A días de las PASO, Gutiérrez y Sapag juegan a fondo la interna del MPN

El calendario marca cuatro días para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el sector oficialista en el Movimiento Popular Neuquino despliega sus últimas estrategias para asegurarse el triunfo en la interna del partido. El gobernador Omar Gutiérrez y el líder del sector Azul, Jorge Sapag, se involucraron directamente en la contienda con arengas para los propios y críticas a la lista de Rolando Figueroa, su principal rival, a quien acusan por tener aspiraciones para el 2023.

El mandatario provincial encabezó el lunes al mediodía en la Ciudad Deportiva un encuentro con toda la planta política estatal y allí presentó una encendida defensa de los precandidatos oficialistas, María Eugenia Ferraresso y Osvaldo Llancafilo, y reclamó a los presentes trabajar para un triunfo este domingo. Allí diferenció a los rivales de los “enemigos” en la interna porque aseguró que “entre compañeros, a un gobierno del Movimiento Popular Neuquino se lo respeta y se lo fortalece”.

Un encuentro con similar tono ya había ocurrido el sábado, pero a través de la plataforma Zoom, donde también se exigió garantizar el funcionamiento del llamado “voto seguro”. Se trata del mecanismo por el cual cada militante debe comprometer el acompañamiento de otras personas para la lista Azul y registrar esas adhesiones en una planilla.

La maquinaria electoral del oficialismo también llegó al casa por casa con la entrega de “merchandising” del partido que, además de contener la clásica boleta, esta vez va acompañado de barbijos, lapicera para usar el día de la votación y alcohol en gel.

Quien se sumó ayer a las últimas estrategias para retener y garantizar los votos del partido en la lista Azul fue el exgobernador Jorge Sapag. El creador de la línea partidaria que gobierna la provincia hace 15 años grabó un video que se difundió en redes sociales donde destacó que la Azul “es la única lista del partido encabezada por una mujer”.

“Los integrantes de nuestra lista están comprometidos, no solo con la provincia, sino con el gobierno de la provincia. Estos jóvenes dirigentes tienen la vocación de ser legisladores nacionales, no tienen un proyecto personal. No quieren construir para 2023”, planteó Sapag en clara referencia a Figueroa.

Ya el lunes, Gutiérrez había marcado esa línea argumental durante un acto del Sindicato Petrolero que se realizó en Plaza Huincul. “Voy a votar por una lista de hombres y mujeres que no mienten, no venden espejitos de colores, no están especulando y están dispuestos a ir a trabajar a Buenos Aires. ¿Las otras listas están asumiendo un compromiso a cuatro años o alguna está usando esta campaña como un trampolín para el 2023?”, fue la frase del gobernador.

El MPN pondrá a consideración del electorado tres listas este domingo: la oficialista que encabeza María Eugenia Ferraresso y dos opositoras que lideran Rolando Figueroa y Hugo Rauque. Para el exvicegobernador será la segunda interna que le dispute al sector Azul, aunque en una instancia distinta.

En el 2018 compitió contra el propio Gutiérrez por la candidatura a gobernador y perdió por una diferencia de 24.500 votos.