Zapala ajusta: todo lo que recaude será para sueldos

Si el gobierno de la provincia adelantó que pedirá plata a Nación para pagar el sueldo a los empleados públicos, los intendentes están en aprietos porque la ventanilla donde piden dinero está cerrada.

El que lanzó la primera piedra es el jefe comunal de Zapala, Carlos Koopmann, quien aplicó un ajuste en sus cuentas desde mayo para que todo lo que ingrese se destine exclusivamente a pagar a los municipales. Recortará los gastos de la planta política, reducirá los adicionales por cargos jerárquicos y eliminará el pago de horas extras.

Esta iniciativa tiende a generar un ahorro de casi 5 millones de pesos que serán usados para garantizar el pago se salarios a los empleados municipales y la ayuda también será destinada para los sectores más golpeados por esta crisis sanitaria.

“Ese ahorro será destinado a fortalecer la ayuda a aquellos que más lo necesitan en el marco de esta crisis sanitaria y a afrontar los salarios de los empleados municipales, entendiendo que la principal prioridad que tenemos es cuidar de todos”, señaló

Además, el intendente Koopmann anunció que dona parte de su sueldo a la Cooperadora del Hospital Zapala, “En mi caso, visto que mi salario es determinado por el Concejo Deliberante, y convencido de que de esta situación salimos entre todos, una parte de mi sueldo la he donado a la Asociación Pro Ayuda Hospital de Zapala”, dijo Koopmann.

Plottier espera ayuda

La jefa comunal de Plottier que conduce Gloria Ruiz, recién hace una semana abrieron las cajas de recaudación, no recibió ayuda de Nación y apeló a la solidaridad para poder atender a los más necesitados. La provincia los asistió con 600 módulos alimentarios pero se asume que son insuficientes frente al crecimiento de la demanda de sectores que no pueden salir a trabajar y no tienen para comer. Espera que se pueda recibir asistencia económica de Provincia y se ignora cuándo se puede pedir el crédito de 140 millones de dólares, parte del cual se iba a distribuir.

Cutral Co baja en tobogán

“Venimos en un tobogán”, dijo el intendente de Cutral Co, José Rioseco, al noticiero de Canal 7 con relación a la coparticipación, regalías y recaudación propia por el cierre de las cajas. Rescató el esfuerzo que, junto a su par de Huincul, Gustavo Suárez, hizo con el Ente Intermunicipal para paliar la situación de los comerciantes. Las dos comunas petroleras, a diferencia del resto de sus pares de la provincia, tiene una cuarta boca de ingresos como son las regalías de El Mangrullo.

Neuquén es la excepción

Los empleados municipales de Neuquén tendrán sus haberes de abril a su disposición desde mañana jueves. El nuevo sueldo vendría con el aumento trimestral según informó Fernando Schpoliansky, de la Secretaria de Finanzas del municipio, en declaraciones a RTN.