Vino, fútbol y una alianza con profundo sabor patagónico

A veces de las casualidades depende la génesis de un proyecto o un asunto, cuya luz está ávida de ser develada y sólo falta la alineación de los astros correspondiente para que todo fluya sin esfuerzos.



Hay dos personas clave en esta idea de fusionar un vino de carácter patagónico por excelencia, con la figura irreprochable de quien fuera por muchos años el capitán del seleccionado argentino de fútbol y que hoy es el vicepresidente del Inter de Milán.

Javier Zanetti y el establecimiento roquense Humberto Canale hicieron contacto y aquí vamos a contarles cómo nació este vínculo tan particular que por ahora sabe a malbec y en un futuro también a pinot noir.



Andrés Guglielminpietro es uno de los grandes amigos que le ha dado el fútbol al Pupi Zanetti. Primero rivales en el tiempo que el Guly jugaba en el Milan, y luego compañeros en el Inter desde le 2001 al 2003. Para ambos ex jugadores la amistad se mantiene intacta y no ha colgado los botines.



El año pasado, en una de esas tardes donde la pandemia obligaba a darle forma a los proyectos que la peste postergó, el Guly y Martín Aguirre, un productor y empresario roquense radicado en Buenos Aires, coincidían en la idea de proyectar para sí un vino personalizado, de pocas botellas, bien particular. Casi boutique.



“Esto le tiene que gustar a Pupi…”, le dijo el Guly a Aguirre. Desde Italia, a Zanetti le encantó el proyecto y ahí comenzó a activarse la maquinaria de una idea con suaves taninos, de presente aroma frutal y amalgamado con olores de una buena madera.



“El Guly es un gran amigo desde hace muchos años y la verdad es que cuando me presentó a Martín y me empezó a hablar de la idea, enseguida me gustó y me entusiasmó. Empezamos a darle forma y hoy ya estamos cerca del lanzamiento. Estoy muy contento y muy feliz con eso”, afirmó el Pupi Zanetti desde Milán a Río Negro.



La idea desembocó en un par de bodegas que sirvieron de plataforma experimental, hasta que el Establecimiento Humberto Canale tomó el vino por las astas y ya no lo soltó más. “Que esta bodega haya aceptado hacer este producto, un vino tan prestigioso como son los de la Patagonia, es un placer. Poder trabajar con ellos será especial y esperemos que sea el puntapié inicial de muchas aventuras que emprendamos juntos”, aventura el Pupi, entusiasmado con el proyecto.



Es la hora del vino, y si es patagónico mucho mejor.

“Somos Patagonia, somos pioneros… Comenzamos con esto en 1909, lo fundó mi tío abuelo Humberto Canale y su gente, que con una gran visión compraron 400 hectáreas y plantaron 150 cuando nada había en el valle del Río Negro. Fue la primera industria agro regional. Es una responsabilidad enorme para los que continuamos ese legado, sostenerlo y desarrollarlo con productos honestos y de buena calidad”, se enorgullece Guillermo Barzi, quien está al frente de la emblemática bodega.



“ Tenemos la responsabilidad de ser Patagonia y me siento plenamente orgulloso de esta unión con Javier Zanetti, notable como futbolista y también desde lo social con su ‘Fundación Pupi’”.



Guillermo Barzi padre habla pausado y toma con acierto las palabras para buscar en su memoria el recorrido de sus 55 años en el establecimiento. No podría ser de otra manera. En Canale pareciera que el tiempo corre más lento. Los trabajadores pasan, todos se saludan, sonríen y nadie grita ni se apura. Sólo se escucha el sonido de la chacra y sus viñedos, y su paz puede despertar cierta perplejidad a los que somos sapos de otro pozo. Aunque claro, acostumbrarse a ello sería lo más natural del mundo.



A más de 11.000 kilómetros de distancia de Canale, Pupi Zanetti reconoce saber muy poco de vinos y todo lo que respira aquí pero sí lo alientan “las buenas referencias de la bodega y las características de los vinos, que son muy finos y muy prestigiosos. Combinar todo eso con mi persona, me llevó a decir que sí al proyecto y que comencemos a transitar este camino juntos. No conozco mucho de cepas, mi mujer sí un poco más y nos gustó que de entrada vayamos por el malbec”.



Es así entonces que la primera tirada del producto será de malbec “una cepa que es la bandera emblemática del país. Si bien en nuestra región y en la bodega también predomina mucho el pinot noir, que va a ser nuestra segunda entrega, inicialmente en el lanzamiento queríamos hacer fuerza con el malbec patagónico”, cuenta Guillermo Barzi (h), quien está al frente del proyecto por parte de Canale.



