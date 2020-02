10 respuestas para entender el ciberacoso, en el día para una internet segura

En 2020 se estableció la jornada del martes 11 de febrero como el Día Internacional para una Internet Segura, en el marco de una campaña que busca concientizar sobre el uso de la tecnología.

Desde UNICEF reunieron a especialistas y a expertos internacionales en acoso cibernético y protección de la infancia, para trabajar en torno a las inquietudes que pudieron recolectar en Facebook, Instagram y Twitter.

En una primera instancia, definieron al ciberacoso como "la intimidación que se impone por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas".

Por ejemplo:

- Difundir mentiras o publicar fotografías vergonzosas de alguien en las redes sociales.

- Enviar mensajes hirientes o amenazas a través de las plataformas de mensajería.

- Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona.

- El acoso cara a cara y el ciberacoso ocurren juntos a menudo. Pero el ciberacoso deja una huella digital; es decir, un registro que puede servir de prueba para ayudar a detener el abuso.

¿Cuál es la diferencia entre una broma y el acoso?

"Todos los amigos se hacen bromas entre ellos, pero hay ocasiones en que es difícil saber si alguien solamente se está divirtiendo o si está tratando de herirte, sobre todo en línea. A veces te dirán, riéndose, que “era solo una broma” o que “no te lo tomes tan en serio”.

Pero si te sientes herido o piensas que alguien se está riendo de ti y no contigo, entonces la broma ha ido demasiado lejos. Si continúa después de que le hayas pedido a esa persona que no lo haga más y sigues sintiéndote molesto, podría tratarse de acoso.

Y cuando el acoso ocurre en línea, hay mucha gente que presta atención, incluso personas desconocidas. Dondequiera que esto ocurra, si te sientes incómodo(a), no tienes por qué soportarlo".

¿Qué consecuencias tiene el ciberacoso?

"Cuando el acoso ocurre en línea, la víctima siente como si la estuvieran atacando en todas partes, hasta en su propia casa. Puede parecerle que no hay escapatoria posible. Las consecuencias pueden durar largo tiempo y afectar a la víctima de muchas maneras:

- Mentalmente: se siente preocupada, avergonzada, estúpida y hasta enfadada.

- Emocionalmente: se siente avergonzada y pierde interés en lo que le gusta.

- Físicamente: se siente cansada (pierde el sueño) o sufre dolores de estómago y de cabeza. Sentirse objeto de burla o de acoso puede impedir que la víctima hable con franqueza o trate de resolver el problema. En casos extremos, el ciberacoso puede llevar a quitarse la vida.

El ciberacoso puede afectarnos de muchas formas. Sin embargo, es posible superarlo y recuperar la confianza en nosotros mismos y la salud".

¿Con quién debo hablar si alguien me está acosando en línea?

"Si piensas que te están acosando, lo primero que debes hacer es buscar ayuda de alguien en quien confíes, por ejemplo tu padre o tu madre, un familiar cercano u otro adulto de confianza.

En la escuela puedes hablar con un consejero, el entrenador deportivo o tu maestro(a) favorito(a).

Y si no te sientes cómodo(a) hablando con alguien que conoces, comunícate con una línea telefónica de ayuda en tu país para que puedas hablar con un consejero profesional.

Si el acoso ocurre en una plataforma social, piensa en la posibilidad de bloquear al acosador e informar sobre su comportamiento en la propia plataforma. Las empresas de redes sociales tienen la obligación de velar por la seguridad de sus usuarios.

Es conveniente reunir pruebas –mensajes de texto y capturas de pantalla de las publicaciones en las redes sociales– para mostrar lo que está ocurriendo.

Si te encuentras en peligro inminente, debes comunicarte con la Policía o con los servicios de emergencia en tu país".

Tengo miedo de contarles a mis padres... ¿cómo debería hacerlo?

"Hablar con los padres es difícil para algunos jóvenes. Pero hay maneras de facilitar la conversación, como por ejemplo eligiendo un momento en que sepas que te van a prestar toda su atención y explicándoles lo grave que es para ti ese problema. Recuerda que es posible que ellos no estén familiarizados con la tecnología, por lo que tendrás que ayudarles a comprender lo que está sucediendo.

Es posible que no te puedan ofrecer soluciones de inmediato, pero con seguridad querrán ayudarte y juntos podrán encontrar una solución".

¿Cómo puedo ayudar a un amigo a denunciar si no quiere hacerlo?

"Es importante que escuches a tu amigo(a). ¿Por qué no quiere denunciar que está sufriendo ciberacoso? ¿Cómo se siente? Cuéntale que no tiene que hacer una denuncia formal, pero que es muy importante que hable con alguien que pueda ayudarle.

