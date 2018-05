El pan integral es clave para mejorar nuestra alimentación

Por Fernanda Amadruda (*)

Muchas dietas nos dicen que evitemos el pan, que el pan engorda y que lo mejor que podemos hacer por nuestra salud es eliminarlo completamente de nuestra alimentación. Pero esto no es así. Estamos frente a un mito muy extendido.

El pan aporta hidratos de carbono, un macro nutriente muy importante si queremos tener una dieta equilibrada. Se recomienda que los hidratos constituyan al menos la mitad de nuestra ingesta de calorías.

Claro que no todos los hidratos son de la misma calidad. El pan blanco, ese que compramos en el supermercado, no tiene la misma calidad que un pan integral que, al no ser refinado, contiene una mayor porción de nutrientes.