“¡No me gusta!”: cómo alimentar mejor a nuestros hijos

Por Gonzalo Rojo (*)

Por lo general, a la hora de comer, los chicos de entre 4 y 6 años se aburren de ciertos alimentos y empiezan a rechazarlos.

Para los padres comienza a ser normal escuchar “¡No me gusta!”, “¡No quiero!”. No se preocupen: es una parte normal del proceso madurativo en el aprendizaje de la alimentación que no debe interpretarse como falta de apetito.

Esto lo hacen, en parte, porque a esta edad tienen la capacidad madurativa para desarrollar su autonomía en su máximo esplendor: prefieren comer solos, manipulan correctamente los cubiertos y hasta algunos empiezan a probar otras cosas.

Pero si no prestamos atención a su alimentación, esto puede dejarlos expuestos a no incorporar algunos de los nutrientes esenciales.