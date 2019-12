Ysy-A vuelv con un disco “Hecho a mano”

El trapero Ysy-A, fundador del Quinto Escalón y miembro de Modo Diablo junto con Duki y Neo Pistea, lanzó su segundo disco “Hecho a mano” y consideró que la escena local de la música urbana “tiene la historia en las manos y hay que hacerse responsables”. En este segundo trabajo se reunió con diferentes productores y baja línea dura contra la movida y sobre la situación social en canciones como “Desfilar mis penas”, “Bardos y verdades”, “Como tiene que ser” o “Full Ice”.

Los beats del productor argentino 0600 le sirven para explicar por qué dejó atrás el Quinto Escalón y las riñas de gallos en “Alma” donde además Ysy brinda definiciones bien precisas como “no me junto más ni con amigos del campeón ni con falsos dealers” y se refiere con dureza a la movida: “Me hablan tanto de una escena que de tanta escena, no llega a ser cine”, “que yo ya estoy fuera cuando todos llegan a hablar de la escena del crimen” o “acá no hace falta más que laburar, no hace falta drogarse y contarlo, hace falta que activen. Lo digo sabiendo que encima más de la mitad lo hace por Instagram para inflar lo que viven”. Ysy-A charló con Télam sobre la movida y su nuevo disco.

P- ¿Qué elementos te influenciaron en el disco? Hay canciones muy urbanas, que tienen ciertas cositas de tango. También hay cosas en la letra de gangsta rap, de marcar quién sos. Hay frases donde le sacás mucho la careta a la movida, ¿por qué?

R- Este disco es una mezcla muy buena entre un sonido mundial del trap, busqué influenciarme con todo el sonido trap que está sonando ahora, más que nada con artistas como Travis Scott, y mezclarlo con el trap de Europa y el trap argentino que está sonando muy bien. Busca combinar el sonido más nuevo que le pude dar a mi trap y la poesía, que tiene mucho de tango argentino, Julio Sosa, rock argentino, más que nada Luis Alberto Spinetta es alguien que me inspiró muchísimo. Entonces sí, el disco tiene esa mezcla de un sonido trap, lo más moderno, digital y fuerte, bien intenso y nuevo, con una mezcla de poesía muy de Buenos Aires, que es de donde soy. La verdad que yo vivo en Buenos Aires, amo este lugar y expreso un poco la movida de acá. La verdad que la música yo la siento y me salió decir las verdades que sentía, nosotros tenemos la historia en las manos y hay que hacerse responsables. No podemos seguir perdiendo el tiempo hablando de cosas que no nos competen o que no proponen algo positivo, y más como están las cosas. Nosotros necesitamos despertar a la gente, hacerle bien. Más que nada, no darles basura reciclada. Desde mi punto de vista, se ve eso en “Hecho a mano”, todo lo que digo en “Hecho a mano” es la interpretación máxima de mi paradigma con esta escena.

P- ¿Hay mucho caretaje en la escena urbana? ¿A quiénes ves con cierta legitimidad?

R- La verdad que con la riña de gallos me desvinculé bastante fuerte y más que nada en lo personal. Yo nunca más me involucré con ese juego, ahora nosotros con el trap argentino estamos haciendo otra cosa. Las batallas de gallos pueden servirle a algunas personas para meterse, pero yo voy a algo mayor. Para mí ahora el trap es una escena de pibes que ya quieren ser artistas, que ya pasan de las batallas de gallos. Por otro lado, más que caretaje, no sé bien qué será porque hay mucha gente que no es careta pero que termina haciendo algo que no tiene que hacer, a mi gusto. Para mí es falta de noción de esa responsabilidad que tenemos, porque después hay algunos que se arrepienten de hablar de las cosas que hablan en las letras, ¿entendés? Y yo veo eso y a mí no me sirve para la escena argentina que haya gente dando la cara diciendo eso, no asumiendo las responsabilidades. Su voz tiene peso y voto, lamentablemente si te ven tirándote de un edificio la gente lo va a querer hacer porque los wachos están re locos y hay mucho fervor. Eso es gracias a todo el trabajo que hicimos y ahora para mí lo que queda para adelante es tomar responsabilidad de todo eso que logramos hasta ahora y hacerlo valer más fuerte todavía.

P- ¿Por qué hablás en una letra de que hablan de una movida que no existe y con la que no tenés que ver?

R- Dice “que me hablan tanto de una escena, que de tanta escena, no llega a ser cine”. Claro, de tanta escena gila de pretender que todos llegamos solos esto no va a llegar a ningún lado. Nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos que dejar las boludeces de lado, las peleítas de Instagram y los egos. Eso por una parte. Por otra, es porque hay que hacer eso, cuando nadie está sacando disco yo estoy sacando el segundo, cuando El Quinto Escalón estaba en la cresta lo maté y busqué hacer un imperio nuevo. Desde mi posición, es buscar eso. Es mi punto de vista, yo como protagonista de mi historia estoy viendo eso, que la mayoría está llegando tarde a la escena del crimen.

P- En algún momento, en el buen sentido, Modo Diablo, el combo que armaron con Duki y Neo Pistea, se va de las manos.

R- Es muy grato porque trabajamos un montón para lograr esto, yo nos veía a nosotros metidos días y noches sin parar buscando que eso pase. Es muy grato por parte, entonces, pero también este año me hice muy consciente de esa responsabilidad. Tengo en la cabeza muy metida esa palabra, es la responsabilidad de nosotros. Un poco la música a tal magnitud educás, enseñás, marcás formas de pensar y ver las cosas, entonces por mi parte “Hecho a mano” es un disco que no habla de estar todo el día drogándose, habla de eso en estas frases para dar contexto de que yo estoy laburando hasta cuando estoy ahí. Habla de estar en la calle trabajando, de no quedarla, de movilizar a la gente. Esa es la perspectiva que yo tomo en cuanto a lo que vos me decís. Yo sé que todo el mundo lo está escuchando y que gracias a Dios nuestro trabajo crece cada vez más, no le veo techo a esto, me cuesta imaginar un techo.

Solo y acompañado

Ysy-A es Alejo Acosta, un porteño de poco más de 20 años, fundador y organizador de la competencia de freestyle más grande de Hispanoamérica: El Quinto Escalón, actividad que permitió insertar al hip hop argentino en el mundo y generó el espacio para que se desarrollen grandes artistas de la escena local.

Luego de disolver el Quinto Escalón, Ysy A comenzó su carrera solista grabando exitosos singles como “Quavo”, “Hijo de la noche”, “Pastel con Nutella”, “Casi un G” o “Vamo’ a darle”. Casi en paralelo formó el combo Modo Diablo junto a sus colegas Duki y Neo Pistea, salió de gira dos veces y se hicieron famosos por la casa en la que vivieron ubicada en Villa Crespo y que fue la cuna de muchos hits.