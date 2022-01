Zanetti, Canale y un vino que dejó escapar sus aromas por primera vez

Hay un viejo Falcon rojo estacionado junto a otros autos de alta gama a las afueras del Walk de Puerto Madero y por un momento uno se sorprende, aunque rápidamente entiende que se trata de un hecho raramente mixturado de esta pequeña ciudad dentro de otra gran ciudad, que hace 30 años era tierra desolada y hoy es el arrabal más exclusivo de Buenos Aires.



El anfitrión del evento es un exjugador de fútbol que nació en el profundo Dock Sud un 10 de agosto de 1973, que tuvo que pasar por todos los estratos pedregosos en el oficio de la pelota y que la onda expansiva de su carrera ha trasvasado lo futbolístico para cimentar un trabajo social encomiable a lo largo de dos décadas.



Javier Adelmar Zanetti celebró en el penúltimo día del 2021, los 20 años de la “Fundación Pupi”, un espacio de contención para niños y adolescentes de bajos recursos que fundó junto a su esposa Paula cuando aún eran muy jóvenes.

Con el barrio metido en la piel y con los ojos llenos de imágenes cargadas de necesidades, un día el matrimonio Zanetti decidió echar una mirada al sur cuando Pupi ya era una de las grandes figuras del Inter de Milan.



“Cuando llegamos a Italia, ayudábamos a distintas asociaciones de ahí y también de África. Y nos dimos cuenta que a quiénes teníamos que ayudar era a los chicos de nuestro país, que lo necesitaban muchísimo. Fue en el 2001 cuando nos lanzamos con esto y fue una coincidencia con la crisis que se vivió acá en ese año. Yo tenía 23 años cuando decidimos emprender esta responsabilidad”, le explica a Río Negro la esposa de Zanetti, Paula de la Fuente, la otra figura fuerte que tiene la Fundación Pupi.



“No encontrábamos un espacio que diera una ayuda como queríamos a los chicos de la zona donde nosotros crecimos, que es Remedios de Escalada. Es por eso que nació la Fundación Pupi”, cuenta Paula, quien trabaja codo a codo junto a su esposo, no sólo en la fundación, sino que también se ha metido de lleno en la elaboración del vino que llevará el nombre del ex capitán de la selección y actual vicepresidente del Inter, y que es elaborado por la bodega Humberto Canale, el tradicional establecimiento roquense.



Mientras Pupi Zanetti atiende como puede a todos en la terraza con vista al río del Walk de Madero, Paula nos confiesa que fue ella quien eligió el primer cepaje de este vino personalizado, que en un primer momento será comercializado sólo en el mercado europeo.



“Mi uva preferida es el malbec. La gente de Canale trajo algunas botellas así que espero que les guste. Nosotros ya lo probamos y nos gustó mucho”, asegura Paula quien se manifiesta que junto a Pupi son fans de la Patagonia. “De chiquita incluso con mi familia fuimos mucho a Bariloche, a Colonia Suiza, donde tenemos una familia amiga. Con Javi a la vuelta de Italia, hemos podido recorrer la Patagonia de punta a punta”.



«En Italia, cuando me dicen que quieren venir a visitar a la Argentina, yo siempre les digo que no se pueden perder la Patagonia. Tiene muchos lugares que son bellísimos…». Textual de Zanetti, que al rato debe salir hacia el ingreso del hall porque la inconfundible silueta de la leyenda del básquet argentino, Luis Scola, se recorta nítida entre las luces del lugar. Luifa se sentará poco después al lado del alfitrión en la conferencia de prensa donde se presentará la nueva campaña de la Fundación Pupi.

Todo el lugar está ambientado y ploteado con el logo de los 20 años de la Fundación. La gente va y viene y hay chicas muy educadas que avisan dónde no podés pasar. El stand de la Bodega Humberto Canale rompe con la gigantografía oficial del evento, pero en definitiva todo queda en casa. En la etiqueta del vino, cargada de interismo, sobresale el ‘4’ azul sobre fondo negro y el ‘Zanetti’ en letras blancas.