“Para hacer un buen producto, hay que pensar el vino desde el viñedo. Lo que se hizo fue una selección específica en cada fila en el cuadro y se eligieron los racimos de manera puntual. Por eso también la exclusividad y las pocas botellas. Aquí no hay grandes volúmenes y queda todo acotado a lo mejor, a capa más alta de producción de la bodega”, asegura ‘Guillo’ Barzi.



En la etiqueta que lucirá el flamante vino de Javier Zanetti sobresale, como no podría ser de otra manera, el ‘4’. El número estampado en el dorsal de las camisetas que ha vestido el ex futbolista, como también el ‘8’ que lució en la Selección Argentina, están presentes en toda la producción del vino.



“Pupi siempre jugó con el 4 y el 8 en la espalda y es por eso que todo está relacionado con esos números. Para darte un ejemplo la primer tirada, que es de malbec, va a ser de 4.448 botellas. Además, los precios de comercialización en un principio también tendrá que ver con esos números”, revela Guillermo Barzi (h), quien está al frente del proyecto por parte de la bodega Canale.

Además, el lanzamiento oficial del vino será el 4 de marzo del año que viene en Milán, aunque también podría ser el 4 de abril. Es decir, el 4 del 4.



“El espíritu de este proyecto se basa en los principios culturales y los valores que son distintivos de nuestra empresa, que son muy similares a los de Javier y eso fue lo que nos acercó a hacer algo así”, agrega Barzi y cuenta cómo es que Canale se involucró en esta aventura.



“Cuando surge la idea, que la trajo Martín Aguirre que es de Roca y nosotros que somos un establecimiento históricamente de acá, empezamos a delinear una idea, nos fuimos entusiasmando y acá estamos: en la búsqueda de un producto final con un nivel de perfección acorde a las pretensiones del proyecto”.



La fórmula para la elaboración de este vino no estaba escrita sino que fue apareciendo de a poco. Se aportaron elementos llenos de orgullo y tradición, que son secretos guardados en barricas de más de cien años y que de tanto en tanto se revelan. Un vino especial se busca, su mixtura se descubre y aquí, en esta bodega, hay especialistas para hacerlo.



“Fuimos a nuestro mejor viñedo de malbec, que es un cuadro que lo llamamos acá el N° 9 de la chacra 185, que está acá, en nuestra finca. Desde ahí sale este vino. Se seleccionan las uvas y después el cien por ciento de la producción va a un proceso en barrica de roble entre 10 y 12 meses, y otro tiempo similar en botella. El vino de Pupi en todo este tiempo va adquiriendo de a poco componentes distintivos que lo hacen único”, describe Barzi.



“La poción mágica siempre está. Nosotros tenemos la ventaja de que somos una bodega de 112 años y tenemos viñedos muy viejos. Entonces usamos parte de esa uva , que nos da la mejor nariz, el mejor aroma. Después vamos por las que nos dan el mejor bouquet y así”.

En el vino de Pupi se fueron buscando cada una de esas pequeñas cositas de los diferentes lugares del malbec, dentro un mismo lote.



“La cara sur de ese viñedo, como le da el sol de una manera, es diferente al de la cara norte. Y el suelo, a tres metros de distancia uno de otro, también suele ser diferente. Es por eso que sabemos cuáles son las plantas, dentro de esa misma parcela, que serán las adecuadas para elaborar el vino que estamos buscando”.

Pupi Zanetti se animó y fue la bodega Canale quien le tendió la mano. El camino se abre entre los viñedos y esto recién comienza.

Zanetti, la Patagonia y “Alen, luz de luna”

Javier Zanetti sabe de la excelencia de los vinos de la región y además en más de una oportunidad ha estado recorriendo las bellezas de la Patagonia en modo vacaciones, principalmente en la zona andina.



“Con mi mujer, cuando todavía no teníamos hijos, anduvimos por allá. Era el momento para aprovechar en conocer la Patagonia. Es hermosa, yo se la recomiendo a todos los italianos que me dicen quiero viajar a Argentina. A todos les digo que no se pueden perder la Patagonia”, cuenta el Pupi desde su casa Milan a Río Negro.

Sobre los lugares recorridos en nuestra región, Zanetti afirma haber estado en Bariloche y también en San Martín de los Andes, a donde llegó como consecuencia de una situación bastante particular.



“En la década del ‘90 con mi mujer mirábamos la novela ‘Alén, luz de luna’, que se rodó en San Martín de los Andes. Decíamos siempre que era un hermoso lugar, que teníamos que estar algún día ahí. Hasta que fuimos hasta allá y recorrimos los lugares donde se hizo la novela”, recuerda el Pupi.

‘Alén, luz de luna’ fue una telenovela que se emitió por Canal 13 y que fue dirigida por Diana Álvarez. Protagonizada por Gustavo Bermúdez y Héctor Alterio como actores principales, la tira tuvo un gran suceso en todo el país y los paisajes de San Martín de los Andes le dieron un marco inmejorable a la historia.