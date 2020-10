¿A tu edad te vas a enamorar?, ¿aprender?, ¿salir con amigas?, ¿crear? son sólo algunas preguntas que demuestran prejuicios sobre las personas mayores -como creer que son incapaces tanto física como intelectualmente-, y sobre los que PAMI y la Defensoría del Público hacen foco en una campaña para decirle “No al Viejismo” lanzadaayer, en el Día Internacional para luchar contra la discriminación hacia este grupo etario.



“En 1968, Robert Butler acuñó el término ‘edadismo’ que en nuestro país fue traducido por el médico gerontólogo Leopoldo Salvarezza como ‘viejismo’ para referirse al proceso de elaboración de estereotipos y discriminación sistemática contra las personas mayores”, señaló la médica Mónica Roqué, secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de PAMI.



Entre las muchas formas de ‘viejismo’, la médica ejemplificó con algunas preguntas, expresiones cotidianas o acciones. “Preguntas como ‘A tu edad…¿te vas a enamorar, estudiar, jugar al fútbol?’ o expresiones como ‘ya estas vieja para eso’ son comunes de escuchar en personas mayores o frases como ‘sos un viejo joven, o sos un joven viejo’ demuestran que la vitalidad se asocia sólo con la juventud”, indicó Roqué.

“Sin embargo, la juventud es una etapa más de la vida como la adultez mayor; por lo tanto, o se es joven o se es viejo, hay jóvenes sin proyectos y viejos con muchos”, agregó.

Otro ejemplo de ‘viejismo’ claro es la utilización de “abuela” o “abuelo” para referirse a una persona mayor: “El abuelazgo es un rol familiar y las personas tiene múltiples roles. Puede que una persona mayor no sea abuela o abuelo, y muchas personas adultas, de 40 ó 50 sí”, señaló.



Para generar conciencia sobre la inconsistencia de estos prejuicios, PAMI y la Defensoría del Público convocaron a personalidades destacadas en sus ámbitos, que habiendo pasado los 60 ó 70 años continúan en actividad. “¿Vos creés que a mi edad no se puede seguir creando?”, pregunta Pepé Cibrián Campoy, reconocido autor y director teatral de 72 años en la campaña.

En los spot audiovisuales, que forman parte de la campaña , también participaron el historiador Pacho O’Donnell, la investigadora Dora Barrancos, la periodista y conductora Teté Coustarot, la modelo y empresaria Anamá Ferreira, la cantautora Teresa Parodi y la actriz Virginia Lago.



La directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, expresó que “hay una amplia aceptación de creencias negativas sobre las personas mayores a través de frases comunes que refuerzan los prejuicios; y ahí es donde radica el riesgo del ‘viejismo’ porque opera implícitamente y, aún sin la intención de dañar y excluir, daña y excluye”.



Con respeto a la representación de las personas mayores en los medios, la Defensora del Público, Miriam Lewin sostuvo que “son estereotipadas, infantilizadas, discriminadas y limitadas en los medios de comunicación, donde se les niega una voz propia”.

Consultada sobre el impacto de la pandemia sobre el ‘viejismo’ y sobre los derechos de las personas mayores, Roqué identificó que una “medida que atentó contra sus derechos fue la obligación de que sólo las personas mayores estén confinadas al aislamiento obligatorio, así sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, en Chile y Bolivia, donde sólo a las personas de 70 años y más se las obligaba a no salir de sus casas para que no se contagiaran”. “Esta medida atenta contra el derecho a la autonomía (consagrado en el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores). No hay por qué asumir que están ‘gagá’ y son tontas; de hecho, son las que más se han cuidado porque representan el porcentaje de la población que menos se ha infectado”, agregó.

