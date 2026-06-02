Vaca Muerta desembarca en Buenos Aires: los jugadores del Oil & Gas se reunirán en un foro de inversiones

Vaca Muerta es un negocio que ya mueve miles de millones de dólares y todavía no llegó a su pico. Foto gentileza.

Los días 12 y 13 de agosto el Hotel Hilton de Buenos Aires será el escenario del cruce sectorial más importante del año. Por primera vez, el sector energético de escala global y el Real Estate se sentarán en la misma mesa de negocios.

Este evento, organizado por Grupo SG, busca conectar la liquidez de inversores calificados con las necesidades reales que demanda el récord de producción de hidrocarburos a través de una propuesta práctica y resolutiva. La misma incluirá rondas de proyectos inmobiliarios listos para invertir y salas privadas para reuniones uno a uno destinadas a cerrar acuerdos e inversiones antes de que lleguen al mercado masivo

El evento, no es una feria ni una conferencia académica. Sino que la lógica es otra: rondas de emprendimientos inmobiliarios listos para invertir, salas privadas para reuniones uno a uno con los directores y CEOs de los proyectos. Todo eso, condensado en dos jornadas de 9 a 18 horas, con transmisión en vivo hacia LATAM.

Por qué Vaca Muerta ya no es sólo cuestión de ingenieros

Los números son contundentes. Vaca Muerta concentra la 4ª reserva mundial de shale oil y la 2ª de shale gas en una formación de 30.000 km². Pero lo que muchos aún no vieron es el efecto colateral de ese boom: la cuenca neuquina entró en una crisis silenciosa de vivienda, logística e infraestructura que ningún campo petrolero puede resolver solo.

La relocalización permanente de técnicos especializados, la instalación de multinacionales y el crecimiento explosivo de ciudades como Añelo generaron una demanda inmobiliaria que hoy tiene tasas de rentabilidad en dólares de dos dígitos, muy por encima del promedio de cualquier plaza tradicional. La oferta, todavía, no alcanza. Ahí está el negocio.

Bruno Saltarelli, Director del Foro de Inversiones Vaca Muerta. Foto gentileza.

“Vaca Muerta no solo transforma la energía argentina; también está transformando el mapa de oportunidades inmobiliarias. Los grandes ciclos de inversión se detectan antes de que sean masivos. El nuevo hotspot del real estate argentino no está donde uno se imagina: está donde crece la energía.” asegura Bruno Saltarelli, Director del Foro de Inversiones Vaca Muerta.

Las dos jornadas profundizan sobre los ejes que hoy mantienen despierto a cualquier inversor con foco en la región:

Añelo y el cuello de botella habitacional: soluciones urgentes para housing corporativo, servicios hoteleros y alojamiento temporal y permanente en el epicentro de la operación.

Logística e industria: el despliegue de parques industriales y naves logísticas como condición necesaria para sostener el ritmo del Oil & Gas.

Neuquén Capital como hub regional: su consolidación como centro administrativo, residencial, comercial y de oficinas de todo el ecosistema.

Modelos de inversión concretos: fideicomisos, contratos corporativos directos con petroleras, pools de rentas, TIR verificables y esquemas de salida para inversores minoristas y corporativos.

Vaca Muerta en numeros

El desarrollo de Vaca Muerta sigue en plena expansión, con una inversión acumulada de U$S 47.000 millones entre 2013 y 2023, a la que se sumaron U$S 11.500 millones solo en 2024. De cara al futuro, se proyecta una inversión anual de U$S 22.500 millones, lo que llevaría el total a más de U$S 200.000 millones en los próximos ocho años.

Indicadores destacados:

● $ 100% Aumentó la inversión en 2024, respecto a la inversión promedio entre 2013 y 2023.

● Horacio Marín, presidente de YPF , estimó que Vaca Muerta proyecta una necesidad de unos 40.000 puestos de trabajo netos en los próximos cuatro años

● +30% Fue lo que creció la producción de petróleo respecto al año pasado.

● +50% Es lo que se estima crezca la producción de gas para 2028.

● X3 Es el crecimiento estimado para la producción de petróleo para 2030.

● 200.000M Lo que se estima de inversión a futuro en 8 años.

● +120% Aumentarán las perforaciones en los próximos 5 años en la zona.

El foro convoca a más de 50 speakers. Entre los confirmados:

Horacio Marín, CEO de YPF, en entrevista exclusiva con el periodista económico Damián Di Pace.

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol.

Damian Tabakman, Presidente de CEDU

Fernando Banderet, Intendente de Añelo, con la visión pública del desarrollo urbano.

Los economistas Claudio Zuchovicki y Maxi Montenegro, la periodista especializada Silvia Naishtat.

El evento cuenta con el patrocinio de Pampa Energía y Tecpetrol como Main Sponsors, y el respaldo institucional de la Municipalidad de Añelo, la CEDU, la AEV, CEDU Mendoza, SCA Sociedad Central de Arquitectos y el Real Estate Business Tour. Participan además Fincas de Añelo, IDERO, Distrito Energético Vaca Muerta, Grupo Edisur, Grupo Visca y NEOS.

“Hay oportunidades que se ven tarde. Vaca Muerta todavía está a tiempo. Diseñamos este foro para ordenar el mercado y presentar propuestas seleccionadas con números concretos, tickets y modalidades de negocio.” finaliza Saltarelli.