Recuerda que posiblemente tu amigo(a) se siente indefenso(a). Trátalo(a) amablemente y ayúdale a pensar en lo que podría decir y a quién. Ofrécete a acompañarlo(a) si decide denunciar lo que le está ocurriendo. Pero lo más importante es recordarle que estás ahí para él o ella, y que quieres ayudarle. No hacer nada puede llevar a la persona a pensar que todos están contra ella o que a nadie le importa. Tus palabras pueden marcar la diferencia".

Informar a Facebook o a Instagram sobre algún contenido puede servirnos para mantenerte seguro en nuestras plataformas. Siempre se hace de manera anónima y nunca nadie sabrá que tú nos informaste sobre ese comportamiento.

"Puedes denunciar algo que te sucedió a ti, pero también algo que le sucedió a uno(a) de tus amigos(as), utilizando las herramientas que están disponibles directamente en la aplicación. En el Centro de Ayuda de Instagram y en el Centro de Ayuda de Facebook encontrarás más información.

También podrías informar a tu amigo(a) sobre una herramienta de Instagram llamada Restringir, que sirve para proteger discretamente las cuentas sin tener que bloquear a nadie, ya que esto último es algo que resulta difícil para algunas personas".

En Twitter se habilitó una función denominada Denuncia de Observador, que permite denunciar incidentes relacionados con información privada y la suplantación de la identidad en nombre de otras personas.

¿Cómo se puede impedir sin dejar de acceder a Internet?

"Si estás sufriendo a causa del ciberacoso, podrías eliminar algunas aplicaciones o permanecer fuera de línea mientras te das un tiempo para recuperarte. Sin embargo, salir de Internet no es una solución a largo plazo. Si no hiciste nada malo, ¿por qué deberías quedar en desventaja? Esto podría incluso dar a los hostigadores una señal equivocada, alentándolos a seguir comportándose de manera inaceptable".

¿Cómo evitar que mis datos personales se utilicen?

"Piensa dos veces antes de publicar o compartir algo en línea porque puede permanecer en línea para siempre y ser utilizado más adelante para hacerte daño. No des detalles personales como tu dirección, tu número telefónico o el nombre de tu escuela.

Aprende sobre los ajustes de privacidad de tus aplicaciones favoritas para las redes sociales. La mayoría de tus redes sociales favoritas no avisan a quienes tú bloqueas, restringes o denuncias".

¿Existe algún castigo para el ciberacoso?

"Si hay estudiantes que te están acosando o intimidando, informa a tu escuela. Las víctimas de cualquier forma de violencia, entre ellas la intimidación y el ciberacoso, tienen derecho a que se haga justicia y a que los culpables respondan por sus actos.

Las leyes contra el acoso, sobre todo el ciberacoso, son relativamente nuevas y todavía no existen en todas partes. Por este motivo, muchos países se basan en leyes relacionadas con el acoso, como las que se refieren al hostigamiento, para castigar a los culpables.

Las víctimas de ciberacoso pueden buscar protección, prohibir las comunicaciones de una persona en particular y restringir, temporal o permanentemente, el uso de los dispositivos electrónicos que esa persona utiliza para el ciberacoso.

Sin embargo, es importante recordar que el castigo no siempre es la manera más efectiva de cambiar el comportamiento de los hostigadores. Casi siempre es mejor centrarse en reparar el daño y arreglar la relación".

A las compañías de Internet, ¿se les considera responsables?

"Las compañías de Internet están prestando cada vez más atención al problema del acoso en línea. Muchas de ellas están adoptando mecanismos para confrontar este asunto, pero la verdad es que se debe hacer más.

Las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de proteger a sus usuarios, especialmente a los niños y los jóvenes".

¿Existen herramientas para los niños y los jóvenes?

Las empresas de redes sociales ofrecen herramientas educativas y orientación para que los niños, los padres y los maestros conozcan los riesgos y las maneras de permanecer seguros en línea.

- Puedes ignorar todos los mensajes de la persona que te acosa o puedes utilizar nuestra herramienta Restringir para proteger discretamente tu cuenta sin que esa persona se entere.

- Puedes moderar los comentarios en tus propias publicaciones.

- Puedes modificar tus configuraciones para que solo te puedan enviar mensajes directos las personas a las que tú sigues.

- En Instagram, se te avisa que estás a punto de publicar algo que podría ser inconveniente y se te alienta a pensarlo dos veces.

- En Twitter se puede "Silenciar" (eliminar de tu línea de tiempo los tuits de una cuenta, sin bloquearla ni dejar de seguirla), "Bloquear" (limitar las cuentas que pueden contactarte, ver tus tuits y seguirte) y "Denunciar", (presentar informes sobre el comportamiento abusivo).