“Dónde está mi vino…”, pregunta Pupi Zanetti, que por un momento deja sus obligaciones como anfitrión y se acerca al stand donde gente allegada a la bodega Humberto Canale invita a la degustación. “De un primer momento me gustó el proyecto, me entusiasmé enseguida cuando Guly y Martín me propusieron tener un vino con mi nombre”, afirma Zanetti al referirse a Andrés Guglielminpietro, ex futbolista y amigo de Pupi, y Martín Aguirre, el agente roquense, responsables de la idea.

«Lo de hoy es un pre lanzamiento del vino, que tendrá su verdadera gala en Milan el 4 de abril. Esa será nuestra noche…», aclara Aguirre quien junto al Guly, copa en mano, descubren las bondades de este vino tan particular. «Unir a Javier con una bodega tan importante como Canale es un logro y una alegría porque así lo soñamos. Lo empezamos a trabajar hace un año y cuatro meses, y la verdad es que estamos muy contentos de poder darlo a conocer en este evento tan simbólico que son los 20 años de la Fundación», afirma este ex jugador surgido en Gimnasia La Plata y que a la vuelta de Italia , luego de jugar en el Milan e Inter, vistió la camiseta de Boca en la temporada 2004/5.

Andrés Guglielminpietro, el Guly para el mundo del fútbol, amigo personal de Zanetti y uno de los responsables de la idea del vino.

¿Cómo nació la idea? «Estábamos los dos en casa comienzo una pizza y Martín me dice que quería hacer un vino para él. Dijimos que no, que sería para Pupi…», agrega el Guly quien en su llegada a Italia fue rival directo de Zanetti, ya que por tres años vistió la casaca rossonera del Milan. «Pero a él lo conocí en mi primer semana allá, tenemos una gran amistad desde hace muchos años».

Casi sin darnos cuenta, el lugar se inunda de flashes y celebridades. El Vasco Goycochea, siempre bonachón y ahora con buena estampa de galán maduro, se abraza a Pupi para las fotos, que de repente sale otra vez hacia el ingreso principal porque ahí está Carolina ‘Pampita’ Ardohain, invitada especial al evento, junto a su marido.



En las barricas de Canale yacen las primeras botellas vacías con el ‘4’ en azul sobre letras blancas y fondo negro, que hicieron su única aparición en el país, aunque Aguirre afirma que hay pedidos especiales desde Bariloche y Villa La Angostura que obligarían a rever la idea original. Lo cierto es que en pocos días se enviará la primera partida hacia Europa.



“El 26 de enero estamos embarcando los vinos de Pupi Zanetti hacia Italia. Se van a distribuir en toda la península y en los tres restaurantes que tiene Javier en Milan, para ser lanzados el día 4 de abril”, nos cuenta Juan Cruz Morales, el gerente de exportaciones de la bodega Canale, en pleno brindis con el flamante vino que en su bouquet tiene todo el aroma de la tierra y el sol del Alto Valle.

El costado roquense de una idea con sabor a malbec

La producción del vino personalizado de Javier Zanetti ya se echó a rodar, y los impulsores para que ello ocurra comparten un sello en común: son todos roquenses.

Mariana Cerutti, Marcelo Barzi y Martín Aguirre, trío roquense en Puerto Madero.



Martín Aguirre, radicado en Buenos Aires, fue el que le trajo el proyecto a la centenaria bodega Humberto Canale hace poco menos de un año, quien aceptó el desafío de crear un producto de alta gama para el ex capitán de la selección argentina.

“La gente de Canale nos recibió con los brazos abiertos y rápidamente nos pusimos a trabajar muy ilusionados con que llegara este día. Y acá estamos”, le dice Aguirre a Río Negro.



“Acompañar a una figura como Zanetti obliga a trabajar con seriedad, responsabilidad y compromiso, que son los valores que en definitiva representan a nuestra empresa”, afirma por su lado Marcelo Barzi, de bodega Humberto Canale.

La tercera pata roquense la da Mariana Cerutti, radicada en Uruguay pero “bien patagónica”, como lo afirma la encargada de la parte comercial del producto. “Estamos felices de cerrar el año con el vino aquí a nuestro lado, listo para ser servido. Tenemos por qué brindar y con qué”. El restante integrante de la legión roquense es Sebastián Ibargüen, encargado de la comunicación visual del vino “Javier Zanetti”.