia. Lamentablemente en las últimas 48 horas algunas cosas se han complicado en Río Negro. La Sra. gobernadora informó que la provincia tiene circulación local del virus, recomendando el uso del barbijo; también solicitó a la Nación el cambio de perspectiva, para tener criterios unificados.

Los países que mejor respuesta tuvieron en el freno a la epidemia no solo recomendaron el uso del barbijo, sino que implementaron su uso obligatorio. Hace unos días se publicó una carta de mi autoría recomendando tres medidas adicionales al distanciamiento social, entre ellas estaba el uso obligatorio de barbijo en lugares con circulación viral. Así como creo que es un error sanitario la no implementación del uso generalizado del barbijo en las ciudades de Resistencia, Ushuaia, Córdoba Capital, Río Cuarto, Santa Fe, Rosario, Rafaela, Moreno, San Isidro y Vicente López y en todo CABA, me atrevería a insistir en el uso obligatorio de barbijo para todo el personal de salud y las personas que por diferentes razones no cumplan el aislamiento social en las ciudades de Cipolletti, Choele Choel, Bariloche y El Bolsón (eventualmente Catriel).

Al concurrir, por razones de trabajo, a algunas residencias para personas mayores, me atrevo a sumar 2 medidas posiblemente más importantes que las mencionadas en la primera carta de lectores:

1. Capacitación y provisión de elementos de bioseguridad a todo el personal de “geriátricos,” sean estos oficiales o no oficiales, así como también en los geriátricos catalogados como “servicio de inserción familiar” (un grupo familiar que alberga en su vivienda hasta tres personas mayores).

2. Testeo regular de su personal y a todo personal de salud.

Si seguimos como vamos, saldremos muy bien de esta emergencia. Si se contagian los trabajadores de salud o las personas mayores, tendremos el sistema de salud colapsado y trepará la mortalidad por coronavirus, que con el 3% de los casos de por sí ya es alta. Hoy, a pesar que la edad promedio de los infectados es de 43 años, de los 47 fallecidos, 79% son de 60 años o más, ya que en este grupo la mortalidad oscila en el 20%. Sra. Gobernadora, ya dio un paso audaz, que no le tiemble el pulso en dar los que sean necesarios.

Francisco Galeano

DNI 11.350.919

GENERAL ROCA