Crisis petrolera en Tierra del Fuego: trabajadores alertan por despidos y anuncia acciones directas 

La incertidumbre crece entre los trabajadores petroleros fueguinos ante los cambios en la administración de áreas productivas y las nuevas propuestas impulsadas por empresas operadoras. Foto gentileza.

La situación del sector petrolero en Tierra del Fuego atraviesa un momento de fuerte incertidumbre. En los últimos días, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la provincia encendió las alarmas por el posible impacto que podrían tener los cambios en la administración de áreas hidrocarburíferas sobre cientos de puestos de trabajo.

La preocupación fue expuesta por representantes gremiales durante una presentación realizada ante la Legislatura provincial, donde advirtieron que unos 245 trabajadores podrían perder su fuente laboral en caso de concretarse el esquema previsto tras la salida de YPF de determinadas áreas productivas. Además, señalaron que el escenario podría agravarse con nuevas reducciones vinculadas a otras empresas que participan del proceso de reorganización del sector.

Mientras tanto, los trabajadores aguardan definiciones concretas sobre el futuro de sus empleos y reclaman garantías que permitan preservar las fuentes laborales en una actividad clave para la economía fueguina.

A este panorama se sumó un nuevo foco de conflicto luego de que el Sindicato de Petróleo y Gas Privado anunciara el inicio de medidas de acción directa contra las operadoras Velitec y Terra Ignis. Desde la organización sostienen que una propuesta impulsada por ambas compañías implicaría la desafectación de más de 180 trabajadores a partir del mes de junio.

A través de un comunicado firmado por el secretario general Luis Alberto Sosa y la Comisión Directiva, el gremio manifestó su rechazo a cualquier iniciativa que contemple despidos o la exclusión de empresas locales de la actividad hidrocarburífera provincial.

“Lucharemos para que no quede sin trabajo ningún compañero más y tampoco que dejen fuera a empresas locales”, expresaron desde la conducción sindical, según la información difundida por los medios de la provincia, al tiempo que ratificaron su decisión de impulsar todas las acciones necesarias para defender los puestos de trabajo.

En ese sentido, cuestionaron el accionar de las operadoras involucradas y advirtieron que no permitirán que se impongan condiciones que afecten a los trabajadores petroleros y a sus familias. Asimismo, señalaron que están dispuestos a profundizar las medidas de protesta si no se encuentran soluciones que garanticen la continuidad laboral.

Desde el sindicato también remarcaron la importancia de mantener la participación de empresas fueguinas dentro de la actividad, al considerar que cualquier desplazamiento de actores locales tendría consecuencias directas sobre el empleo y la economía de la provincia.

La organización convocó además a la unidad de todos los sectores vinculados a la actividad petrolera, al sostener que la problemática excede a un grupo específico de trabajadores y afecta al conjunto de la familia petrolera fueguina.

El conflicto se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por el futuro del sector hidrocarburífero provincial, uno de los motores económicos de Tierra del Fuego. La posibilidad de una reducción significativa de puestos laborales genera inquietud no sólo entre los trabajadores afectados, sino también en empresas contratistas y proveedores que dependen de la actividad.

Mientras continúan las negociaciones y se esperan definiciones por parte de las empresas y de los distintos actores involucrados, el gremio ratificó su estado de alerta y movilización. La prioridad, aseguran, será defender cada puesto de trabajo y garantizar la continuidad de las empresas locales dentro de la actividad petrolera fueguina.